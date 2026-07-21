Госдеп призвал американцев на Ближнем Востоке готовиться к отмене рейсов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов выпустило официальное предупреждение для своих граждан, передают РИА «Новости». «Американцам, находящимся сейчас на Ближнем Востоке, следует проявлять осторожность и повышенную бдительность, а также быть готовыми к возможной отмене рейсов, периодическому закрытию воздушного пространства и вероятным перебоям в поездках», – говорится в заявлении.

Дипломаты посоветовали соотечественникам полностью пересмотреть планы транзитных перелетов через указанный регион. По информации издания The Washington Post, американская сторона активно наращивает группировку войск и готовится к масштабным боевым действиям.

Очередной виток эскалации последовал за фактическим срывом меморандума о перемирии, заключенного 18 июня. Восьмого июля силы США атаковали иранские объекты, объяснив это защитой судоходства в Ормузском проливе, на что Тегеран ответил ударами по американским базам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали новую серию ударов по территории Ирана.

Вооруженные силы США разрушили аэропорт и мост на юге страны.

Официальный представитель иранского МИД оценил статус соглашения о прекращении боевых действий как кризисный.