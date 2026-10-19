Оспа обезьян подтвердилась у пятерых пациентов в Петербурге

Tекст: Валерия Городецкая

Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, которые ранее были госпитализированы в Петербурге с подозрением на это заболевание, передает РИА «Новости». Представитель медицинского учреждения сообщила, что все пациенты находятся в стабильном состоянии легкой и средней тяжести. В настоящий момент их лечение продолжается.

В управлении Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что ведомство организовало полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В городе проводится работа по выявлению контактных лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу врачи назвали состояние пациентов с подозрением на оспу обезьян в Петербурге. В пятницу в городе госпитализировали пять человек с признаками инфекции.

В России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы для выявления этого заболевания.