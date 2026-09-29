У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Песков пообещал всестороннюю поддержку избранным в Госдуму ветеранам СВО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности властей оказывать активную консультативную и практическую помощь ветеранам спецоперации, ставшим депутатами Государственной думы.
Российские власти продолжат реализацию программ поддержки военнослужащих, передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос о помощи новоиспеченным парламентариям, представитель Кремля подчеркнул важность этой работы.
«Как и все в нашей стране, как и все люди, как и все ведомства, как и все партии, собственно, как отдельное подразделение, Кремль, безусловно, будет – он и сейчас принимает самое активное участие в реализации самых различных программ помощи и поддержки наших героев и солдат – и будет продолжать это делать», – сказал Песков.
Он добавил, что опытные коллеги по парламенту обязательно предоставят ветеранам необходимую консультативную поддержку для успешной законотворческой деятельности.
По словам пресс-секретаря, залогом успеха военнослужащих на выборных должностях стали их непререкаемый авторитет и железная воля к достижению целей.
Выборы в Государственную думу прошли 46 ветеранов специальной военной операции.
В Кремле позитивно оценили избрание военнослужащих в парламент.