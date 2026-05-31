Минобороны сообщило о массовых ударах по инфраструктуре Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны России в ежедневной сводке, опубликованной в MAX, сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Эти действия стали ответом на террористические атаки со стороны Украины по гражданским объектам на территории России. В ведомстве подчеркнули: «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

В Харьковской и Сумской областях, по данным Минобороны, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, уничтожив до 200 военнослужащих противника, одну боевую бронированную машину и 16 автомобилей. В Донецкой Народной Республике и Харьковской области группировка «Запад» нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ, потерявшими более 180 человек, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

На южном направлении подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи, нанеся потери ВСУ свыше 85 военнослужащих, трем боевым бронированным машинам, четырем артиллерийским орудиям и 13 автомобилям. В районах Водянское, Анновка и других населенных пунктах Донецкой Народной Республики группировка «Центр» уничтожила более 340 украинских военных и восемь бронированных машин.

В Днепропетровской и Запорожской областях подразделения «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожив свыше 455 военнослужащих, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям ВСУ в Запорожской области, где уничтожено более 60 военнослужащих, два артиллерийских орудия, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники и артиллерия поразили 148 пунктов временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиационных бомб, один реактивный снаряд HIMARS производства США и 352 беспилотника самолетного типа. С начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, более 153 тыс. беспилотников, 29 550 танков и других бронированных машин, свыше 35 тыс. артиллерийских орудий и почти 63 тыс. единиц военной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить варианты ответа на атаку ВСУ по Старобельску.

Вскоре после этого российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам.

Несколькими днями ранее подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Гранов и Воздвижевка.