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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

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    19 октября 2026, 16:14 • Новости дня

    Оспа обезьян подтвердилась у пятерых пациентов в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    В клинической инфекционной больнице имени Боткина подтвердили заражение оспой обезьян у пяти человек, ранее госпитализированных в Петербурге с подозрением на инфекцию.

    Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов, которые ранее были госпитализированы в Петербурге с подозрением на это заболевание, передает РИА «Новости». Представитель медицинского учреждения сообщила, что все пациенты находятся в стабильном состоянии легкой и средней тяжести. В настоящий момент их лечение продолжается.

    В управлении Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что ведомство организовало полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В городе проводится работа по выявлению контактных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу врачи назвали состояние пациентов с подозрением на оспу обезьян в Петербурге. В пятницу в городе госпитализировали пять человек с признаками инфекции.

    В России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы для выявления этого заболевания.

    19 октября 2026, 02:51 • Новости дня
    Врач назвал последствия чтения новостей лежа со смартфоном

    Врач Кабычкин назвал последствия чтения лежа со смартфоном

    Врач назвал последствия чтения новостей лежа со смартфоном
    @ IMAGO/Zoonar.com/Larysa Stefaniu/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Привычка листать ленту новостей на смартфоне лежа может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая бессонницу и нарушение кровообращения, сообщил заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

    «Листание ленты новостей или манипуляции с гаджетом или ноутбуком лежа нарушает абсолютно все, не только осанку. В таком положении мышцы шеи находятся в постоянном напряжении, что создает условия для отека, для нарушения кровообращения в позвоночной артерии, которая питает мозжечок. Из-за этого может появиться головокружение, шаткость походки, плохое самочувствие и расстройство сна», – пояснил специалист радио Sputnik.

    Кроме того, использование гаджетов перед сном мешает мозгу расслабиться, что часто приводит к бессоннице. В результате люди начинают принимать снотворные и антидепрессанты, а затем обращаются к врачам для лечения последствий своей привычки, отметил эксперт.

    Для профилактики негативных последствий врач рекомендует гулять на свежем воздухе и ограничивать работу с устройствами до 40 минут, сохраняя правильную позу. Также полезно заниматься легкими физическими нагрузками несколько раз в неделю.

    Тем, кто работает сидя, Кабычкин советует соблюдать «правило 90»: сохранять прямые углы между позвоночником, тазобедренной и берцовой костями.

    Расстояние до экрана монитора должно составлять от 40 до 60 сантиметров, а после 40 лет важно регулярно проверять зрение, чтобы избежать перенапряжения мышц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт ПНИПУ рассказала, как сохранить здоровое зрение в офисе и дома. Диетолог объяснила, чем опасен прием пищи перед экраном.Ученые

    опровергли связь между экранным временем и аутизмом у детей.


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    17 октября 2026, 16:35 • Новости дня
    Роскачество раскрыло состав и пользу настоящего зефира

    Роскачество назвало яблочное пюре обязательным компонентом зефира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалисты Роскачества объяснили, что главным компонентом настоящего зефира является яблочное пюре, отсутствие которого лишает десерт права носить это название.

    В Роскачестве рассказали о пользе зефира, а кроме того, сотрудники ведомства назвали классический рецепт этого кондитерского продукта, пишет RT.

    «Именно яблочное пюре является обязательным компонентом: если в продукте под названием «зефир» оно отсутствует, такой десерт не имеет права называться зефиром», – заявили эксперты.

    В ведомстве пояснили, что классический рецепт включает сахар, патоку, яблочное пюре, пектин или агар, а также яичный белок для воздушной текстуры. Зефир без глазури не содержит жиров и имеет энергетическую ценность 300–330 килокалорий на 100 граммов, что делает его легкой сладостью. При этом натуральные студнеобразователи богаты пищевыми волокнами, яблочный пектин работает как антиоксидант, а пюре содержит витамин С.

    Несмотря на очевидную пользу, специалисты призвали отказаться от зефира людям с сахарным диабетом из-за высокого содержания сахара, а также соблюдать осторожность при заболеваниях поджелудочной железы.

