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В Брянской области человек погиб при ударе украинского дрона по машине
Ковальчук: Человек погиб при атаке дрона ВСУ на машину под Брянском
В поселке Климово Брянской области один человек погиб и двое получили осколочные ранения при ударе украинского дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
В результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в Брянской области скончался 19-летний пассажир, еще двое находившихся в салоне 21-летних мужчин пострадали, сообщает губернатор.
«В результате произошедшей в поселке Климово варварской атаки дрона-камикадзе по гражданской машине от полученных травм скончался пассажир автомобиля, 19-летний местный житель», – написал Ковальчук.
Он добавил, что раненым оказали неотложную медицинскую помощь и назначили лечение. Глава региона выразил соболезнования близким погибшего и пообещал оказать его семье всю необходимую поддержку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пожилой водитель получил ранения при атаке беспилотника на машину в Брянской области.
В понедельник мужчина пострадал при ударе украинского дрона по другому автомобилю.
Ранее аппараты ВСУ повредили железнодорожный мост в регионе.