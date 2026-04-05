СК возбудил дело после гибели девочки на льду в Кузбассе

Ольга Иванова

Девятилетняя девочка утонула на реке Уса в Междуреченском муниципальном округе Кузбасса, передает РИА «Новости». Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, трагедия произошла, когда ребенок вместе с подругами гуляла рядом с домом, вышла на лед и попыталась достать уроненные ключи, но провалилась в промоину и выбраться самостоятельно не смогла.

По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас спасатели продолжают поисковые работы, однако течение реки затрудняет их проведение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая осматривает место трагедии и опрашивает очевидцев для установления всех обстоятельств. Прокуратура Междуреченска организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности несовершеннолетних и взяла расследование дела на особый контроль.

