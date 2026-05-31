ВСУ нанесли удар по жилым домам и администрации Энергодара

Tекст: Дарья Григоренко

Под удар попали жилые кварталы и здание городской администрации, передает РИА «Новости».

«Вражеские дроны снова атаковали город. Были атаки ночью, продолжаются и сейчас. Несколько прилетов было по зданию администрации, по жилым домам и по автомобилям во дворах», – сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, представители местных властей уточнили, что украинские беспилотники наносят удары по въезду в населенный пункт и территории автозаправочных станций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина подтвердила беспрецедентный масштаб ночного налета беспилотников на город.

Мэр Максим Пухов рассказал о целенаправленных ударах противника по гражданским объектам.

В начале мая не менее 15 украинских аппаратов атаковали здание местной администрации.