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    Путин и Мишустин усилили правительство новыми вице-премьерами
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    Комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами в Доброполье
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
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    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

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    19 октября 2026, 20:33 • Новости дня

    Мужчина пострадал при атаке украинского дрона на автомобиль в Брянской области

    Житель Брянской области получил осколочное ранение при атаке дрона на машину

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Брянской области мужчина получил осколочное ранение из-за атаки беспилотника на служебный автомобиль, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    «В результате атаки дрона-камикадзе по автомобилю пострадал житель поселка Климово. 61-летний водитель, двигаясь на служебном транспорте, получил осколочное ранение», – написал Ковальчук в Max.

    Пострадавшего доставили в больницу, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мужчина погиб в лесу в результате атаки дрона ВСУ на Брянскую область.

    19 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    На складе одной из крупнейших фармкомпаний Украины в Ровно произошел взрыв

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинском Ровно произошел взрыв на складе фармацевтической компании «Бадм», которая является одним из крупнейших дистрибьюторов на Украине, сообщают местные СМИ.

    Площадь склада, где произошел взрыв, составляет 2 370 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Экономическая правда». Данные о масштабах повреждений не уточняются.

    Это не первый случай взрыва на складах фармдистрибьюторов на Украине: ранее сообщалось о взрывах на заводах «Вента» и «Дарница» в Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в украинском Ровно прогремел взрыв.

    В воскресенье в Ровненской области также произошел взрыв.

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    19 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    Комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами в Доброполье
    Комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами в Доброполье
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое российских бойцов уничтожили в Доброполье четырех военных ВСУ, которые общались с ними по-русски и не поняли, что перед ними военнослужащие России, сообщил командир десантно-штурмового батальона 61-й бригады морской пехоты Гриша Степанян.

    «Зашли, закрепились, буквально через полчаса заходят четыре военнослужащих ВСУ. Моих было двое, их четверо. По-русски с ними общаются, то есть проблем не было. Ну и наши поняли, что это противник, и вдвоем отработали четверых», – заявил он в сюжете телеканала «Звезда», передает ТАСС.

    В передаче отмечалось, что морпехи 61-й бригады и 177-го полка заходили в Доброполье с востока. Степанян рассказал, что в штурме участвовали более 100 штурмовых групп. Главный упор делался на шахтах, где украинские военные оборудовали укрепленные позиции. Сначала по ним наносили удары авиабомбами и «Геранями», после чего в дело вступала пехота.

    Вслед за штурмовиками шли операторы дронов: они выставляли антенны для управления беспилотниками, иногда забираясь на терриконы для улучшения связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что морпехи при освобождении Доброполья общались записками для секретности.

    В воскресенье комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении этого населенного пункта.

    В августе военный эксперт Андрей Марочко сообщил о начале боев за освобождение Петровки в ДНР.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Ветеран СВО: «Путинские удары» дают эффективный результат

    Ветеран СВО Пророков: Путинские удары дают эффективный результат

    Удары российской армии по украинским объектам приносят результат, они должны постепенно привести к демилитаризации Украины и снижению ее военного потенциала, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Костромской области Иван Пророков.

    «Удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, являющимся крупными энергетическими объектами Киева, приводят к серьезным перебоям в обеспечении города электроэнергией и теплом. Это неизбежно вызовет масштабные отключения и будет так или иначе влиять на работу критической инфраструктуры, промышленности», – пояснил ветеран.

    Он также рассказал, что ВСУ используют торговые центры для военных целей, они могут быть местами хранения вооружений и БПЛА. По словам Пророкова, торговый центр Cosmo Multimall используется ВСУ для скрытых военных нужд, размещения персонала и оборудования.

    «Украинские военные прячутся за гражданскими объектами, чтобы любое противодействие этому могло быть расценено как акт атаки на мирное население, хотя к мирному населению такие объекты отношения не имеют и уж точно не способствуют мирному урегулированию конфликта», – отметил военный.

