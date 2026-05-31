Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
ВСУ нанесли удар по жилым домам и администрации Энергодара
Украинские военные атаковали Энергодар с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе администрации города.
Под удар попали жилые кварталы и здание городской администрации, передает РИА «Новости».
«Вражеские дроны снова атаковали город. Были атаки ночью, продолжаются и сейчас. Несколько прилетов было по зданию администрации, по жилым домам и по автомобилям во дворах», – сообщили в пресс-службе администрации города.
Кроме того, представители местных властей уточнили, что украинские беспилотники наносят удары по въезду в населенный пункт и территории автозаправочных станций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина подтвердила беспрецедентный масштаб ночного налета беспилотников на город.
Мэр Максим Пухов рассказал о целенаправленных ударах противника по гражданским объектам.
В начале мая не менее 15 украинских аппаратов атаковали здание местной администрации.