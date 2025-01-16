Компания Безоса Blue Origin успешно запустила ракету New Glenn

Компания Безоса Blue Origin провела первый запуск ракеты New Glenn с мыса Канаверал

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аэрокосмическая компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, произвела первый запуск своей тяжелой ракеты-носителя New Glenn, сообщает ТАСС.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, в 02:03 по времени Восточного побережья США (10.03 мск). Изначально его планировали на 10 января, но из-за неблагоприятных погодных условий старт был перенесен несколько раз.

В ходе полета ракета несет специализированную аппаратуру для отслеживания всех параметров. Согласно планам Blue Origin, первая ступень ракеты должна опуститься на плавучую платформу Jacklyn в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Эта платформа названа в честь матери Джеффа Безоса. Компания стремится использовать первую ступень до 25 раз, что позволит значительно сократить затраты на полеты.

Кроме того, Blue Origin надеется, что грузовой модуль достигнет околоземной орбиты в своем первом тестовом полете. Успешный запуск New Glenn может потенциально составить конкуренцию продукции компании SpaceX Илона Маска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, космический полет корабля New Shepard компании Blue Origin с пассажирами, включая Джеффа Безоса, успешно прошел в США. Также сообщалось, что запуск ракеты New Glenn был отменен из-за технических проблем.