    НПО «Экософт» как научно-производственное предприятие, несомненно, может быть связано с разработкой или производством технологий, имеющих военное применение. Это связано с тем, что всё на данный момент на Украине концентрируется исключительно на том, чтобы искать новые пути для проявления агрессии, указал руководитель ветеранской ассоциации.

    Кроме того, добавил Пророков, уничтожение пунктов управления беспилотниками в Запорожской области является прямой мерой по нейтрализации возможности ВСУ использовать дроны для ведения разведки, нанесения ударов или других военных операций. Это снижает угрозы беспилотников для российских сил на фронте.

    «Путинские удары» дают эффективный результат и способствуют наступлению российской армии. Русские никогда не проявляют агрессию без необходимости, так было во все времена, мы воюем только с целью защиты своей территории или защиты мирного населения. Так было всегда, так происходит и в этот раз», – заключил ветеран.

    Напомним, ранее российские войска нанесли массированный удар по Киеву, поразив логистический узел и локомотивное депо, используемые для производства и хранения БПЛА и ракет.

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    19 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    Премьер Украины признал приостановку финансирования подготовки Киева к зиме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что украинские власти временно приостанавливали финансирование работ по восстановлению инфраструктуры Киева и подготовке города к зиме из-за нехватки бюджетных средств.

    Власти Украины приостанавливали финансирование программ по восстановлению инфраструктуры Киева и подготовке города к зиме из-за нехватки средств в бюджете страны, передает ТАСС со ссылкой на украинскую службу Би-би-си.

    «Мы на две с половиной недели приостановили платежи из-за финансового разрыва. <…> Была необходимость это сделать, но сейчас мы все это отпустили и все работает», – заявил Корецкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу у здания киевской администрации начался митинг за отставку мэра города.

    В прошлом месяце Украина накопила менее 80% от минимального объема газа к зиме.

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    19 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что гордится своей работой в команде Владимира Путина на протяжении более 20 лет.

    Политик заверил, что не собирается оставлять начатые в макрорегионе проекты, передает РИА «Новости». «Я могу только одно сказать: я горжусь тем, что уже более 20 лет работаю в команде Владимира Владимировича Путина», – сказал Трутнев.

    Отвечая на вопрос журналистов о том, не бросит ли он Дальний Восток, полпред отметил, что ему некуда деться от этой работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин представил к госнаграде покинувшего пост вице-премьера Трутнева.

    В прошлом месяце Трутнев сообщил о масштабном участии бизнеса в Восточном экономическом форуме.

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    19 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом попросил передать иранскому лидеру Масуду Пезешкиану приветствие от президента Владимира Путина.

    Глава российского правительства встретился с первым вице-президентом Ирана в правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе на полях заседания Совета глав правительств стран ШОС, передает РИА «Новости».

    «Рад нашей новой встрече. Прежде всего, просил бы вас передать слова приветствия и самые добрые пожелания президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично», – сказал Мишустин.

    Предыдущая встреча Мишустина и Арефа состоялась на полях заседания Совета глав правительств в Москве в ноябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр России прибыл в Таджикистан на заседание Совета глав правительств стран ШОС.

    В воскресенье МИД анонсировал переговоры главы дипломатического ведомства в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    В марте российский посол в Тегеране сообщил о выезде из страны всех желавших покинуть ее россиян.

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    19 октября 2026, 14:41 • Новости дня
    Украинские беженцы покинули Польшу из-за отношения местных жителей

    Mysl Polska: Большинство беженцев с Украины решили уехать из Польши

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Многие украинские беженцы в спешке собирают вещи и переезжают из Польши в Германию и Чехию на фоне недовольства отношением к ним местного населения.

    Большинство украинских беженцев в спешке пакуют чемоданы и перебираются из Польши в ФРГ и Чехию из-за плохого отношения местного населения, передают «Вести» со ссылкой на польское издание Mysl Polska.

    «Нам не всем должна нравиться Польша, как и не всем нам обязательно быть поклонниками Украины и украинцев», – утверждает автор публикации.

    По его словам, польское население провожает бегущих украинцев без слез и сожалений. В материале отмечается, что среди поляков преобладает мнение, согласно которому недовольных никто насильно не держит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Служба внешней разведки сообщила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших в Европу украинских беженцев.

