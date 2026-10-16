Московские врачи спасли младенца с тяжелым иммунодефицитом

Врачи в Москве пересадили костный мозг младенцу с редким иммунодефицитом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Врачи Перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой и Морозовской детской больницы помогли новорожденному с редкой наследственной патологией, из-за которой организм уязвим перед инфекциями, передает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

Мальчик появился на свет в мае. В первые дни его состояние не вызывало опасений, однако врача-неонатолога Арину Ларину насторожили результаты анализа крови. Она назначила расширенное обследование, которое выявило тяжелую комбинированную иммунную недостаточность.

«Благодаря ранней диагностике и своевременной госпитализации в Морозовскую больницу пациенту в кратчайшие сроки провели полный спектр исследований для подтверждения ТКИН и подготовки к пересадке костного мозга», – заявил главврач медучреждения Валерий Горев.

Донором для ребенка стал его отец. Трансплантация прошла успешно, и спустя 100 дней наблюдения малыша выписали домой для продолжения лечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг трансплантологи Московской области спасли десять жизней за сутки. В среду подросток сорвался с 20-метровой скалы в Пермском крае. До этого пострадавшему от нападения медведя на Алтае подростку сделали сложную операцию.