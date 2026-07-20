  • Новость часаХуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ
    СВР заявила о способности Германии создать собственное ядерное оружие в течение года
    Российская армия за неделю уничтожила 37 морских судов ВСУ
    По факту атаки украинских дронов на Московский регион завели дело о теракте
    Генштаб ВСУ опроверг сообщения об отставке Сырского
    США приблизились к полномасштабной войне с Ираном
    Нетаньяху заблокировал признание геноцида армян
    Европейские СМИ: Испанские футболисты отомстили Трампу
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис

    Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

    11 комментариев
    20 июля 2026, 16:15 • В мире

    Торговая атака США на Бразилию невольно поможет БРИКС

    Торговая атака США на Бразилию невольно поможет БРИКС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    «Мы не позволим себя запугать, <...> не уступим и не капитулируем». Такими словами бразильские власти ответили на введение новых торговых пошлин со стороны США. Насколько способен Китай заменить для Бразилии рынок Соединенных Штатов – и почему по-настоящему эффективный ответ на эти де-факто санкции для Бразилии находится в рамках БРИКС, в том числе с точки зрения торговли с Россией?

    Бразилия выступила с жестким заявлением в ответ на решение США ввести новые пошлины против бразильских товаров. Вашингтон использует 25-процентные пошлины как инструмент политического шантажа, заявили министр развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии Марсиу Элиас Роза.. «Мы не позволим себя запугать, <...> не уступим и не капитулируем», – подчеркнул он.

    Вводимые администрацией Дональда Трампа 25-процентные пошлины затронут бразильскую мебель, обувь, сахар, этанол, машины и оборудование. Кофе, мясо, самолеты, энергоносители и некоторые другие важные позиции получили исключения. В результате под новые ограничения подпадает около 18% бразильского экспорта в США – примерно на 7 млрд долларов в год. Для крупнейшей экономики Латинской Америки это не катастрофа, но вполне ощутимый удар по отдельным регионам и предприятиям.

    В Вашингтоне решение объясняют претензиями к бразильской торговой, цифровой и экологической политике. В Бразилиа его считают политическим давлением, связанным в том числе с судебным преследованием бывшего президента Жаира Болсонару. Но главный международный вопрос заключается в другом: станет ли ответом Бразилии очередное сближение с Китаем или страна попытается создать более широкую систему экономических связей внутри БРИКС.

    Правда, расхожая формула о том, что американские пошлины «толкнут Бразилию в объятия Китая», плохо описывает реальное положение дел. Толкать уже практически некуда. Китай давно является крупнейшим торговым партнером Бразилии. В 2024 году двусторонний товарооборот достиг рекордных 160 млрд долларов – на Китай пришлось около 28% бразильского экспорта и 24% импорта, тогда как на США – соответственно около 12% и 15%.

    Сотрудничество давно вышло за рамки простой торговли соей и железной рудой. Китайские компании участвуют в бразильской энергетике, электросетях, логистике, автомобильной промышленности, цифровой инфраструктуре и проектах зеленого перехода.

    Поэтому меры Трампа не способны вызвать качественно новый «китайский поворот». Отношения с Пекином и без того развиваются практически на максимальной политической скорости. Резкого скачка, который компенсировал бы потерю части американского рынка, ждать не приходится. Причина – в различной структуре спроса.

    Китай закупает у Бразилии прежде всего сою, нефть, железную руду, мясо, сахар, целлюлозу, хлопок и другую продукцию, необходимую для продовольственной и сырьевой безопасности. Под американские тарифы попали, среди прочего, мебель, обувь, машины, электротехническая продукция и промышленное оборудование. Китайские покупатели не станут автоматически приобретать эти товары вместо американских. Более того, во многих подобных отраслях китайские компании сами являются конкурентами бразильских производителей.

    Слишком сильная ставка на Китай создала бы для Бразилии и другую проблему. Страна стала бы еще заметнее зависеть от вывоза сырья и продовольствия в обмен на китайскую промышленную продукцию. Это улучшает торговый баланс, но не обязательно способствует развитию собственной обрабатывающей промышленности.

    Индия также не сможет заместить США. И хотя в феврале 2026 года Лула посетил Индию, стороны расширили повестку сотрудничества в области биотоплива, фармацевтики, критических минералов, цифровых технологий, обороны и искусственного интеллекта – однако индийский рынок остается сравнительно защищенным.