    Также украинцы начали разъезжаться по миру из-за недоверия к европейским странам.

    Евростат зафиксировал сокращение программ поддержки для переехавших с Украины.

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    19 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    La Repubblica: Европа ошеломлена из-за запроса Украины на 70 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европа оказалась в неудобном положении из-за требования Владимира Зеленского выделить Киеву дополнительные 70 млрд евро, пишет La Repubblica.

    «Мы не знаем, где их найти», – приводит La Repubblica, на которую ссылается РИА «Новости», слова высокопоставленного представителя Европейского совета.

    Отмечается, что Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании.

    Также в статье говорится, что вопрос о кредите особенно чувствителен для Франции, Италии, Греции и Польши, где скоро состоятся выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Словакия отказалась участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины.

    В пятницу саммит ЕС отложил поиск финансирования Украины до конца года.

    В том же месяце эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием.

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    19 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал причину затягивания кризиса на Украине

    Аракчи: Кризис на Украине затянулся из-за ошибочной политики Запада

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главным фактором затягивания конфликта на Украине является ошибочная политика европейских стран и США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, ошибочная политика западных государств стала причиной появления множества военных конфликтов в мире, включая украинский кризис, передает РИА «Новости».

    «Европейские страны и США страдают от ошибочных расчетов и ошибочных подходов, а взяв неверный политический курс, они стали главной причиной многих войн и кризисов. Поддержка Запада… привела к затягиванию войны на Украине», – заявил Аракчи.

    Министр добавил, что лидеры европейских стран должны открыть глаза и оценить реальную ситуацию в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели переговоры в Тегеране.

    Глава МИД России заявил о перспективах сотрудничества двух стран в сфере добычи углеводородов.

    Лавров также выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

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    19 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья в Москве удовлетворил исковые требования актера Олега Шкловского о расторжении брака с Наталией Микольшиной.

    Суд удовлетворил исковые требования артиста, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. «Исковые требования Шкловского Олега Менделеевича к Микольшиной Наталии Григорьевне о расторжении брака удовлетворены», – сообщила собеседница агентства.

    Олег Шкловский, которому в следующем году исполнится 80 лет, получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Зимний вечер в Гаграх» и «Узник замка Иф».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд передал дочь Бари Алибасова-младшего матери после развода.

    В апреле суд расторг брак Джигана и Самойловой.

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    19 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белый дом начал подавать четкие сигналы о намерении добиться капитуляции Киева в украинском конфликте, сообщили СМИ.

    Администрация США подает четкие сигналы о том, что добивается капитуляции Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro. В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп и раньше предпринимал подобные попытки, но теперь окончательно поменял позицию.

    По мнению издания, на это указывают дизельная сделка Вашингтона с Россией и призывы американских властей к проведению президентских выборов на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова оценила слова президента США Дональда Трампа о выборах на Украине.

    Во вторник Кремль прокомментировал идею американского лидера о встрече президентов России и Украины.

    Газета ВЗГЛЯД назвала четыре бонуса для Москвы от дизельной сделки с Вашингтоном.

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    19 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Суд арестовал имущество бывшего совладельца «Нативы» на 2,6 млрд рублей

    Суд арестовал активы экс-совладельца «Нативы» Михайлова на 2,6 млрд рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Арбитражный суд Московской области арестовал движимое и недвижимое имущество бывшего совладельца фармацевтической компании «Натива» (нынешнее название – ООО «Спектр») Олега Михайлова на сумму более 2,6 млрд рублей.

    Обеспечительные меры приняты в рамках дела о банкротстве «Спектра», передает РИА «Новости». Ранее суд принял заявление совладельца предприятия Виталия Воронкова, потребовавшего взыскать с Михайлова аналогичную сумму в качестве компенсации причиненных компании убытков.

    Заседание по этому вопросу состоится в декабре. Суд пояснил, что арест активов необходим для того, чтобы избежать затягивания дела и гарантировать исполнение возможного решения о взыскании.

    В апреле суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство. В ходе наблюдения сумма требований кредиторов, основным из которых выступала ФНС, достигла 2 млрд рублей. Позднее третьи лица выплатили за должника более 1,8 млрд рублей налоговой задолженности. По состоянию на апрель непогашенными оставались долги перед ООО «Новая Парадигма» на 142 млн рублей и перед ООО «Пфайзер Инновации» на 4,5 млн рублей.

    Фармацевтическая компания «Натива» была создана в 2010 году и выпускала лекарства для пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии. До 2017 года Михайлов контролировал 42% бизнеса, после чего продал свою часть иностранной компании. Воронков в настоящий момент владеет долей около 17%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве снял арест с имущества группы Freedom Holding после того, как Генпрокуратура России отказалась от иска к структуре.

    Весной суд Екатеринбурга изъял имущество бизнесменов Бикова и Боброва.

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    19 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Чернышенко пригласил китайских ученых присоединиться к работе на СКИФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых принять участие в совместной работе на отечественной мегаустановке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

    Чернышенко на 30-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств предложил китайской стороне расширить сотрудничество в области мегасайенс, передает РИА «Новости».

    «Для расширения сотрудничества в области мегасайенс приглашаем к совместной работе на российской установке СКИФ, созданию российско-китайской экспериментальной станции на источнике синхротронного излучения HEPS. Выражаем надежду на поддержку китайской стороной инициативы Объединенного института ядерных исследований в городе Дубне», – заявил он.

    Кроме того, вице-премьер пригласил исследователей из КНР принять участие в шестом Конгрессе молодых ученых, проведение которого запланировано на декабрь.

    СКИФ представляет собой источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Масштабный научный комплекс строится в наукограде Кольцово под Новосибирском на участке 30 га, периметр кольца ускорителя составляет 476 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МЧС Александр Куренков оценил возможности пожаротушения на научной мегаустановке.

    В воскресенье ученые запланировали проведение первого эксперимента на синхротроне СКИФ до конца года.

    Летом президент Владимир Путин поделился впечатлениями от СКИФа в Новосибирске.

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    19 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Минюст: На строительство СИЗО и суперколоний заложено более 21 млрд рублей

    Чуйченко: На строительство СИЗО и суперколоний заложено более 21 млрд рублей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что на строительство суперколоний и следственных изоляторов в стране в 2027 году заложено более 21 млрд рублей.

    Глава ведомства выступил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, где рассказал о планах по инфраструктурному развитию уголовно-исполнительной системы, передает РИА «Новости».

    «На следующий год заложен рекордный объем бюджетных ассигнований в размере 21 млрд рублей. Это связано с реализацией масштабных проектов строительства учреждений объединенного типа и крупных современных следственных изоляторов», – сказал Чуйченко.

    Министр отметил, что в 2027 году планируется начать возведение крупных высокотехнологичных СИЗО. Один из них появится в Крыму и будет рассчитан на 1,5 тыс. мест, другой, вместимостью 4 тыс. человек, построят в Московской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года в Казани открыли новый следственный изолятор на 1 тыс. мест взамен исторического.

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    19 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    «Автодор» запустил лазерную систему для водителей на трассе М-4 «Дон»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная компания «Автодор» запустила в пилотном режиме комплекс из трех лазеров на Восточном обходе Краснодара для повышения бдительности автомобилистов.

    Система установлена на 1319-м километре автодороги М-4 «Дон». Экспериментальный комплекс формирует световые лучи синего, красного и зеленого цветов, которые веером расходятся над трассой на расстояние более трех километров, передает ТАСС.

    В пресс-службе госкомпании пояснили, что лазеры призваны привлечь внимание автомобилистов, направляющихся из Краснодара, и помочь им сконцентрироваться на дорожной обстановке. Отмечается, что ранее подобная технология была впервые опробована в Китае, где показала положительный эффект.

    После завершения тестирования на Восточном обходе Краснодара специалисты оценят результаты эксперимента. В дальнейшем «Автодор» рассмотрит возможность применения аналогичных систем на других подведомственных автомобильных дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду «Автодор» зафиксировал более 80 млн проездов по трассе М-12 «Восток».

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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