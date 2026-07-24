  • Новость часаБанк России опустил ключевую ставку до 14% годовых
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад смирился с ударами по украинским портам
    Лавров объяснил высокомерный отказ Киева от мирных инициатив США
    Ким рассказала о последствиях атак на склады Wildberries в Ленобласти и Крыму
    В Госдуме объяснили включение российских вузов в список угроз США
    В результате ракетного удара по Кирову погибли шесть человек
    Российские войска освободили харьковские Захаровку и Ивашкино
    ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Москве
    Лавров заявил об изменении подхода США к договоренностям по Украине
    Эксперт оценил эффект новых пошлин США против 60 стран
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис В чем состоит коллективная ответственность украинцев

    Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей – и теперь юные киевлянки выходят на улицы с нацистскими лозунгами про русорез.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Победа декабристов обернулась бы для России кровью

    Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    15 комментариев
    24 июля 2026, 13:38 • Справки

    Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, 24 июля 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

    Банк России снизил ключевую ставку до 14%: как это повлияет на кредиты и вклады

    Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, 24 июля 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Ольга Никитина

    Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    Коротко: ключевая ставка ЦБ РФ сегодня

  • Текущая ключевая ставка: 14% годовых

  • Дата решения: 24 июля 2026 года

  • Предыдущее значение: 14,25%

  • Изменение: –0,25 п.п.

  • Что означает решение: кредиты и ипотека могут постепенно дешеветь, а доходность новых вкладов — снижаться

  • Главный ориентир дальше: инфляция, инфляционные ожидания и жесткость денежно-кредитных условий

    Что такое ключевая ставка: объясняем простыми словами

    Простыми словами – это важный экономический показатель, напрямую влияющий на жизнь каждого человека в стране. Если точнее, базовая ставка (второе название этого показателя) представляет собой процент, под который коммерческие банки, работающие с физическими лицами (населением) и юридическими лицами (предпринимателями), могут брать кредиты у Центрального банка России.

    Кто решает, какой будет ключевая ставка

    Такие решения принимаются на совете директоров Банка России. Его заседания по данному вопросу проходят восемь раз в год. По итогам ЦБ объявляет, что либо повысил ставку, либо понизил ее, либо сохранил на прежнем уровне.

    Решение по итогам прошедшего заседания оглашается на официальном сайте ЦБ РФ.

    Регулированием этого показателя Банк России достигает следующих целей:

    • Снижение инфляции. Если цены растут слишком быстро, ЦБ повышает ключевую ставку. Это делает кредиты для коммерческих банков дороже, что приводит к сокращению денежной массы в экономике. Спрос на товары и услуги падает, цены вслед за ним стабилизируются.

    • Влияние на экономический рост. ЦБ может сделать кредиты более доступными, что приводит к росту инвестиций и деловой активности как населения, так и бизнеса.

    Зачем следить за ключевой ставкой

    Чтобы знать, как будет развиваться бизнес, торговля, покупательная способность граждан. Кроме того, базовая ставка влияет на курс валюты. Ее уровень позволяет делать прогнозы о том, будет рубль расти или падать, а значит, покупатели валюты на основе этой информации могут принимать решения о том, покупать им, например, доллар и евро, или, наоборот, продавать.

    Что происходит, когда ЦБ повышает ключевую ставку

    После этого коммерческие банки («Сбер», ВТБ, «Россельхозбанк» – все это коммерческие кредитные организации; всего в России, по статистике ЦБ РФ, насчитывается 388 коммерческих банков) берут у Банка России деньги под больший, чем раньше, процент. Следом дорожают банковские продукты (ипотека на жилье, автокредиты, кредит для бизнеса, потребительский кредит и так далее).

    Если ключевая ставка очень высока, высокими становятся и ставки по банковским предложениям, что приводит к уменьшению спроса на кредитование со стороны населения и бизнеса.

