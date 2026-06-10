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    10 июня 2026, 14:58 • Общество

    Украина сожгла «Оборону Севастополя» по заказу Британии

    Украина сожгла «Оборону Севастополя» по заказу Британии
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Переживаю произошедшее как свою личную утрату», – так в Севастополе комментируют удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», одного из главных символов города. В результате удара никто не пострадал, но в здании произошел серьезный пожар. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о критических повреждениях панорамы. Какую цель преследовал враг и по чьей воле он действовал?

    В ночь на 10 июня украинский БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», которое является объектом культурного наследия и одним из символов города-героя. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев. «Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое – целенаправленно бить по музею», – написал он.

    Губернатор напомнил, что панорама серьезно пострадала во время Великой Отечественной войны. «25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Казалось, великое произведение Франца Рубо погибло навсегда. Тогда в дыму и пламени произошло чудо, рожденное мужеством: пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из ада 86 фрагментов полотна», – отметил Развожаев.

    Он добавил, что после войны наши мастера совершили невозможное – фактически заново создали творческую копию шедевра. «Укрофюрер Зеленский может бить по камням и крышам, но ему никогда не уничтожить то, что заложено в нашем генетическом коде. Мы все восстановим. Мы станем еще сильнее. А панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», – подчеркнул глава региона.

    Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин заявил, что окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана станет возможным только после того, как специалисты МЧС предоставят доступ в здание. «После этого будут проведены необходимые обследования и оформлена соответствующая документация. Однако уже сейчас, учитывая масштаб и продолжительность пожара, имеются основания предполагать, что панорама могла быть уничтожена либо получила критические повреждения», – отметил он.

    Смородкин рассказал, что на месте происшествия работают более двух десятков пожарных машин и подразделения МЧС России. Крыша исторического здания охвачена огнем, и «огнеборцы делают все возможное для спасения бесценного полотна». Пожару присвоен высокий ранг сложности, обстановка остается «крайне напряженной». «Это не просто атака на здание. Враг ударил в нашу память, в нашу гордость, в нашу душу. Уничтожить правду и дух Севастополя невозможно – как бы ни старались те, кто воюет с историей», – подчеркнул он.

    Отметим, панорама «Оборона Севастополя» посвящена одному из ключевых противостояний при защите города в период Крымской войны – бою на Малаховом кургане. Здание спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг. Художник-баталист Франц Рубо начал работу над панорамой в 1901 году. Через четыре года, к 50-летию обороны Севастополя, здание открыли для посетителей.

    Длина картины составляет 115 метров, высота – 14 метров, площадь около 1610 кв. метров. Полотно создавалось в Мюнхене при участии немецких живописцев. На нем изображено более четырех тысяч фигур. Севастопольская Панорама – одна из самых известных среди панорам мира. С 1954 года ее посетило более 40 млн человек, говорится на сайте музея.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку на музей-панораму «варварским актом» против гражданского объекта. По ее словам, лица, причастные к нанесению удара, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что атаки ВСУ подчеркивают правоту России в ее борьбе за российские регионы. «Эта борьба завершится победой России», – добавил он. Песков заверил, что «разрушенный и столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего». Как полагает журналист Андрей Медведев, выбрать целью для атаки панораму «Оборона Севастополя» – вряд ли идея украинских деятелей.

    «Для мятежной территории, где высшей формой мысли, поэзии, философии и литературы считается Тарас Шевченко, атаковать полотно Франца Рубо – это слишком тонко и сложно. Мстить Корнилову и Нахимову, мстить за нереализованный проект покорения Крыма – стиль британцев»,

    – написал Медведев в своем Telegram-канале. «Они люди системные, они точно понимают, как связана поддержка черкесов в 30-е годы XIX века, оборона Севастополя в 1854-м, Русская весна 2014-го и день нынешний. У них и сегодня Севастополь и Восточная война – это позор из позоров, это место, где им утерли нос на глазах мира обычные русские мужики. Балаклава – это то, что они забыть и простить не могут. Уверен, что британцы и выбрали цель», – считает журналист.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Петр Колчин. По его мнению, атака на панораму обороны Севастополя – это откровенная террористическая акция, заказчиками которой выступили Британия и Франция. «Этот объект посвящен героической обороне русскими моряками города Севастополя от многочисленных англо-французских войск в ходе Крымской войны. Для киевских руководителей эта память ничего не значит, но в Лондоне и Париже до сих пор помнят последствия войны в Крыму: десятки тысяч убитых солдат, срыв планов о стратегическом поражении России, перемолотая в кровавых сражениях у Балаклавы молодая британская знать», – указал он.