    Нью-Дели особенно осторожно относится к открытию сельского хозяйства и поддерживает собственных производителей промышленной и фармацевтической продукции. Индия сама ведет тяжелые тарифные переговоры с администрацией Трампа, отказываясь жертвовать интересами фермеров и малого бизнеса ради быстрого соглашения с США.

    Индия может стать для Бразилии важным технологическим и политическим партнером. Возможны совместные проекты в фармацевтике, биотопливе, горнодобывающей промышленности, цифровых платежах и производстве удобрений. Но она не способна поглотить значительную часть товаров, вытесняемых с американского рынка.

    Следовательно, ни Пекин, ни Нью-Дели не могут предоставить Бразилии простой выход из положения. Компенсация возможна только за счет множества рынков и множества проектов.

    Россия заинтересована в расширении сотрудничества с Бразилией значительно сильнее, чем Китай. Российско-бразильские экономические связи пока далеко не исчерпали свой потенциал. Сегодня двусторонняя торговля строится прежде всего на очевидной взаимодополняемости. Россия поставляет Бразилии удобрения и нефтепродукты, а закупает мясо, сою, кофе, сахар и другую сельхозпродукцию. В 2025 году на Россию приходилось около 26% бразильского импорта минеральных и химических удобрений и 45% импорта дизельного топлива.

    Для Бразилии надежные поставки удобрений критически важны: без них невозможно поддерживать огромный аграрный экспорт. Для России бразильский рынок позволяет сохранять крупные поставки продукции химической и нефтеперерабатывающей промышленности, одновременно расширяя импорт продовольствия.

    Но нынешняя модель слишком узка. Она может быть дополнена сотрудничеством в энергетике, нефтехимии, машиностроении, атомной отрасли, авиации, космосе, сельскохозяйственных технологиях и производстве оборудования. Важную роль могли бы сыграть совместное кредитование, страхование торговли, расчеты в реалах и рублях, а также развитие независимой логистики.

    Именно здесь американское давление способно дать реальное ускорение. Не потому, что Россия заменит Бразилии Соединенные Штаты, – это невозможно ни по размерам рынка, ни по структуре спроса. Но

    Москва может стать одним из нескольких дополнительных центров сотрудничества, уменьшающих зависимость Бразилии от западной финансовой и торговой инфраструктуры.

    Основным ограничением остаются санкционные риски. Бразильские банки и крупные компании не захотят терять доступ к долларовым расчетам или американскому рынку. Поэтому расширение связей потребует не только политических заявлений, но и практически работающих систем платежей, страхования и транспортировки.

    Сходная ситуация складывается у Бразилии и с Ираном. В 2025 году бразильский экспорт в Иран приблизился к 3 млрд долларов. Основу поставок составляют кукуруза, соя, сахар, мясо и другие продовольственные товары. Для Тегерана Бразилия является важным поставщиком продовольствия, не присоединившимся к западной санкционной политике. Помимо этого, Иран заинтересован в создании инфраструктуры многосторонней торговли – расчетов, клиринга, страхования, логистики и долгосрочных товарных контрактов. То есть именно тех механизмов, которых пока не хватает БРИКС для превращения из политической площадки в устойчивую экономическую систему.

    Наиболее интересные перспективы связаны с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. У государств Персидского залива есть то, чего недостает России и Ирану: крупный свободный капитал, международные банки, инвестиционные фонды, развитые порты, авиалинии, страховые компании и логистические центры.

    ОАЭ уже вкладывают средства в бразильскую инфраструктуру, финансы, энергетику, логистику и проекты устойчивого развития. Обсуждается соглашение о свободной торговле между Эмиратами и МЕРКОСУР, развивается сотрудничество в сфере экспортного кредитования. Саудовская Аравия заинтересована в продовольственной безопасности, добыче полезных ископаемых, энергетике, оборонной промышленности и диверсификации собственных зарубежных активов. Для Эр-Рияда Бразилия привлекательна как крупный поставщик продовольствия и как относительно политически нейтральная площадка для вложений за пределами западных экономик.

    Включение арабских монархий в эту систему не означает, что они должны подчиниться Ирану или присоединиться к его конфронтации с США. Напротив,

    ценность расширенного БРИКС состоит именно в том, что ОАЭ и Саудовская Аравия могут участвовать в сотрудничестве с Ираном, Россией, Китаем и Бразилией, сохраняя одновременно собственные отношения с Вашингтоном.

    Разногласия между участниками никуда не исчезли. В мае 2026 года конфликт между Ираном и ОАЭ не позволил министрам иностранных дел БРИКС согласовать полноценное совместное заявление. Это показывает, что объединение не является антизападным военным или идеологическим союзом.