    С другой стороны, более привлекательными становятся предложения по долгосрочным вкладам. Накопления можно положить в банк под больший, чем раньше, процент, что в результате принесет более высокий пассивный доход.

    Итак, основные последствия повышения базовой ставки ЦБ:

    1. сдерживание инфляции. Цены на товары и услуги уменьшаются или, по крайней мере, замедляется их рост;

    2. удорожание кредитов. Спрос на товары и услуги ограничивается;

    3. растут ставки по банковским депозитам. Рубль становится более привлекательным, в него вкладываются из-за высокой доходности;

    4. рубль может укрепиться по отношению к иностранным валютам.

    Что происходит, когда ЦБ снижает ставку

    Принимая такое решение, Банк России стимулирует экономический рост. Как это работает?

    Кредиты для бизнеса и населения дешевеют. Компании начинают инвестировать в производство, расширять бизнес, создавать новые рабочие места. Люди берут кредиты на покупку жилья, автомобилей. Они покупают больше товаров и получают больше услуг.

    Как результат – рост экономики и производства. Компании в ответ на растущий спрос со стороны населения наращивают объемы производства, появляется больше товаров и услуг.

    Покупательная способность граждан увеличивается. При меньшей ставке на кредит ежемесячный платеж становится более подъемным. У людей остается больше денег, которые они могут потратить при походе в магазин, на различные услуги – образование, туризм, ремонт, строительство.

    Рост инфляции. Дешевые кредиты и рост спроса приводят к тому, что цены растут. В экономике становится больше денег, а товаров и услуг – нет.

    Рубль слабеет по отношению к иностранным валютам. Снижение ключевой ставки – это не всегда хорошо. Если экономика перегрета, это может привести к еще большему росту инфляции. ЦБ РФ снижает ставку, когда считает, что это необходимо для стимулирования экономики.

    Когда оформлять ипотеку или брать кредит

    Эксперты обычно рекомендуют вовсе не оформлять кредиты, если можно обойтись без них. Тем не менее период снижения базовой ставки является хорошим моментом, чтобы приобрести жилье или заняться расширением бизнеса. Проценты по кредитам в этот момент минимальны.

    А при высокой ключевой ставке, напротив, предпочтительным считается накопление средств и получение пассивного дохода со вкладов и депозитов в банке под большой процент.

    Кроме того, не стоит брать кредит, если вы не уверены, что сможете его вернуть. В момент экономического подъема рядовым гражданам и бизнесменам кажется, что экономика будет только расти, и могут забывать о правильной оценке рисков. В итоге может сложиться ситуация, при которой кредиты набраны, а отдавать их нечем.

    На что еще влияет

    Помимо основных эффектов, таких как влияние на инфляцию, курсы валют и ставки по кредитам и депозитам, ключевая ставка ЦБ РФ оказывает влияние на ряд других аспектов экономики.

    • Доходность облигаций. Падает при снижении и растет при повышении ставки Банка России.

    • Используется при расчете некоторых налогов и штрафов. Так, пени за задержку зарплаты составляет 1/300 ставки ЦБ за каждый день просрочки.

    • Кроме того, она влияет на размер пени за просрочку налоговых платежей, а также на налог на процентный доход по вкладам.

    • При некоторых других расчетах в том числе определяет максимальный размер неустойки за неисполнение кредитных обязательств.

    • Влияние на поведение людей и компаний. Так, при высокой ставке и физическим, и юридическим лицам выгоднее сберегать средства. Снижается спрос на товары и услуги, особенно те, которые требуют заемных средств (ипотека, автокредиты). При низкой ставке снижается привлекательность сбережений. Растет спрос на товары и услуги, в том числе за счет кредитов.

    • Влияние на фондовый рынок. Рост ставки может привести к снижению цен на акции. Снижение ставки, напротив, может стимулировать рост фондового рынка.

    Важно отметить: влияние ключевой ставки на различные сферы экономики может быть непрямым и отложенным во времени.

