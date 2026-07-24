Трамп нашел способ обложить мир новыми пошлинами

Tекст: Олег Исайченко

Администрация Дональда Трампа установила новые тарифы в размере 10% и 12,5% на товары из 60 стран. В качестве обоснования использован раздел 301 Закона о торговле 1974 года. По мнению Вашингтона, государства, на которые распространяются пошлины, не ввели или не применяют в достаточной мере «запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда», следует из заявления торгпреда США Джеймисона Грира.

Как отмечает Reuters, введение новых пошлин совпало с окончанием срока действия временного глобального тарифа в размере 10%. По словам Грира, тарифы направлены на борьбу с нарушениями прав человека и «искажающими торговыми практиками». «Штаты почти столетие имеют запрет на импорт продукции, произведенной с использованием принудительного труда и строго его соблюдают. Давно пора нашим торговым партнерам делать то же самое», — заявил он.

Тариф в размере 10% применяется к 17 странам, которые уже запретили ввоз товаров, произведенных с использованием принудительного труда, либо обязались ввести такой запрет. В их числе Британия, Канада, Индия, Мексика, Аргентина. Для отдельных товаров из Евросоюза, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Швейцарии пошлина составит 10 или 12,5% с учетом действующих торговых тарифов. Россия, Китай, Вьетнам и еще 35 стран получили ставку 12,5%.

Что любопытно, тарифы коснутся 99,4% американского импорта, но предполагают множество исключений. Так, из-под ограничений выведут нефть, газ, удобрения, некоторые виды продовольствия, а также товары, на которые уже действуют пошлины, в том числе автомобили, сталь, алюминий и медь. Кроме того, меры не будут применены к товарам, подпадающим под действие соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

Решение Штатов уже вызвало критику со стороны затронутых государств. Бразилия назвала их необоснованными и пригрозила ответными шагами, а Австралия заявила о несоответствии соглашению о свободной торговле. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС потребует от Вашингтона объяснений в связи с введением новых таможенных пошлин. «У нас была сделка с Америкой, и мы придерживались этой сделки. Для нас несоблюдение этих договоренностей стало неприятным сюрпризом», – отметила она.

Как пишет газета The Wall Street Journal, если раньше администрация США могла ссылаться на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, то после того, как Верховный суд признал такой подход незаконным, Белый дом начал использовать целый набор других, гораздо менее известных норм. Например, Закон о торговле 1974 года.

«Один из разделов позволяет президенту или торговому представителю расследовать случаи, когда иностранное государство использует несправедливые или дискриминационные торговые практики, которые вредят американскому бизнесу», – отмечает издание. Все должны усвоить один посыл: глава Белого дома всегда будет использовать любые инструменты для продолжения курса своей торговой политики, заявил CNN американский чиновник.

Как указал американист Роман Романов, Трамп снова обратился к Закону о торговле 1974 года, но уже не к разделу 122, а к разделу 301. «Это значит, что новые пошлины в отличие от тех, которые были введены в феврале после поражения администрации в Верховном суде, могут действовать дольше 150 дней и быть выше 15%», – пояснил эксперт.

Американист Малек Дудаков, в свою очередь, подчеркнул, что решение Верховного суда в феврале 2026 года стало большим репутационным ударом для Трампа. С ним соглашается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»: «Теперь американский лидер пытается минимизировать ущерб».

«Трамп явно видит тарифы временной мерой, рассчитанной на период до конца 2026 года. Его цель – показать избирателям накануне выборов в Конгресс, что он способен пополнять бюджет страны»,

– считает политолог. Ткаченко допускает, что Верховный суд вновь отменит очередные пошлины. По оценкам Дудакова, эффект от новых мер «окажется смазанным». «Во-первых, предусмотрено множество исключений для разных категорий товаров, которые поставляются в США. Во-вторых, немалое количество государств, включая ключевых торговых партнеров Вашингтона, уже на протяжении более года сталкиваются с тарифным давлением, которое превышает отметку в 10–15%», – пояснил американист.

Как указал эксперт, это привело к тому, что «никто не торопится о чем бы то ни было договариваться с Белым домом». «Все рассчитывают на то, что тарифы рано или поздно будут отменены судами в Америке», – заметил он. Спикер также напомнил, что остается 100 дней до выборов в Конгресс. «На них с высокой долей вероятности победят демократы, после чего Трамп превратится в «хромую утку». Поэтому многие страны не видят смысла заключать с ним сейчас соглашения», – уточнил американист.

Вместе с тем, новые тарифы могут обернуться последствиями для самих Штатов. «США уже сталкиваются с проблемами, в частности из-за роста цен на топливо, вызванного конфликтом с Ираном. Не исключено, что пошлины дополнительно разгонят инфляцию. В таком случае ФРС придется повышать ключевую ставку», – рассуждает Дудаков.

Несколько иной точки зрения придерживается Ткаченко. По его мнению, в большей степени тарифы негативно скажутся на отношениях Вашингтона и Брюсселя.

«Европейцы с трудом пережили соглашение июля 2025 года, которое предусматривало пошлины в 15% на экспорт Евросоюза.

Трамп действует вероломно. Новые меры уже вызвали очередную волну недовольства. Но, повторю, президенту США безразлично мнение внешних игроков. Ему важно произвести впечатление на национальный бизнес и избирателей», – указал политолог.

Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ, в этой связи отметил, что Евросоюз рассчитывает на поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре, а также на уход Трампа с поста президента. «Впрочем, это не мешает Брюсселю идти на уступки в обмен на ужесточение политики Вашингтона в отношении России», – добавил эксперт, подчеркнув, что ЕС придется смириться с пошлинами.

В экспертном сообществе также обратили внимание на включение в перечень стран, против которых введены тарифы, России. «Вот мы и дозрели до пошлин от Трампа, первый раз, хотя по другим уже палили из этого ствола. По трамповским мерками скромные. Но именно поэтому, видимо, реальные. Логика понятна», – написал политолог Федор Лукьянов.

Дудаков напомнил: «торговый оборот России и США крайне маленький». «Речь идет о нескольких миллиардах долларов в год. В основном Америка закупает у нас критически важное для себя сырье: в частности, редкоземельные металлы. Но они не подпадают под действие тарифов. Таким образом, для Москвы эффект объявленных пошлин будет около нулевым», – заключил аналитик.