При взрыве газа в доме в Ингушетии пострадали два человека

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел утром в воскресенье в сельском поселении Троицко на улице Осмиева. В результате происшествия травмы получили два человека, передает РИА «Новости».

Местные спасатели оперативно прибыли по вызову. «По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошел взрыв газо-воздушной смеси в частном домовладении, без возгорания. В результате взрыва пострадали два человека», – рассказали в региональном управлении МЧС.

Обоих пострадавших незамедлительно доставили в Сунженскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время специалисты устанавливают точные причины случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе при взрыве газа в частном доме в Ингушетии пострадали семь человек.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.

В конце мая прокуратура назвала взрыв бытового газа предварительной причиной пожара в частном доме в Липецке.