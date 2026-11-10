При атаках украинских дронов в Брянской области пострадали два человека

Ковальчук: При атаках дронов ВСУ на Погар и Климово пострадали двое мужчин

Tекст: Денис Тельманов

В результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины по населенным пунктам Брянской области пострадали гражданские лица, сообщил Ковальчук в Max. «Противник нанес удар по мирным жителям!» – заявил глава региона.

По информации губернатора, в Погаре украинский дрон-камикадзе атаковал находившегося на улице 40-летнего мужчину, в результате чего тот получил ранение.

Кроме того, в Климово беспилотник нанес удар по автомобилю почтовой службы. Во время этой атаки пострадал 59-летний местный житель. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в поселке Климово Брянской области два человека погибли при ударе украинского дрона-камикадзе по частному дому.

В поселке Климово один человек погиб при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль.

В Брянской области 72-летний водитель пострадал в результате удара дрона по личной машине.