    Как менялась ключевая ставка Банка России: динамика по годам и основные этапы

    Динамика ключевой ставки Банка России за последние годы отражает реакцию регулятора на резкие изменения макроэкономической ситуации, инфляционные риски и внешние факторы. С 2020 года показатель проходил несколько циклов – от стимулирующего снижения до жесткого ужесточения и последующего постепенного смягчения денежно-кредитной политики.

    2020–2021 годы: период мягкой политики

    В период пандемии COVID-19 Банк России активно снижал ключевую ставку для поддержки экономики. К середине 2020 года она достигла исторического минимума – 4,25% годовых. Однако уже в 2021 году ускорение инфляции и восстановление внутреннего спроса заставили регулятора перейти к циклу повышения. К концу 2021 года ставка выросла до 8,5%.

    2022 год: резкое ужесточение и последующее снижение

    Начало 2022 года сопровождалось усилением внешнего давления и санкционных рисков. В феврале ставка была экстренно повышена до 20% годовых, что стало рекордным значением на тот момент. Решение было направлено на стабилизацию финансовой системы и сдерживание инфляции.

    По мере адаптации экономики и стабилизации рынков регулятор начал быстрое снижение:

    • апрель – до 17%,

    • конец апреля – до 14%,

    • май – до 11%,

    • июнь – до 9,5%,

    • июль – до 8%,

    • сентябрь – до 7,5%.

    К концу года ставка закрепилась на уровне 7,5%, отражая постепенное снижение инфляционных ожиданий.

    2023 год: возврат к повышению

    В первой половине 2023 года ставка оставалась на уровне 7,5%, однако усиление инфляционного давления и ослабление рубля вынудили ЦБ перейти к ужесточению:

    • июль – повышение до 8,5%,

    • август (внеочередное заседание) – до 12%,

    • сентябрь – до 13%,

    • октябрь – до 15%,

    • декабрь – до 16%.

    Основной причиной стало превышение внутреннего спроса над возможностями экономики и рост инфляционных ожиданий.

    2024 год: рекордные значения

    В 2024 году борьба с инфляцией продолжилась. После нескольких заседаний без изменений ставка была повышена:

    • июль – до 18%,

    • сентябрь – до 19%,

    • октябрь – до рекордных 21% годовых.

    Регулятор объяснял жесткую политику необходимостью предотвратить инфляционную спираль и стабилизировать ценовую динамику.

    2025 год: начало цикла снижения

    На фоне замедления экономической активности и постепенного охлаждения инфляции Банк России перешел к снижению ставки:

    • июнь – до 20%,

    • июль – до 18%,

    • сентябрь – до 17%,

    • октябрь – до 16,5%,

    • декабрь – до 16%.

    Регулятор подчеркивал, что дальнейшее смягчение будет зависеть от устойчивости снижения инфляции.

    Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня: сколько составляет в июне 2026 года

    По состоянию на июнь 2026 года ключевая ставка Банка России составляет 14,25% годовых. Решение о снижении было принято советом директоров ЦБ 19 июня 2026 года. Регулятор уменьшил показатель на 0,25 процентного пункта – с прежних 14,5%.

    Снижение продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики, начавшийся летом 2025 года. При этом Банк России дал осторожный сигнал рынку: дальнейшие решения будут зависеть от устойчивости снижения инфляции, экономической активности и ситуации на внутреннем и мировом рынках.

    Почему Банк России снизил ключевую ставку в июне 2026 года

    По данным Центрального банка, решение о снижении ставки связано сразу с несколькими факторами. Устойчивый рост цен немного замедлился, инфляция постепенно снижается, а инфляционные ожидания населения и бизнеса уменьшились. Экономика продолжает расти умеренными темпами, хотя денежно-кредитные условия остаются жесткими.

