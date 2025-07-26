Йеменские хуситы атаковали Израиль

Tекст: Антон Антонов

Хуситы заявили, что атаковали четыре цели на территории Израиля. Сариа заявил, что «ракетные войска провели уникальную военную операцию, в ходе которой атаковали чувствительную цель сионистского противника в оккупированном районе Беэр-Шева с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа »Палестина-2».

Помимо этого, по словам хуситов, они направили три беспилотных летательных аппарата против важных объектов в городах Эйлат, Ашкелон и Хадера. Заявляется, что все удары достигли намеченных целей, передает ТАСС.

Вечером в пятницу Армия обороны Израиля сообщила о перехвате одной ракеты, выпущенной с территории Йемена. В ряде районов Израиля звучали сирены воздушной тревоги, но о разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях в ряде районов Израиля также сработали сирены воздушной тревоги после запуска ракеты с территории Йемена. После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.