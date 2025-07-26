  • Новость часаВзрывы прогремели на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему в Азии заново вспыхнула старая война за исторические святыни
    Эксперт объяснил причину износа авианосца «Адмирал Кузнецов»
    Глава индийской нефтекомпании ушел в отставку из-за санкций ЕС против России
    На курортах Турции установилась аномальная жара
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попытки срыва стамбульских переговоров
    Белоусов сообщил о продвижении ВС России на октябрьском направлении
    Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области по делу о взятке
    Google грозит штраф в 65 млрд рублей за каждый иск в США по делу о банкротстве ООО «Гугл»
    Кассационный суд Франции отменил ордер на арест Асада
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    8 комментариев
    26 июля 2025, 04:04 • Новости дня

    Йеменские хуситы атаковали Израиль

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные формирования йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) осуществили серию ударов по целям в Израиле, сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

    Хуситы заявили, что атаковали четыре цели на территории Израиля. Сариа заявил, что «ракетные войска провели уникальную военную операцию, в ходе которой атаковали чувствительную цель сионистского противника в оккупированном районе Беэр-Шева с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа »Палестина-2».

    Помимо этого, по словам хуситов, они направили три беспилотных летательных аппарата против важных объектов в городах Эйлат, Ашкелон и Хадера. Заявляется, что все удары достигли намеченных целей, передает ТАСС.

    Вечером в пятницу Армия обороны Израиля сообщила о перехвате одной ракеты, выпущенной с территории Йемена. В ряде районов Израиля звучали сирены воздушной тревоги, но о разрушениях или пострадавших не сообщалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях в ряде районов Израиля также сработали сирены воздушной тревоги после запуска ракеты с территории Йемена. После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

    23 июля 2025, 20:15 • Новости дня
    Израиль объявил Западный берег Иордан своей территорией

    Кнессет признал Западный берег Иордан «неотъемлемой частью Израиля»

    Израиль объявил Западный берег Иордан своей территорией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кнессет (парламент) Израиля утвердил резолюцию, «подтверждающую историческое, культурное и духовное право страны на все части Земли Израиля, включая Иудею, Самарию и Иорданскую долину», пишет Israel National News.

    По информации Israel National News, документ набрал большинство голосов: 71 – за, против высказались представители арабских партий и партии «Демократы», а фракции «Кахоль Лаван» и «Еш Атид» не участвовали в голосовании.

    В постановлении подчеркивается, что «эти территории являются неотъемлемой частью еврейской родины, а города Хеврон, Шхем (Наблус), Шило и Бейт-Эль отражают историческую преемственность еврейского присутствия».

    Резолюция содержит тезис о том, что «события 7 октября доказали: создание палестинского государства станет экзистенциальной угрозой для Израиля и дестабилизирует регион». Подчеркивается, что идея палестинского государства снята с повестки дня Кнессета.

    Резолюция призывает правительство Израиля в кратчайшие сроки распространить государственный суверенитет, законы, административную и юридическую юрисдикцию на все формы еврейского заселения в Иудее, Самарии и Иорданской долине. Документ завершает обращение к союзникам Израиля с призывом поддержать «возвращение Сиона» и право Израиля на полный суверенитет в этих регионах.

    В июле прошлого года Израиль присоединил 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан.

    Комментарии (45)
    24 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    МИД России осудил объявление Кнессетом Западного берега территорией Израиля

    Tекст: Евгения Караваева

    Российское внешнеполитическое ведомство раскритиковало решение Кнессета об объявлении Западного берега территориией Израиля.

    МИД России резко негативно отреагировал на решение Кнессета Израиля принять декларацию о распространении национального суверенитета на зону еврейских поселений Западного берега реки Иордан, передает российское дипломатическое ведомство в Telegram.

    Документ носит рекомендательный характер и призывает правительство обеспечить внедрение израильского законодательства и управления в Иудее, Самарии и долине Иордана. В декларации создание палестинского государства названо экзистенциальной угрозой для Израиля.

    МИД подчеркивает, что это решение Кнессета противоречит обязательствам Израиля по «процессу Осло», а также положениям резолюций Генассамблеи и Совета Безопасности ООН. В Москве считают, что подобные шаги предопределяют исход переговоров по статусу палестинских территорий.

    Российская сторона подчеркнула важность прямых палестино-израильских переговоров для создания независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. В заявлении министерства говорится: «Мы исходим из того, что принятая декларация не повлечет за собой практических мер со стороны правительства Израиля». В противном случае, по мнению Москвы, возможна эскалация конфликта на Ближнем Востоке с тяжелыми последствиями для региона.