    При выборе продукта в Роскачестве посоветовали обращать внимание на отсутствие заменителей масла какао в глазури и мягкую консистенцию без кристаллов сахара. Хранить лакомство рекомендуется при комнатной температуре в полиэтиленовом пакете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Роскачество выявило новую схему мошенничества со штрихкодами маркетплейсов. Ранее эксперты раскрыли смысл изменений в ГОСТе по высоте пены в пивных напитках. До этого Роскачество указало на признаки некачественного мороженого.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    17 октября 2026, 13:01 • Новости дня
    Нарколог объяснил опасность безалкогольного пива для водителей

    Нарколог Тюрин предупредил водителей о содержании спирта в безалкогольном пиве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Психиатр-нарколог Андрей Тюрин предупредил автомобилистов об опасности употребления безалкогольного пива перед поездкой из-за содержания в напитке небольшого количества этанола.

    Безалкогольное пиво в процессе производства подвергается брожению, поэтому в готовом продукте неизбежно остается до 0,5% этанола. В стандартной банке объемом 0,5 литра содержится примерно 2,25 миллилитра чистого спирта, что равноценно одной чайной ложке водки, пишет Lenta.RU.

    «С медицинской точки зрения одна бутылка безалкогольного пива не опьянит здорового взрослого человека и существенно не нарушит его способность управлять автомобилем. Но с юридической и практической точки зрения риск заключается не в возможном опьянении, а в показаниях прибора и накопительном эффекте», – предупредил Тюрин.

    Врач отметил, что после одной банки напитка концентрация алкоголя в крови составит около 0,04 промилле, что значительно ниже допустимого порога в 0,3 промилле. Однако при употреблении нескольких банок подряд количество спирта может накопиться до уровня, при котором алкотестер покажет приближение к порогу или превышение нормы.

    Специалист добавил, что безалкогольное пиво имеет выраженный запах, из-за которого инспектор ГИБДД вправе потребовать пройти медицинское освидетельствование. Даже при отрицательном результате эта процедура приведет к потере времени и нервов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее у въехавшего в людей на остановке в Новосибирске водителя установили опьянение.

    Также Онищенко назвал рекламу безалкогольного пива циничным обходом закона.

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    17 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Роспотребнадзор запросил данные о заражении россиян гриппом А в Дубае

    Роспотребнадзор запросил данные о заболевании россиян гриппом А в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор запросил информацию о случаях заражения российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В связи с сообщениями в СМИ о заболевании российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что также подготовлено официальное письмо в адрес министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов. В Роспотребнадзоре напомнили, что туристам следует обращаться за медицинской помощью при появлении высокой температуры, ломоты в теле, кашля, насморка или боли в горле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве. В прошлом месяце ведомство отчиталось о ходе вакцинации от гриппа в России. Также ведомство назвало число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в стране.

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    17 октября 2026, 08:11 • Новости дня
    Раненые солдаты ВСУ умерли в госпиталях Чернигова из-за нехватки врачей

    В Чернигове из-за дефицита медиков скончались раненые бойцы ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В медицинских учреждениях Черниговской области из-за дефицита персонала и недостатка развернутых военных госпиталей начали массово умирать раненые военнослужащие Вооруженных сил Украины.

    Существующих мощностей не хватает, чтобы справиться с потоком украинских военных, пострадавших в результате российских ударов, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    «Медицинского персонала не хватает, в результате чего многие боевики ВСУ умирают прямо в медицинских учреждениях», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские войска нанесли удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в Черниговской области. До этого военные сорвали ротацию украинских сил в районе Гремяча. Эксперты заявили о критических потерях ВСУ в запорожском Орехове.

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    16 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест на кандидоз

    Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест для диагностики кандидоза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали новый ПЦР-тест для выявления кандидозной инфекции.

    «Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый тест для количественного определения ДНК Candida albicans у пациентов с подозрением на наличие кандидозной инфекции методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    В Роспотребнадзоре отметили, что выявление конкретного вида грибка Candida имеет важное значение для выбора правильного лечения. Новый набор реагентов предназначен для клинических лабораторий.

    В ведомстве напомнили, что в 2022 году ВОЗ внесла Candida albicans в список критически приоритетных грибковых патогенов. Грибки этого рода вызывают различные заболевания – от поражений кожи и слизистых оболочек до тяжелых системных инфекций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в России создали тест-систему для выявления возбудителя сыпного тифа.

