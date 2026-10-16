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    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

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    16 октября 2026, 07:56 • Новости дня

    Московские врачи спасли младенца с тяжелым иммунодефицитом

    Врачи в Москве пересадили костный мозг младенцу с редким иммунодефицитом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты столичных клиник вылечили мальчика с тяжелой комбинированной иммунной недостаточностью, вовремя заметив патологию по анализу крови и проведя пересадку костного мозга.

    Врачи Перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой и Морозовской детской больницы помогли новорожденному с редкой наследственной патологией, из-за которой организм уязвим перед инфекциями, передает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

    Мальчик появился на свет в мае. В первые дни его состояние не вызывало опасений, однако врача-неонатолога Арину Ларину насторожили результаты анализа крови. Она назначила расширенное обследование, которое выявило тяжелую комбинированную иммунную недостаточность.

    «Благодаря ранней диагностике и своевременной госпитализации в Морозовскую больницу пациенту в кратчайшие сроки провели полный спектр исследований для подтверждения ТКИН и подготовки к пересадке костного мозга», – заявил главврач медучреждения Валерий Горев.

    Донором для ребенка стал его отец. Трансплантация прошла успешно, и спустя 100 дней наблюдения малыша выписали домой для продолжения лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг трансплантологи Московской области спасли десять жизней за сутки. В среду подросток сорвался с 20-метровой скалы в Пермском крае. До этого пострадавшему от нападения медведя на Алтае подростку сделали сложную операцию.

    15 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Домработница украла 155 золотых слитков из квартиры в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области, которая похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей во время уборки квартиры на западе Москвы.

    На западе Москвы, в Раменках, 52-летняя домработница вынесла из сейфа 155 золотых слитков. Подозреваемая вскрывала сейф в спальне, пока 55-летней хозяйки не было дома. Ключ от него лежал в прикроватной тумбочке. Ущерб составил более 1 млн рублей, сообщает столичный главк МВД.

    Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли восемь слитков по 53 грамма.

    Задержанная пояснила, что золото сдавала в скупку, а деньги тратила на себя. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурантке предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом московский репетитор попался на краже 1000 евро у семьи своего ученика.

    Ранее телефонные мошенники обманули столичную пенсионерку на 37 млн рублей.

    До этого правоохранители задержали злоумышленников за кражу более 3 млн рублей и поджог квартиры.

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    15 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Водитель «Камаза» получил три года колонии за ДТП с пиар-директором «Москвички»

    Сбивший пиар-директора «Москвички» водитель «Камаза» получил три года колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресненский суд Москвы приговорил Арама Никогосяна к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, в котором пострадала пиар-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская.

    «Признать Никогосяна виновным и назначить ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Взять Никогосяна под стражу», – постановил суд, передает РИА «Новости».

    Суд также лишил осужденного права управлять транспортными средствами на 2,5 года и удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 1,5 млн рублей.

    По версии следствия, 11 августа Никогосян за рулем «Камаза» сбил Чаковскую на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая получила тяжелые травмы, включая переломы основания черепа и девяти ребер.

    Адвокат обвиняемого Ваграм Киракосян заявил, что его подзащитный частично признает вину, утверждая, что не заметил удара.

    В четверг прокурор запросил для водителя четыре года колонии.

    Во вторник пострадавшая в ДТП потребовала компенсацию в размере 1,5 млн рублей.

    В августе юристы предрекали виновнику аварии до семи лет лишения свободы.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    16 октября 2026, 01:15 • Новости дня
    Путин наградил воспитательницу из Оренбургской области за спасение детей

    Путин наградил воспитательницу детсада, обезвредившую мужчину с ножом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» воспитателя детского сада Лию Галееву, защитившую детей в феврале от вооруженного злоумышленника в Бугуруслане Оренбургской области.

    «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Галееву Лию Наилевну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад присмотра и оздоровления N1», Оренбургская область», – сказано в указе о государственных наградах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося в детсад во время тихого часа наркомана с ножом. Благодаря действиям педагогов, мужчина не смог навредить детям. Во время сопротивления злоумышленнику Галеева получила ранение руки.

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    16 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о том, что ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, воздушные гавани работают в штатном режиме.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское).

    В ночь на пятницу все аэропорты Московского региона ввели временные ограничения полетов ради безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Количество сбитых на подлете к Москве дронов в ночь на пятницу достигло 79 штук.


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    16 октября 2026, 00:27 • Новости дня
    Почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к столице еще 22 дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 59 штук.

    «Уничтожены ещё десять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого мэр сообщал о 12 сбитых беспилотниках.

    Незадолго до полуночи число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 37 штук.

    Всего по состоянию на 1:10 мск ликвидировано 59 дронов ВСУ на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Все аэропорты Москвы вечером четверга  ввели временные ограничения полетов.



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    15 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    В России создали программу для быстрой оценки когнитивных функций

    Глава Минздрава Мурашко сообщил о создании программы «Нейроэкспресс»

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о создании специализированного автономного программного обеспечения, которое позволяет за 10–12 минут оценить когнитивные функции взрослых пациентов.

    В стране разработали комплекс «Нейроэкспресс» для скрининговой оценки внимания, речи, памяти и мышления, передает ТАСС.

    «Чем раньше мы обнаруживаем снижение когнитивных функций, тем выше эффективность коррекции. Для этого создано специализированное программное обеспечение», – заявил Мурашко на конференции «Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований».

    Он отметил, что система работает автономно и не требует присутствия специалиста. Программа формирует когнитивный профиль пациента, сравнивает результаты с возрастной нормой и готовит заключение для медицинской документации.

    Кроме того, в стране планируется внедрение цифровых систем поддержки принятия диагностических решений «Стресскан». Эта программа с помощью опросов выявляет признаки депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства, суицидального риска и зависимостей, автоматически уведомляя врача о факторах опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минздрав подтвердил полное обеспечение льготными лекарствами в 2027 году.

    В прошлом месяце Мурашко рассказал о способе избежать преждевременной смерти.

    Тогда глава ведомства оценил ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.

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    15 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    В Саратове при столкновении автомобиля с деревом погиб человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Заводском районе Саратова легковой автомобиль ВАЗ-2113 протаранил дерево, погиб один человек и еще четверо несовершеннолетних получили травмы, сообщили в региональной службе спасения.

    Водитель автомобиля ВАЗ-2113 не справился с управлением и врезался в дерево на Ново-Астраханском шоссе, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    «В результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали», – добавили в службе.

    Уточняется, что реанимационная служба госпитализировала двоих несовершеннолетних, еще двоих детей доставили в больницу сотрудники скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце трое детей пострадали в ДТП с 12 погибшими в Архангельской области.

    Летом двое детей получили травмы при аварии с участием четырех автомобилей в Ленинградской области.

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    15 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Эксперт раскрыл схемы вовлечения детей в преступления мошенниками

    Эксперт Зыков: Страх перед родителями – главное оружие мошенников против детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков заявил, что злоумышленники активно используют страх ребенка перед взрослыми для вовлечения несовершеннолетних в преступные схемы.

    Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков объяснил RT причины, по которым телефонные аферисты выбирают своей целью несовершеннолетних. По его словам, злоумышленники давят на эмоции жертв, обещая подарки или запугивая ответственностью.

    «Мошенники отлично знают, на какие эмоции нужно давить. Кому-то можно пообещать бесплатные подарки в компьютерной игре, кому-то предложить легкий заработок, а кого-то запугать уголовной ответственностью или неприятностями у родителей», – рассказал Зыков.

    Специалист отметил, что подобные инциденты не всегда заканчиваются простым хищением денег. Подростков часто пытаются склонить к поджогам и диверсиям под видом компьютерной игры или увлекательного квеста. Задания постепенно усложняются, и ребенок становится участником преступления.

    Ещё один важный момент заключается в том, что мошенники очень часто играют на страхе ребёнка перед собственными родителями, предупредил Зыков. Сначала детей заставляют, например, передать код из смс или отправить геолокацию, и требуют скрыть это от взрослых.

    «В итоге ребёнок боится мошенников, боится родителей, боится наказания и начинает выполнять указания совершенно посторонних людей, искренне полагая, что таким образом спасает себя или своих близких», – заключил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МВД предупредило о многоступенчатых схемах обмана детей мошенниками.

    Ранее ведомство раскрыло две схемы вовлечения подростков в криминал.

