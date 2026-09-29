Песков пообещал всестороннюю поддержку избранным в Госдуму ветеранам СВО

Tекст: Ольга Иванова

Российские власти продолжат реализацию программ поддержки военнослужащих, передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос о помощи новоиспеченным парламентариям, представитель Кремля подчеркнул важность этой работы.

«Как и все в нашей стране, как и все люди, как и все ведомства, как и все партии, собственно, как отдельное подразделение, Кремль, безусловно, будет – он и сейчас принимает самое активное участие в реализации самых различных программ помощи и поддержки наших героев и солдат – и будет продолжать это делать», – сказал Песков.

Он добавил, что опытные коллеги по парламенту обязательно предоставят ветеранам необходимую консультативную поддержку для успешной законотворческой деятельности.

По словам пресс-секретаря, залогом успеха военнослужащих на выборных должностях стали их непререкаемый авторитет и железная воля к достижению целей.

Выборы в Государственную думу прошли 46 ветеранов специальной военной операции.

В Кремле позитивно оценили избрание военнослужащих в парламент.