    Россия вновь обозначила приоритет прекращения войны в Газе, освобождения заложников и возобновления мирного процесса, исключая односторонние действия, способные закрепить необратимые изменения на территориях.

    Напомним, Израиль отверг призыв 25 стран к прекращению огня в Газе. В четверг Израиль получил от посредников ответ ХАМАС по Газе.

    Комментарии (7)
    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 07:40 • Новости дня
    Госдеп США заявил о безрассудности намерений Франции признать Палестину
    Госдеп США заявил о безрассудности намерений Франции признать Палестину
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты не согласны с решением Франции признать Государство Палестина и считают это намерение безрассудным, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Соединенные Штаты решительно отвергают план [президента Франции] Эммануэля Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН», – заявил Рубио в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Он назвал это намерение Парижа безрассудством, и заявил, что оно лишь послужит пропаганде палестинского движения ХАМАС.

    Напомним, США не входят в число 147 государств, признающих Палестину.

    Ранее Макрон сообщил, что Франция признает Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. До этого Макрон называл признание Палестины «моральным долгом».

    Комментарии (5)
    24 июля 2025, 10:41 • Новости дня
    Зеленский обсудил с главой МИД Израиля оборонное сотрудничество

    Tекст: Вера Басилая

    Во время официального визита в Киев министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обсудил с Владимиром Зеленским укрепление противовоздушной обороны на Украине и совместное производство оружия.

    Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром, который прибыл в Киев с официальным визитом, передает Anadolu Agency. В ходе переговоров стороны уделили особое внимание сотрудничеству в сферах экономики и обороны.

    Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в укреплении противовоздушной обороны и развитии совместного производства вооружения.

    Кроме того, Зеленский отметил необходимость поддержки со стороны Израиля в вопросах разминирования на Украине. Он также выразил благодарность израильской стороне за решение оказать помощь в обеспечении систем водоснабжения в южных регионах страны.

    Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что комплексы Patriot были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО.

    Израильское внешнеполитическое ведомство опровергло это заявление и сообщило, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

    Украина признала ограниченные возможности увеличения производства оружия.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 10:57 • Новости дня
    Палестинский активист: Твитами фон дер Ляйен нельзя накормить людей
    Палестинский активист: Твитами фон дер Ляйен нельзя накормить людей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ожесточенная критика в адрес Евросоюза прозвучала со стороны нескольких гуманитарных организаций из-за слишком малой активности по урегулированию в секторе Газа, пишет Politico.

    Представители Oxfam, Amnesty International, MSF International и Save the Children заявили, что заявления ЕС не приводят к реальному облегчению ситуации с голодающими жителями Газы, говорится в материале Politico.

    По их мнению, Евросоюз должен ввести санкции и прекратить особые торговые отношения с Израилем.

    Глава Oxfam в регионе Бушра Халиди подчеркнула, что «твиты не кормят людей», и назвала заявления ЕС «пустыми». Представитель Amnesty International Хуссейн Баоуми заявил, что только приостановка соглашения об ассоциации с Израилем может повлиять на ситуацию.

    По данным Минздрава Газы, с 7 октября 2023 года от голода скончались уже 113 человек, 81 из них – дети. Всемирная организация здравоохранения оценила ситуацию как «массовый голод».

    В то же время израильские власти возложили ответственность на ООН, обвинив ее в неспособности доставить помощь, находящуюся внутри сектора, однако эти заявления были отвергнуты ООН и рядом НКО.

    В Save the Children отметили, что бездействие ЕС в последний 21 месяц оказалось сокрушительным для Газы. Представитель Human Rights Watch Омар Шакир заявил, что бездействие Европы «дает зеленый свет» Израилю продолжать военные преступления и геноцид.

    На фоне этих заявлений Франция объявила о намерении официально признать государственность Палестины, а Британия заявила о проведении экстренных переговоров с партнерами. Однако, по данным дипломатов, инициативы по введению санкций в ЕС, вероятно, будут заблокированы Германией, Италией, Чехией и Венгрией, несмотря на призывы десяти других стран усилить давление на Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция признает Государство Палестина во время сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Внутри британского правительства усилилось недовольство тем, что премьер Кир Стармер отказался поддержать признание Палестины.

