В МВД перечислили недопустимые для публикации в Сети личные данные
Адреса проживания и работы, сведения о родных или маршруты передвижения, а также номера телефонов, СНИЛС и полиса ОМС, нельзя публиковать и передавать незнакомцам, сообщили в пресс-службе МВД России.
Правоохранительные органы категорически не советуют передавать посторонним лицам реквизиты паспортов, СНИЛС, ИНН и медицинских полисов, передает РИА «Новости». Кроме того, в тайне следует держать логины, пароли от различных сервисов, а также секретные коды из сообщений и уведомлений.
Специалисты подчеркивают, что публикация такой информации несет серьезные риски. «Не следует раскрывать адреса мест проживания и работы, сведения о родственниках и маршруты передвижения. Вышеуказанная информация может быть использована преступниками для создания цифрового портрета жертвы с последующей подготовкой мошеннической атаки», – заявили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция призвала россиян удалить из соцсетей домашние адреса и номера телефонов для защиты от шантажа. Ранее ведомство зафиксировало кражу аккаунтов родственников участников спецоперации с помощью выманивания СМС-кодов. Эксперты киберполиции назвали передачу фотографий паспорта и СНИЛС прямым путем к потере денег.