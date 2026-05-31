Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
Кудь-Сверчков сделал селфи на фоне Земли во время выхода в открытый космос
Командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков совершил выход в открытый космос, во время которого сделал селфи на фоне планеты Земля.
Кудь-Сверчков и космонавт Сергей Микаев успешно завершили выход в открытый космос, в ходе которого командир экипажа успел сделать впечатляющие кадры. Специальный корреспондент агентства на МКС сфотографировал себя и своего коллегу на фоне Земли 27 мая, передает ТАСС.
Космонавты покинули борт станции в 17:17 по московскому времени. В это время внутри МКС их страховал член экипажа Crew-12 Андрей Федяев, который управлял роботизированной рукой ERA.
Изначально планировалось, что внекорабельная деятельность продлится 5 часов 27 минут, в действительности же экипаж справился с поставленными задачами, потратив на выполнение всех работ 6 часов 6 минут.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты приступили к первой в этом году внекорабельной деятельности.
Во время работы командир экипажа развернул бумажный лист с шуточным посланием для матери.
Позже Андрей Федяев высоко оценил удобство перемещения коллег на роботе-манипуляторе ERA.