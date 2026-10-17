Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Мужчина погиб в лесу при атаке дрона ВСУ на Брянскую область
В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в лесу на территории Брянской области погиб мужчина, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
При атаке украинских беспилотников в лесу в селе Андрейковичи Погарского района Брянской области погиб мужчина. О трагедии сообщили власти региона.
«В результате атаки БПЛА в лесной местности погиб 58-летний мужчина. Искренние соболезнования родным погибшего», – написал губернатор Егор Ковальчук в своем канале в «Максе».
Глава региона предупредил жителей Брянской области о потенциальной опасности походов в лес, особенно в районах, прилегающих к зоне проведения спецоперации на Украине, и там, где действуют официальные ограничения.
Ковальчук напомнил, что при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы или мины, к ним нельзя приближаться, трогать или пытаться переместить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу при падении беспилотника на жилой дом в Брянской области пострадали два человека. В тот же день над регионом уничтожили 147 беспилотников.
А во вторник в Дятьковском районе области вблизи деревни Верещовка два грибника пострадали в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве в лесу.