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 22:45 • Новости дня
    Макрон объявил о намерении признать Государство Палестина на ГА ООН в сентябре

    Tекст: Антон Антонов

    Франция намерена официально признать Государство Палестина, о чем будет объявлено на сессии Генассамблеи ООН в сентябре, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я принял решение о том, что Франция, верная своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, признает Государство Палестина», – сообщил Макрон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Он сообщил, что официальное заявление о признании сделает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

    Он также призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа, освобождению всех заложников и предоставлению массовой гуманитарной помощи жителям региона. Макрон отметил важность демилитаризации ХАМАС, безопасности и восстановления Газы, а также создания жизнеспособного Государства Палестина, способного признать Израиль и обеспечить безопасность на Ближнем Востоке.

    Президент Франции подчеркнул, что проинформировал Палестинскую национальную администрацию, выразив свою решимость двигаться вперед по вопросу признания.

    «Альтернативы нет. Французы хотят мира на Ближнем Востоке», – заявил Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон назвал признание Палестинского государства «моральным долгом» и «политической необходимостью». Ранее он заявлял, что Франция может признать Палестину в июне.

    Комментарии (3)
    24 июля 2025, 16:28 • Новости дня
    Взрыв в Идлибе унес жизни четырех человек, десятки пострадали

    Взрыв в Маарат-Мисрин в Сирии привел к четырем погибшим и 116 раненым

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате мощного взрыва в провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибло четыре человека и пострадало более ста.

    По данным пресс-службы Минздрава Сирии, которые приводит ТАСС, в результате взрыва в окрестностях населенного пункта Маарат-Мисрин на северо-западе страны погибли по меньшей мере четыре человека и еще 116 получили ранения.

    Ведомство отметило, что информация о числе жертв предварительная, их количество может увеличиться. Ранее сообщалось о двух погибших и нескольких десятках пострадавших. Причины и обстоятельства произошедшего пока уточняются, местные службы продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва в районе Маарат-Мисрин в провинции Идлиб пострадали более 100 человек, среди которых есть женщины и дети. Сильный взрыв возле Маарат-Мисрин в провинции Идлиб на северо-западе Сирии привел к появлению погибших и раненых.

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 09:07 • Новости дня
    Израиль получил от посредников ответ ХАМАС по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Израиля ознакомились с позицией ХАМАС по поводу возможной договоренности о прекращении огня в секторе Газа и начали анализировать документ.

    Израильская сторона получила от посредников ответ палестинского движения ХАМАС по дальнейшим переговорам о возможном прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что документ был передан израильской делегации для рассмотрения.

    В заявлении отмечено, что ответ ХАМАС в данный момент внимательно изучается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Axios сообщило о готовящейся встрече советника президента США по Ближнему Востоку Бретта Уиткоффа с представителями Израиля и Катара. Израиль отверг призыв 25 стран к прекращению огня в секторе Газа. Израиль увеличил интенсивность боев в районе города Газа.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 08:33 • Новости дня
    Axios сообщил о готовящейся встрече Уиткоффа с Израилем и Катаром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В четверг в Риме пройдут переговоры с участием представителей США, Израиля и Катара по вопросу освобождения заложников и прекращения огня в секторе Газа.

    Переговоры по вопросу заключения сделки об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа состоятся в Риме в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios. Во встрече примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также высокопоставленные чиновники Израиля и Катара.

    В публикации подчеркивается, что встреча инициирована для продолжения переговорного процесса по урегулированию ситуации в Газе.

    По сведениям источников портала, сам факт проведения встречи указывает на возможный скорый прорыв и достижение договоренности уже в ближайшие дни. Американские и израильские собеседники Axios добавили, что при достаточном прогрессе Уиткофф отправится из Рима в Доху ближе к концу недели, чтобы попытаться зафиксировать окончательные договоренности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней. Премьер-министр Израиля Нетаньяху принял план спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе. Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку Стив Уиткофф ранее выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.

    Комментарии (0)
    23 июля 2025, 11:54 • Новости дня
    Израиль увеличил интенсивность боев в районе города Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Израиля расширили масштаб операции, проведя за сутки массированные авиаудары по объектам радикалов в секторе Газа.

    Израильские военные увеличили интенсивность боевых действий в районе города Газа, передает ТАСС. Армейская пресс-служба заявила: «В районе города Газа войска усиливают свою оперативную активность». Также сообщается, что операция продолжается на севере сектора, где военные выявляют и уничтожают наземную и подземную инфраструктуру террористов.

    В частности, в ходе боев в районе Джабалии были обнаружены несколько боевиков ХАМАС, которые были оперативно уничтожены авиационным ударом. Пресс-служба отметила, что за минувшие сутки на юге сектора Газа уничтожили десятки террористических объектов.

    Израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудары по 120 военным целям радикалов. Среди объектов, по которым были нанесены удары, названы террористические отряды, военные сооружения, туннели и заминированные здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские удары по Газе привели к гибели более 100 палестинцев. Более 10 человек погибли в секторе Газа при стрельбе у центра гуманитарной помощи. ООН получила просьбу официально признать сектор Газа зоной голода.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 09:33 • Новости дня
    Война Израиля с Ираном выявила дефицит ракет-перехватчиков у США

    WSJ: США столкнулись с нехваткой ракет-перехватчиков после войны Израиля и Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Краткосрочные боевые действия между Израилем и Ираном обнажили острый дефицит ракет-перехватчиков в военных арсеналах США и вызвали вопросы об их эффективности, сообщает газета The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что недавний конфликт между Израилем и Ираном выявил серьезную нехватку у США ракет-перехватчиков, а также недостаточную эффективность их применения, передает РИА «Новости».

    По словам представителей Пентагона, обнаружился «тревожный пробел в запасах США», а также возникли вопросы к результативности ряда противоракетных систем. Отмечается, что сейчас проводится проверка эффективности некоторых типов ракет-перехватчиков.

    Издание сообщает, что за 12 дней войны американские расчеты ЗРК Thaad потратили более 150 ракет, что составляет около четверти всех подобных боеприпасов, когда-либо закупленных Пентагоном. Эксперты отмечают, что пополнение запасов может занять более года, учитывая текущие производственные мощности. Эта ситуация вынудила Пентагон рассмотреть вариант передачи Израилю ракет-перехватчиков, ранее предназначенных для Саудовской Аравии.

    Чиновники Пентагона также обеспокоены тем, что современная противоракетная оборона не справляется с вызовами эпохи массового применения сравнительно дешевых баллистических ракет. Кроме того, есть подозрения, что противоракеты SM-3, выпущенные с американских кораблей, уничтожили меньше целей, чем планировалось изначально.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон столкнулся с нехваткой ракет для комплексов Patriot из-за военной поддержки на Украине и операций на Ближнем Востоке.

    Армия США планирует закупить более 13 тыс. зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE для пополнения запасов и ускорения развития программы «Золотой купол».

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 06:30 • Новости дня
    Президент Колумбии решил заблокировать поставки угля в Израиль

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колумбия намерена применить военно-морскую блокаду против поставок угля в Израиль после разрыва дипломатических отношений и обвинений в адрес Тель-Авива.

    Президент Колумбии Густаво Петро намерен отдать приказ Военно-морским силам страны о блокировании судов с грузом угля, следующих в Израиль, передает РИА «Новости». Такое решение связано с продолжающимся экспортом колумбийского угля в Израиль, несмотря на ранее введенный запрет.

    Петро отметил, что готов в одностороннем порядке пересмотреть контракт с транснациональной компанией Glencore, которая занимается поставками угля. Президент подчеркнул: «Сегодня снова отправили в Израиль судно с грузом угля. Это вызов моему правительству… Флот получит письменный приказ останавливать корабли, следующие в Израиль».

    Обострение отношений между Колумбией и Израилем произошло после того, как в начале мая Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем, обвинив его власти в совершении военных преступлений в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Колумбия объявила Израилю о разрыве дипломатических отношений. Президент Колумбии Густаво Петро подписал указ о запрете экспорта каменного угля в Израиль в ответ на действия израильской армии в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    Песков назвал решения СБ ООН по Палестине ключом к выходу из кризиса в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Единственным способом урегулировать напряженность в ситуации вокруг Палестины является соблюдение всех резолюций Совета Безопасности ООН, включая последние принятые документы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что выход из сложной ситуации вокруг Палестины возможен только при строгом соблюдении решений Совета безопасности ООН, передает ТАСС.

    По его словам, Москва придерживается принципа следования международным правовым нормам, закрепленным в рамках ООН, и считает, что только так можно добиться урегулирования кризиса в регионе.

    Ранее госдеп США заявил о безрассудности намерений Франции признать Палестину.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна признает Государство Палестина во время сентябрьской сессии Генассамблеи ООН.

