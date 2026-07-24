Путин заявил о востребованности укороченной версии самолета МС-21

Tекст: Дарья Григоренко

Разработка укороченной версии самолета МС-21-210 началась в рамках контракта между ПАО «Яковлев» и Минпромторгом в мае 2026 года. Новая машина будет отличаться увеличенной дальностью полета, передает РИА «Новости».

Во время осмотра Иркутского авиазавода Владимир Путин поинтересовался вместимостью лайнера. Директор предприятия Андрей Сойнов сообщил, что салон рассчитан примерно на 140 пассажиров. «Как в суперджете, да? Нет, больше… Востребованная будет машина», – отреагировал глава государства.

Президент также уточнил дальность полета новой модификации. Глава Ростеха Сергей Чемезов ответил, что показатель составит не менее 5 тыс. километров. Путин подчеркнул, что для укороченной версии дальность должна быть больше, на что Чемезов пообещал продолжить работу в этом направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на Иркутский авиазавод для осмотра производства пассажирских лайнеров МС-21.

Месяцем ранее глава государства поручил увеличить выпуск новых отечественных гражданских самолетов.

Министерство промышленности и торговли запланировало поставки первой партии из 18 таких машин на 2026–2027 годы.