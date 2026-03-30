Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.0 комментариев
Песков подтвердил телефонный разговор Путина с Вучичем в понедельник
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским лидером Александром Вучичем, подвтердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я лишь могу вам подтвердить, что, да, действительно, один из разговоров – это телефонный разговор с Вучичем», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Песков на брифинге также отметил, что контакты по газовому контракту действительно ведутся, сообщает ТАСС. Действующий договор на поставку российского газа в Сербию должен был истечь 31 марта.
Ранее Вучич заявил, Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца.
До этого Вучич подтвердил, что Белград продолжит придерживаться военного нейтралитета и сохранять традиционные связи с Россией и Китаем.
В декабре Вучич заявил о достигнутом соглашении с Россией по продолжению поставок газа до конца марта 2026 года.