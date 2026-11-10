Мексика закупила десять российских вертолетов Ми-17

Tекст: Вера Басилая

«Мы закупаем различные воздушные суда, в частности палубные вертолеты для кораблей, а также десять Ми-17 для перевозки войск», – приводит слова министра РИА «Новости».

Президент Клаудия Шейнбаум пояснила, что закупки авиационной техники для министерств обороны и военно-морского флота связаны с задачами обеспечения безопасности, а также с ликвидацией последствий стихийных бедствий в рамках государственных программ гражданской защиты.

Министр национальной обороны генерал Рикардо Тревилья Трехо сообщил, что ведомство также приобретает 11 американских вертолетов Black Hawk UH-60 и два самолета Super Hercules. По его словам, техника будет использоваться для поддержки операций по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, а также для перевозки военнослужащих и санитарной эвакуации. Ожидается, что эти воздушные суда прибудут в Мексику в 2028–2029 годах.

Шейнбаум напомнила, что после сильных дождей в пяти штатах страны год назад мексиканским властям пришлось организовать масштабную воздушную операцию для доставки продовольствия и оказания помощи населению. Тогда вертолеты пришлось перебрасывать в пострадавшие районы из других частей страны, что показало необходимость расширения авиационного парка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия предложила ЮАР поставки вертолетов Ми-17 и оборудования.

Посол России в Индонезии Сергей Толченов подтвердил прибытие в республику закупленных российских боевых вертолетов Ми-35М.