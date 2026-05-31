При взрыве газа в доме в Ингушетии пострадали два человека
Хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в частном домовладении Сунженского района стал причиной госпитализации местных жителей, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
Инцидент произошел утром в воскресенье в сельском поселении Троицко на улице Осмиева. В результате происшествия травмы получили два человека, передает РИА «Новости».
Местные спасатели оперативно прибыли по вызову. «По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошел взрыв газо-воздушной смеси в частном домовладении, без возгорания. В результате взрыва пострадали два человека», – рассказали в региональном управлении МЧС.
Обоих пострадавших незамедлительно доставили в Сунженскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время специалисты устанавливают точные причины случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе при взрыве газа в частном доме в Ингушетии пострадали семь человек.
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.
В конце мая прокуратура назвала взрыв бытового газа предварительной причиной пожара в частном доме в Липецке.