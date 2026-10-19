Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Оспа обезьян подтвердилась у пятерых пациентов в Петербурге
В клинической инфекционной больнице имени Боткина подтвердили заражение оспой обезьян у пяти человек, ранее госпитализированных в Петербурге с подозрением на инфекцию.
Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, которые ранее были госпитализированы в Петербурге с подозрением на это заболевание, передает РИА «Новости». Представитель медицинского учреждения сообщила, что все пациенты находятся в стабильном состоянии легкой и средней тяжести. В настоящий момент их лечение продолжается.
В управлении Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что ведомство организовало полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В городе проводится работа по выявлению контактных лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу врачи назвали состояние пациентов с подозрением на оспу обезьян в Петербурге. В пятницу в городе госпитализировали пять человек с признаками инфекции.
В России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы для выявления этого заболевания.