    «До сих пор для европейцев это психологическая травма, символ срыва грандиозных планов по ослаблению России. Английские элиты хотели бы забыть об этом, но Русский Крым никогда не позволит им это сделать», – подчеркнул эксперт. По его словам, Европа продолжает многовековую войну с РФ ради разрушения страны, захвата ресурсов, уничтожения истории. Колчин упомянул слова президента о том, что Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией. «У врага меняются только лица, но не суть – теперь это сходка террористов, которую недавно провозгласили в Лондоне Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. И

    если для врага панорама «Оборона Севастополя» считается стратегическим объектом, то значит, именно в нашей исторической памяти он видит реальную угрозу. Нам важно всегда помнить, что в борьбе с объединенной Европой мы побеждали, побеждаем и будем побеждать»,

    – акцентировал политолог.

    Военкор Александр Коц в свою очередь отметил, что удар был нанесен за день до открытия выставки «Рубо.170» с подлинными фрагментами панорамы «Штурм 6 июня 1855 года», вернувшимися домой после 60 лет в Москве. «Знали ведь. Не могли не знать. И ударили те, кто называет себя «европейским выбором», – написал он в своем Telegram-канале. По его оценкам, это фирменный стиль Украины: «воевать с мертвыми».

    «Каждый раз, когда в Раде или на Банковой будут произносить слова «европейские ценности», вспоминайте горящий купол на Историческом бульваре. Вот они – ценности: сжечь Рубо, сжечь русское, сжечь то, что никогда им не принадлежало и принадлежать не могло», – акцентировал Коц. Он выразил уверенность, что здание музея будет восстановлено. «Откроем назло. А им – счет пришлем отдельно. По каждому квадратному сантиметру полотна. По каждой фигуре. По каждому имени защитника Севастополя, которое Рубо вписал в свою панораму», – подчеркнул военкор.

    Василий Пархоменко, заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя III созыва, назвал удар ВСУ по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» беспрецедентным случаем и одним из самых ужасных преступлений Украины. «Других слов я не могу подобрать. Думаю, большинство жителей города расценивают атаку противника именно так», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

    «Признаться, я переживаю произошедшее как свою личную утрату. Для меня, как для коренного севастопольца, Панорама – сердце города»,

    – отметил собеседник. Депутат напомнил, что здание музея в свое время подвергалось атакам немецко-фашистских захватчиков. Тогда в 1942 году шедевр Франца Рубо удалось вывезти, а затем его с трудом воссоздали. Теперь современные фашисты сделали то, что не смогли их предшественники.

    «ВСУ бьют по болевым точкам. Они ведут психологическую войну, войну на утрату ценностей, а поэтому наносят удары по самым важным объектам. В Севастополе их много, а Панорама отдельно стоит в этом ряду. Но есть еще целый ряд культурных, исторических объектов – и наверное, руководству следует особо пристально подумать о том, как их защитить в дальнейшем», – подчеркнул Пархоменко.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, для противника не существует «никаких культурных, исторических ценностей, которые они могли бы считать неприкосновенными». «Более того, такие памятники, как панорама в Севастополе, для них являются целями для поражения. Дело в том, что эти объекты свидетельствуют о нашей общей истории и корнях», – добавила она, напомнив, что в защите Севастополя принимали участие и украинцы, и русские, и многие народы огромной страны.

    Она также провела параллель с атакой фашистов и ударом ВСУ по музею-панораме. «Я уверена, что Европа и весь Запад просто закроют глаза на это преступление, как это бывало и прежде. Тем самым западные политики лишь в очередной раз подтвердят то, что они сегодня воюют с Россией руками Украины», – отметила Шеслер.

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