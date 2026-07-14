Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.13 комментариев
Иран ударил по центру спутниковой связи США в Бахрейне
Иранские военные ударили по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Удар наносился по базе Джуффейр, поражены склады оружия, центр спутниковой связи и жилое здание сил США, указали в КСИР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
До этого американские военные сообщали, что третью ночь подряд проводят удары по иранской территории.
Также США решили перекрыть доступ к морским гаваням Ирана, оставив Ормузский пролив открытым для других государств.
На прошлой неделе Тегеран объявлял об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.