    Роспотребнадзор начал создание новой тест-системы для выявления 30 видов ОРВИ.

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    16 октября 2026, 23:42 • Новости дня
    В Петербурге госпитализированы пять человек с подозрением на оспу обезьян

    Tекст: Антон Антонов

    После получения информации о возможном случае заболевания оспой обезьян госпитализированы пять человек, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.

    «В связи с получением информации о возможном случае заболевания оспой обезьян специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», – говорится в сообщении ведомства в «Максе».

    В ходе расследования ведется работа по выявлению контактных лиц, госпитализированные находятся под медицинским наблюдением, выдано предписание на проведение дезинфекции, используются разработанные Роспотребнадзором тест-системы для быстрой диагностики оспы обезьян, ситуация остается под контролем управления.

    «Эпидемиологическое расследование продолжается», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что пятеро контактировавших с предполагаемым носителем инфекции были госпитализированы.

    В пятницу в России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы на оспу обезьян.

    Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не опасаться оспы обезьян.

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    17 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Главный онколог Москвы назвал возраст повышения риска развития рака

    Главный онколог Москвы Хатьков: Риск развития рака возрастает после 50 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков заявил, что процесс превращения нормальных клеток организма в злокачественные начинается после 50 лет.

    Риск развития рака повышается после 50 лет. Об этом в рамках Недели борьбы против рака молочной железы рассказал РИА «Новости» главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.

    «Процесс канцерогенеза начинается в организме в период после 50 лет – его можно считать естественной частью старения. Доля пациенток с раком молочной железы в возрасте до 40 лет составляет всего 6,4%», – рассказал Хатьков.

    Он отметил, что до 10% всех случаев рака груди провоцируют наследственные мутации, треть из которых приходится на гены BRCA1 и BRCA2. Поломки в первом гене повышают вероятность развития этого заболевания в возрасте моложе 40 лет до 45–60%, а у носителей мутаций во втором риски составляют 25–40%.

    Врач посоветовал пройти генетическое исследование и проконсультироваться с онкологом, если родственницы болели раком груди или яичников. Также это стоит сделать, если в семейном анамнезе есть наследственные опухолевые синдромы Ли-Фраумени и Коудена, добавил Хатьков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг онколог назвала причины развития рака груди у мужчин. Ранее Минздрав зарегистрировал препарат «Элефуза» для лечения агрессивного рака.

    А в прошлом месяце российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны.

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    17 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    Папу римского подготовили к выписке после операции на легком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лечащие врачи сообщили, что папа римский Лев XIV готов к выписке из больницы после перенесенного хирургического вмешательства.

    Медики подтвердили улучшение состояния понтифика, передает ТАСС. «На основании анализов крови, рентгеновского снимка грудной клетки, сделанного сегодня утром, и оценки клинического состояния пациента Святой Отец может быть выписан», – заявили лечащие врачи.

    В службе печати Святого престола уточнили, что к концу субботы глава католической церкви вернется в Ватикан. В воскресенье он планирует обратиться к верующим из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра.

    Ранее 71-летнему понтифику, который занял престол полтора года назад, удалили часть легкого из-за обнаруженной злокачественной опухоли. Накануне состоялся его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг папа римский поднялся с постели после процедуры.

    Во вторник он успешно перенес хирургическое вмешательство.

    Перед этим понтифик отправился в больницу.

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    17 октября 2026, 11:40 • Новости дня
    Врачи назвали состояние пациентов с подозрением на оспу обезьян в Петербурге

    У петербуржцев с подозрением на оспу обезьян исключили тяжелую форму болезни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заболевание у пяти человек, госпитализированных с подозрением на оспу обезьян в Петербурге, протекает в легкой форме и форме средней тяжести.

    Заболевание у пяти пациентов, госпитализированных с подозрением на оспу обезьян в Петербурге, протекает в легкой и среднетяжелой формах, передает РИА «Новости».

    «Состояние пациентов характеризуется как среднее и легкое», – сообщил источник в городских медицинских кругах.

    В пятницу межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщило о госпитализации пяти человек в связи с возможным случаем заболевания оспой обезьян. Ведомство организовало полный комплекс противоэпидемических мероприятий и выявление контактных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге госпитализировали пять человек с подозрением на оспу обезьян.