    Но именно отсутствие жесткой блоковой дисциплины открывает возможность для многосторонней экономической игры. ОАЭ могут финансировать бразильские инфраструктурные проекты и обеспечивать логистику. Саудовская Аравия – инвестировать в аграрное производство, горнодобывающую промышленность и энергетику. Россия – поставлять удобрения, топливо и технологии. Иран – участвовать в торговых и транспортных коридорах. Бразилия – обеспечивать продовольствие, биотопливо, минеральные ресурсы и промышленную продукцию.

    Получается не союз, направленный против третьих стран, а сеть взаимной заинтересованности, в которой ни один участник не обладает монополией.

    Торговля Бразилии со странами БРИКС уже выросла со 95,5 млрд долларов в 2015 году до 210,5 миллиарда в 2024-м. Бразильский экспорт в объединение достиг 121,6 млрд долларов. Но Центральный банк Бразилии признает, что эти связи чрезвычайно концентрированы – прежде всего на Китае и на ограниченном наборе сырьевых товаров.

    Следовательно, настоящий ответ Бразилии американскому давлению должен состоять в горизонтальном расширении связей внутри БРИКС. А именно – создании совместных инвестиционных фондов и механизмов экспортного кредитования; финансировании портов, железных дорог, складов и перерабатывающих предприятий; согласовании стандартов и сертификатов, позволяющих быстрее выводить товары на рынки партнеров; развитии расчетов в национальных валютах; организации страхования грузов и платежей без обязательного участия американских финансовых институтов; переходе от торговли готовыми товарами к совместному производству.

    Экономические документы БРИКС уже предусматривают развитие финансового сотрудничества, цифровой торговли, инвестиций и многосторонней торговой системы. Однако финансовые потоки между участниками пока остаются ограниченными. Американские пошлины дают Бразилии повод потребовать, чтобы эти положения начали превращаться в работающие инструменты.

    Развязка зависит не только от масштабов американских ограничений, но и от политического выбора Бразилиа.

    Если правительство Лулы ограничится поиском компромисса с Вашингтоном и откажется от самостоятельных действий, тарифное давление будет воспринято как доказательство эффективности американского принуждения. В таком случае БРИКС останется для Бразилии преимущественно дипломатической трибуной. Если же Бразилия просто увеличит зависимость от Китая, это также не станет полноценной стратегией. Один крупнейший партнер будет заменен еще более крупным партнером, а товарная структура экспорта останется прежней.

    Более перспективный путь – одновременно продолжать переговоры с США, защищать свои предприятия и создавать многостороннюю систему связей. Не выбирать между Вашингтоном и Пекином, а расширять сотрудничество с Россией, Индией, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией, Индонезией, Египтом и другими государствами.

    В этом случае американские пошлины могут невольно помочь БРИКС перейти к следующему этапу развития. Не к формированию единого антиамериканского блока, а к созданию пространства, в котором торговые, финансовые и инвестиционные потоки распределены между несколькими центрами. Но для этого Бразилия должна научиться вести собственную игру, используя противоречия, ресурсы и взаимную заинтересованность разных участников расширенного БРИКС.

    Главное
    ВС России поразили резервуары с топливом в порту Одессы
    Власти Польши потребовали от Киева призвать украинцев к порядку
    Новый премьер Британии Бернем пообещал продолжить поддержку Киева
    Учителя получили гарантии защиты жизни и бесплатную правовую помощь
    Китай удвоил закупки российского СПГ
    Напавший на русскоязычных туристок в Грузии заявил о «провокации»
    Путин учредил в России День хоккея

    Запад распространяет фейки о Газпроме

    Акции Газпрома на этой неделе поставили антирекорд. Они упали до минимального за 20 лет уровня. Даже в 2008 году, когда случился мировой финансовый кризис, такого обвала не было. И он не соответствует прибылям, которые генерирует компания. Что же случилось и кто виноват в таком антирекорде? Одной из причин эксперты называют фейковые новости западных СМИ. Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

    Перейти в раздел

    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем китайцы загнали в пустыню американский эсминец

    Американская разведка обнаружила очередную копию корабля ВМС США, построенного в китайской пустыне. Интересен даже не сам факт появления данного макета, а то, насколько детально он проработан. Зачем Китай создает копии кораблей американского флота, почему именно в пустыне – и почему копия эсминца «Арли Берк» воссоздана настолько подробно? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

      Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

    • Иран приготовил главный удар по США

      На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

    • Протесты против Зеленского: главное

      На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации