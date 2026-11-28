Кардиолог: Работа без отдыха при гриппе грозит инфарктом

Tекст: Катерина Туманова

«При повышении температуры растет частота сердечных сокращений и пульс, увеличивается потребность тканей в кислороде – и возникает обезвоживание. Именно поэтому во время болезни рекомендуют пить больше жидкости. В результате возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Если на этом фоне человек продолжает интенсивно работать, мало спать или выполнять физическую нагрузку, он подвергает организм колоссальной нагрузке», – рассказала врач РИА «Новости».

Специалист подчеркнула, что риск инфаркта повышается даже у людей без предшествующих проблем с сердцем. Острая инфекция вызывает воспаление, которое может привести к дестабилизации и разрыву атеросклеротических бляшек, образуя тромб и закупоривая сосуд.

Савонина добавила, что вирусные инфекции повышают свертываемость крови, артериальное давление и нагрузку на сердце. По ее словам, канадские ученые установили, что вероятность острого инфаркта миокарда в первую неделю после подтвержденного гриппа возрастает в шесть с лишним раз.

Врач также напомнила о растущей частоте миокардита – воспаления сердечной мышцы, которое развивается на фоне коронавируса, гриппа и других инфекций.

При легкой ОРВИ лежать в постели необязательно, но при температуре, слабости и мышечных болях постельный режим необходим, заключила Савонина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в ВОЗ сообщили о риске летального исхода от гриппа у людей из уязвимых групп. В октябре министр здравоохранения Мурашко заявил о повышении риска сосудистых катастроф при гриппе до 16 раз. Врач Шаталова назвала требующие срочного вызова терапевта симптомы ОРВИ.