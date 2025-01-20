Эксперт: Владельцам незарегистрированных авто начнут приходить штрафы

Tекст: Алексей Дегтярев

В ближайшее время в базу данных ГИБДД будет добавлена новая вкладка, которая позволит оцифровать данные о покупателях автомобилей, сказал Шелков «Газете.Ru».

В настоящее время договор купли-продажи (ДКП) прикрепляется к базе данных только через 10 дней после продажи, и данные о покупателе остаются недоступными для поиска.

Шелков отметил, что с 1 марта 2025 года при оформлении ДКП через портал «Госуслуги» продавцы смогут прекращать учет машины без ожидания 10-дневного срока. Новая вкладка с данными ДКП станет следующим шагом в совершенствовании порядка регистрации автомобилей. Это нововведение будет способствовать борьбе с уклонением от уплаты штрафов, особенно для так называемых машин на «стоп-учет».

Также Шелков указал на проблему переписывания ДКП перекупщиками, которые фабриковали договоры, чтобы избежать уплаты налогов. Благодаря оцифровке данных в базе ГИБДД, конечному собственнику могут отказать в регистрации, если перекупщик числится в базе как новый собственник. Это позволит также начислять налоги перекупщикам, если они перепродали машину дороже.

Ранее Верховный суд России запретил водителям употреблять алкогольные напитки, ожидая прибытия инспектора ГИБДД после дорожно-транспортного происшествия.