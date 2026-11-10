В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
При атаках украинских дронов в Брянской области пострадали два человека
Ковальчук: При атаках дронов ВСУ на Погар и Климово пострадали двое мужчин
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате атак украинских дронов-камикадзе на населенные пункты Погар и Климово ранения получили двое мирных жителей.
В результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины по населенным пунктам Брянской области пострадали гражданские лица, сообщил Ковальчук в Max. «Противник нанес удар по мирным жителям!» – заявил глава региона.
По информации губернатора, в Погаре украинский дрон-камикадзе атаковал находившегося на улице 40-летнего мужчину, в результате чего тот получил ранение.
Кроме того, в Климово беспилотник нанес удар по автомобилю почтовой службы. Во время этой атаки пострадал 59-летний местный житель. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в поселке Климово Брянской области два человека погибли при ударе украинского дрона-камикадзе по частному дому.
В поселке Климово один человек погиб при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль.
В Брянской области 72-летний водитель пострадал в результате удара дрона по личной машине.