    В апреле – мае текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился в среднем до 2,1% в пересчете на год после 8,7% в первом квартале 2026 года. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале. Оценка устойчивой инфляции в последние месяцы несколько снизилась, но по-прежнему находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год, а годовая инфляция на 15 июня составила 5,6%.

    При этом Банк России отметил, что сохраняются и риски. Среди них — рост зарплат быстрее производительности труда, ускорение кредитования, геополитическая неопределенность и возможное усиление бюджетных расходов. Именно поэтому регулятор не перешел к более резкому снижению ставки, ограничившись умеренным шагом в 25 базисных пунктов.

    Прогноз ключевой ставки ЦБ РФ: что будет дальше в 2026 году

    После июльского решения Банка России внимание рынка смещается к следующему заседанию совета директоров по ключевой ставке. Оно запланировано на 11 сентября 2026 года. До конца года у регулятора также остаются заседания в октябре и декабре, поэтому траектория ставки еще может измениться.

    Базовый сценарий для рынка – дальнейшее осторожное снижение ставки, если инфляция продолжит замедляться, а инфляционные ожидания населения и бизнеса будут снижаться. В этом случае кредиты и ипотека могут постепенно дешеветь, но резкого падения ставок по банковским продуктам ждать не стоит: банки обычно пересматривают условия с задержкой и учитывают собственные риски.

    Осторожный сценарий – пауза на одном из следующих заседаний. Банк России может сохранить ставку без изменений, если увидит признаки ускорения инфляции, перегрева кредитования, роста бюджетных расходов или новых внешних рисков. В таком случае ставки по кредитам и вкладам будут снижаться медленнее.

    Сам регулятор подчеркивает, что дальнейшие решения не предопределены. Банк России будет оценивать устойчивость замедления инфляции, динамику инфляционных ожиданий, активность кредитования и баланс внутренних и внешних рисков. Поэтому главный ориентир для заемщиков и вкладчиков – не разовый прогноз, а каждое новое заседание ЦБ и комментарии регулятора после него.

    Главное
    Штурмовые отряды ВС России вошли в Алексеево-Дружковку
    Германия обвинила Украину в подрыве «Северных потоков»
    Румынский F-16 сбил беспилотник-нарушитель
    Каллас заявила о неприятном сюрпризе для ЕС от США
    Россия решила ограничить поставки молочной продукции из Армении
    Девятиклассника арестовали за поджоги АЗС в Ленобласти
    Фотографировавшего под юбками москвичек мужчину арестовали на 10 суток

    Ударами по КТК Украина больше помогает, чем вредит России

    Уже шестой день остановлена прокачка нефти по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за украинских ударов. Россия является одним из акционеров КТК. Однако бить по России через КТК – не самая удачная идея. Потому что под раздачу попадает не только Казахстан, но еще и американские компании как акционеры КТК и европейские компании как покупатели этой нефти. Россия же от роста цен на нефть выигрывает в целом больше, чем теряет на остановке КТК. Подробности

    Перейти в раздел

    Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине

    Россия вновь напомнила о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях саммита АСЕАН. Несмотря на то что в Госдепе диалог назвали «хорошим и честным», Вашингтон от поставок отказываться пока не планирует. Может ли поменяться позиция администрации США по вопросу военной помощи Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Харьковское направление СВО приходит в движение

    Российские войска продолжают расширять буферную зону в Харьковской области – и в последние дни на данном направлении достигнуты заметные успехи. Какие населенные пункты были освобождены, какое значение это имеет для продвижения ВС РФ и в чем заключается главная угроза для украинской обороны на данном участке? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад смирился с ударами по украинским портам

    Всего лишь три года назад любые намеки на морскую блокаду украинских портов Россией воспринимались на Западе крайне эмоционально. Звучали заявления об «угрозе для глобальной продовольственной безопасности». Сегодня блокада де-факто уже введена, но Запад игнорирует происходящее. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

      Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

    • Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

      Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

    • Украина против Сырского

      Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, 24 июля 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации