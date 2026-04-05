СК возбудил дело после гибели девочки на льду в Кузбассе
В Кузбассе девятилетняя школьница утонула, провалившись под лед на реке Уса, сейчас проводится прокурорская проверка, заведено уголовное дело.
Девятилетняя девочка утонула на реке Уса в Междуреченском муниципальном округе Кузбасса, передает РИА «Новости». Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, трагедия произошла, когда ребенок вместе с подругами гуляла рядом с домом, вышла на лед и попыталась достать уроненные ключи, но провалилась в промоину и выбраться самостоятельно не смогла.
По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас спасатели продолжают поисковые работы, однако течение реки затрудняет их проведение.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая осматривает место трагедии и опрашивает очевидцев для установления всех обстоятельств. Прокуратура Междуреченска организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности несовершеннолетних и взяла расследование дела на особый контроль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следственные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности после гибели восьмилетней девочки, провалившейся под лед на Режевском городском пруду в Свердловской области.