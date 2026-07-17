На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.0 комментариев
Американские военные разбомбили пять мостов в иранском городе
Американские военные разбомбили пять мостов в иранском городе Бендер-Хомейни
Вооруженные силы Соединенных Штатов провели масштабную атаку на портовую инфраструктуру Ирана, жертвами которой стали семь человек, сообщают иранские СМИ.
Американская авиация нанесла прицельные удары по пяти мостовым переходам в портовом городе Бендер-Хомейни, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Fars.
В результате обстрела населенного пункта погибли семь местных жителей, еще девять человек получили ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные разрушили мост в городе Бендер-Хемир. До этого Вооруженные силы США атаковали как минимум 13 иранских городов. В результате серии воздушных ударов погибли 17 мирных жителей.