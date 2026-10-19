Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Мужчина пострадал при атаке украинского дрона на автомобиль в Брянской области
Житель Брянской области получил осколочное ранение при атаке дрона на машину
В Брянской области мужчина получил осколочное ранение из-за атаки беспилотника на служебный автомобиль, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
«В результате атаки дрона-камикадзе по автомобилю пострадал житель поселка Климово. 61-летний водитель, двигаясь на служебном транспорте, получил осколочное ранение», – написал Ковальчук в Max.
Пострадавшего доставили в больницу, ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мужчина погиб в лесу в результате атаки дрона ВСУ на Брянскую область.