    До этого стало известно, что злоумышленники начали вымогать деньги под видом оплаты школьного питания.

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    16 октября 2026, 03:22 • Новости дня
    Количество сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 79

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 20 беспилотников ликвидировано средствами ПВО на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале, общее число сбитых дронов достигло 79 штук.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее сообщалось, что почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников.

    Все аэропорты Москвы вечером четверга ввели временные ограничения полетов.



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    15 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Сбившему пиар-директора «Москвички» водителю запросили четыре года колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Гособвинение попросило назначить четыре года колонии общего режима водителю Араму Никогосяну, который сбил пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

    В ходе прений сторон в Пресненском суде Москвы прокурор попросил приговорить водителя «Камаза» к тюремному сроку, а также лишить его права управления транспортными средствами на два года и 11 месяцев, передает РИА «Новости».

    «Прошу суд признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 4 лет колонии общего режима», – заявил прокурор.

    Адвокат обвиняемого Ваграм Киракосян сообщил, что его подзащитный перевел потерпевшей 1,5 млн рублей на депозитный счет в качестве компенсации морального вреда.

    Юрист отметил, что водитель частично признает вину и настаивает на том, что не остановился из-за того, что не заметил удара.

    По версии следствия, утром 11 августа Никогосян совершил наезд на девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение, переломы девяти ребер и основания черепа. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

    Во вторник сбитая грузовиком пиар-директор «Москвички» потребовала выплатить ей 1,5 млн рублей.

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    15 октября 2026, 19:25 • Новости дня
    Путин призвал обратить внимание на репродуктивное здоровье россиян

    Путин назвал серьезной задачей вопрос репродуктивного здоровья граждан

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на форуме организации «Деловая Россия» заявил о необходимости обратить пристальное внимание на вопрос репродуктивного здоровья граждан.

    Глава государства подчеркнул, что проблемы в этой сфере часто встречаются как у мужчин, так и у женщин, передает РИА «Новости».

    «Что касается репродуктивного здоровья, то сейчас экология и прочие условия, стресс и прочее, и у мужчин, и у женщин такие проблемы частенько встречаются. Поэтому мы должны обращать на это внимание и без иронии, без всяких шуточек. Это очень серьезный вопрос. И государство старается это делать», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России».

    Президент заявил о быстром развитии платформенной экономики в стране.

    Глава государства отметил отсутствие существенного ущерба нефтеперерабатывающим заводам после украинских атак.

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    15 октября 2026, 12:48 • Новости дня
    Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы до 2029 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр столицы Сергей Собянин внес на рассмотрение в Московскую городскую думу проект бюджета города на 2027–2029 годы, в основу которого легли стратегические планы развития до 2040 года.

    «Внесли в Мосгордуму проект бюджета города на 2027–2029 годы. В его основе – стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2040-го», – сообщил Собянин, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в ближайшие три года планируется увеличение доходов по всем основным источникам. Выделенные средства пойдут на реализацию 13 государственных программ.

    Летом Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027–2029 годах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что процесс «обеления» зарплат горожан приносит бюджету миллиарды рублей дохода.

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    15 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Все аэропорты Москвы ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорты Москвы ввели временные ограничения полетов, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Ранее Росавиация сообщила, что аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково ввели ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вечером четверга уничтожили на подлете к Москве десять дронов. При этом в течение дня было уничтожено 80 украинских беспилотников.


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    15 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве десять дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о том, что силы ПВО поздним вечером четверга уничтожили на подлете к городу десять дронов ВСУ.

    «Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Перед этим Росавиация сообщила, что аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково ввели ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО России за сутки сбила четыре ракеты «Фламинго» и 342 украинских БПЛА. При этом в течение дня было уничтожено 80 украинских беспилотников.


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    15 октября 2026, 22:58 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково ввели ограничения полетов

    Домодедово, Жуковский и Внуково ввели ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил вечером четверга о том, что аэропорты Домодедово и Жуковской временно приостановил выпуск и прием рейсов, а Внуково перешел к работе с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Этот же режим работы затронул аэропорт Жуковский (Раменское).

    В Росавиации добавили, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

    В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в четверг сообщала о том, что аэропорты Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар ограничили полеты.


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