    Более 300 известных британцев, включая актера Бенедикта Камбербэтча, певиц Энни Леннокс и Дуа Липу, подписали открытое письмо с призывом к властям Британии прекратить поставки оружия Израилю и поддержать палестинцев.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 08:31 • Новости дня
    Париж и Бейрут подтвердили необходимость продления мандата UNIFIL

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Продление мандата миротворческой миссии UNIFIL и требование полного вывода израильских войск с ливанской территории стали ключевыми темами переговоров в Париже.

    Премьер-министр Ливана Наваф Салам и президент Франции Эммануэль Макрон подтвердили необходимость продления мандата Временных сил ООН в Южном Ливане, передает РИА «Новости».

    Стороны также выступили за усиление механизмов контроля режима прекращения огня и потребовали полного вывода израильских войск с ливанской территории, а также прекращения всех нарушений.

    В заявлении пресс-службы правительства Ливана подчеркивается, что Париж и Бейрут поддерживают укрепление потенциала ливанской армии как единственной легитимной вооруженной силы страны. Кроме того, Салам поблагодарил Францию за постоянную поддержку Ливана в вопросах безопасности, экономики, образования и культуры, отметив вклад Парижа в укрепление стабильности и суверенитета республики.

    Визит премьера Салама во Францию стал его первым официальным визитом после вступления в должность главы правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ливана начала развертывание сил на границе с Израилем. Миротворцы ООН почти два десятилетия не могли предотвратить перевооружение «Хезболлы» вдоль границы Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что выразил сожаление итальянской коллеге Джорджи Мелони по поводу вреда, причиненного миротворцам ООН в Ливане.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 10:05 • Новости дня
    ХАМАС потребовало гарантий невозобновления боевых действий после перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ХАМАС требует закрепить в соглашении с Израилем отдельный пункт, гарантирующий прекращение боевых действий в Газе и после завершения возможного 60-дневного перемирия.

    Палестинское движение ХАМАС добавило в свой ответ на последнюю инициативу по переговорам с Израилем требование о включении в договор отдельного пункта о гарантиях невозобновления боевых действий после завершения возможного 60-дневного перемирия, сообщает ТАСС, ссылаясь на близкое к движению агентство Maan.

    По данным источников Maan, ХАМАС настаивает на закреплении этого условия в тексте самого договора о прекращении огня. До этого радикалы добивались подобных гарантий со стороны США, однако теперь хотят видеть пункт о гарантиях непосредственно в соглашении между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе. Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.

    Комментарии (0)
    Главное
    При крушении Ан-24 в Амурской области погибли иностранцы
    FT: Депутаты Зеленского испугались голосования по отмене закона о НАБУ
    Дело о взрыве в ЖК «Алые паруса» переквалифицировали на теракт
    Депутат рады рассказала о новых уголовных делах против Кличко и Порошенко
    Таиланд согласился депортировать в Россию наркоторговца Выговского
    В Москве завершено расследование дела детской «группы смерти»
    Юрист оценил перспективы привлечения певицы Седоковой к уголовной ответственности

    Почему Запад обвинил Россию в остановке экспорта казахстанской нефти

    Из-за новых правил России, по которым иностранные суда могут заходить в наши порты только с разрешения ФСБ, остановился экспорт казахстанской нефти. Об этом заявили западные СМИ, предположив, что таков ответ России на новые санкции Евросоюза, так как именно европейцы покупают эту нефть. Однако Запад увидел опасность там, где ее нет, закрыв глава на реально небезопасные вещи. Что же происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский встал на путь Януковича

    На фоне массовых протестов на Украине и давления со стороны Запада Владимир Зеленский решил восстановить полномочия антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Соответствующий законопроект он уже внес в Раду. Однако в экспертном сообществе усомнились в том, что ему это поможет, так как Зеленский начал повторять стратегические ошибки Виктора Януковича. Подробности

    Перейти в раздел

    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев

    Приезжим из Средней Азии отказывают во въезде в Россию за подписку в интернете на проукраинские каналы, а также паблики террористов и экстремистов. Как говорят эксперты, эти проверки проводятся выборочно, но подобная работа должна быть системной. При этом особое подозрение должны вызывать приезжие с «чистыми» телефонами без следов переписок в мессенджерах. Подробности

    Перейти в раздел

    Главной профессией украинцев в Прибалтике становится контрабанда

    Граждане Украины, въехавшие в Прибалтику в качестве беженцев, осваивают там разного рода криминальные ниши – от контрабанды сигарет до контрабанды людей. Отчасти это связано с тем, что украинцы столкнулись с давлением местных националистов, которые после короткого «медового месяца» в отношениях больше не дают им никаких поблажек. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации