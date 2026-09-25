Песков объяснил сохранение за Володиным поста председателя Думы

Сенатор Лантратова: В «Единой России» видят рабочий инструмент для решения проблем

Tекст: Алексей Нечаев

«Единая Россия» по итогам минувших выборов получает больше голосов в абсолютном выражении, чем в 2021 году. Эта динамика стала следствием сочетания сразу нескольких факторов», – сказала Дарья Лантратова, зампред комитета Совфеда по социальной политике, сопредседатель Женского движения «Единой России».

Первым фактором Лантратова называет доверие граждан к курсу и инициативам партии. «Избиратели еще раз подтвердили востребованность и актуальность программ и проектов «Единой России», в том числе Народной программы, которая формировалась с учетом мнений граждан со всей страны», – сказала сенатор. Свою роль, по ее словам, сыграла и поддержка ЕР со стороны президента. «Владимир Путин несколько раз прямо говорил, что считает фракцию той политической силой, которая несет ответственность за будущее страны», – напомнила Лантратова.

Вторым фактором сенатор считает восприятие «Единой России» как рабочего инструмента для решения конкретных проблем. По ее словам, особенно остро это проявляется в условиях внешних вызовов и социально-экономической нестабильности. В этой ситуации «граждане не готовы к экспериментам и предпочитают политическую силу, которая уже имеет опыт работы и показывает конкретные результаты».

В качестве третьего фактора Лантратова выделила устойчивые результаты партии в большинстве регионов на всех уровнях власти. «Тенденция видна даже в тех субъектах, где партия ранее стабильно сталкивалась с трудностями», – детализировала она. По словам сенатора, избиратели на конкретных примерах видят, что партия способна адаптироваться к местной специфике и эффективно работать на местах, а многие вопросы решаются адресно. Этому способствует и широкое представительство «Единой России» на муниципальном уровне. В последние годы партия уделяла особое внимание работе на местах, объявляя соответствующие периоды «годом первичных отделений» и «годом муниципального депутата».

В числе ключевых направлений работы партии собеседница назвала социальную защиту и выполнение государством своих обязательств, поддержку участников СВО и их семей, развитие регионов и решение локальных проблем. Также, по ее словам, легитимность партийных списков в глазах избирателей укрепили предварительное голосование, система сопровождения новых политических лидеров, в том числе ветеранов СВО, и открытый диалог с обществом.

При этом, считает Лантратова, партия обошлась в своей предвыборной программе без громких лозунгов и популистских обещаний, что также говорит об уважительном отношении к избирателю.

Отдельную роль сыграла и Народная программа «Единой России», объединившая более 3 млн инициатив и предложений граждан. По ее мнению, выполнение прежних обязательств сформировало у избирателей доверие и стало основанием для поддержки новой программы и ранее взятого курса.

В этом смысле, подчеркивает сенатор, предвыборная кампания «Единой России» длилась не три месяца, а пять лет. «За это время партия полностью реализовала предвыборную программу 2021 года. Жители видят результаты этой работы каждый день. Построено 1,6 тыс. детских садов, 1,7 тыс. школ, 5,5 тыс. медицинских учреждений. Причем соавторами многих изменений были сами граждане», – перечислила Лантратова.

«Особенность Народной программы еще и в том, что подавляющее большинство ее постулатов – не мифические предложения, но проработанные с правительством и исполнительной властью в регионах решения, которые проанализированы, просчитаны и, главное – исполняемы», – указала сенатор.

Высокий итоговый результат на выборах показал, что ЕР «сумела уловить» и отразить в своей работе «широкий общественный запрос на стабильность, развитие, консолидацию и эффективное решение насущных проблем», заключила Лантратова.

Напомним, прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: по итогам обработки 99,89% протоколов явка достигла 59,68%. По предварительным результатам «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что выборы в Госдуму прошли на фоне беспрецедентного давления на Россию – от угроз, связанных с беспилотниками, до попыток вмешательства в работу электронных систем голосования. Эксперты отмечали, что одним из факторов высокой явки и поддержки «Единой России» стала консолидация общества.