    В России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы для выявления этого заболевания.

    В четверг в Подмосковье начали расследование из-за возможного случая заражения.

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    17 октября 2026, 05:58 • Новости дня
    Минздрав предложил утвердить стандарт медицинской помощи при вирусных пневмониях

    Tекст: Антон Антонов

    Минздрав России подготовил проект стандарта медпомощи взрослым с вирусными пневмониями, следует из ведомственного документа.

    Проект приказа Минздрава устанавливает стандарт, в котором средняя продолжительность лечения должна занять 11 дней, передает РИА «Новости».

    Для диагностики заболевания предусмотрены первичные приемы инфекциониста и терапевта, а также осмотр врачом скорой медпомощи. Для лечения пневмонии в документе прописаны суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом и ежедневный осмотр инфекционистом и терапевтом.

    В перечень лабораторных методов исследования включены различные исследования крови на уровень ферритина и прокальцитонина, молекулярно-биологические исследования мазков на коронавирусы, грипп, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, метапневмовирус, парагриппы, риновирусы и бокавирус, экспресс-исследования на вирусы гриппа A и B и аденовирус, а также общие анализы крови и мочи.

    К инструментальным методам исследования отнесены электрокардиограмма, компьютерная томография органов грудной полости, рентгенография легких и пульсоксиметрия. Среди немедикаментозных методов лечения предусмотрена оксигенотерапия при заболеваниях легких, а в список лекарственных препаратов включены 13 средств, среди которых ибупрофен, парацетамол, амброксол, бромгексин, бутамират, ренгалин и другие, также документ предусматривает специальную диету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минздрав обновил стандарт лечения депрессии.

    Минздрав утвердил новые правила лечения шизофрении у взрослых.

    Летом Минздрав изменил стандарт лечения панических атак.

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    19 октября 2026, 08:35 • Новости дня
    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    Путин назвал улучшение демографии одним из приоритетов развития России
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в поздравлении коллективу областного перинатального центра в Магадане назвал улучшение демографической ситуации одним из ведущих приоритетов развития России.

    «Охрана материнства и детства, поддержка рождаемости, улучшение демографической ситуации – одни из ведущих приоритетов развития нашей страны», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что начало работы перинатального центра на Дальнем Востоке в полной мере соответствует этим важнейшим целям.

    Он подчеркнул, что центр оснащен передовым отечественным оборудованием, а благодаря современным технологиям магаданские медики смогут работать в контакте с опытными коллегами из Национального медицинского исследовательского центра имени академика В.И. Кулакова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин поблагодарил бизнес за внимание к демографии.

    В тот же день Путин заявил о первостепенном значении демографии для России.

    В сентябре Путин оценил влияние спецоперации на показатели рождаемости в стране.

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    19 октября 2026, 05:23 • Новости дня
    Геронтолог Ткачева перечислила тревожные признаки деменции

    Геронтолог Ткачева назвала ухудшение памяти признаком деменции

    Tекст: Катерина Туманова

    Прогрессирующие изменения памяти, мешающие повседневной жизни, являются тревожным сигналом и могут свидетельствовать о развитии деменции, сообщила профессор, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева.

    Когнитивные способности человека могут ухудшаться с возрастом, однако не все подобные изменения считаются нормой.

    «Тревожный признак – прогрессирующие изменения, которые мешают повседневной жизни: человек повторяет одни и те же вопросы, забывает недавние события, путается в лекарствах и привычных маршрутах. Сразу договоримся: деменция не является нормальной частью старения», – сказала Ткачева ТАСС.

    Эксперт обратила внимание на ухудшение слуха и зрения, отметив, что с выраженными нарушениями нельзя просто мириться. По словам специалиста, многие причины таких состояний поддаются лечению.

    При этом отсутствие коррекции слуха и зрения может привести к социальной изоляции и увеличить риск когнитивного снижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одиночество назвали причиной развития деменции и болезней сердца. Академик Онищенко объяснил причины роста случаев деменции в России.

    Неврологи назвали общение основой сохранения памяти после 80 лет.

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    19 октября 2026, 01:35 • Новости дня
    Ученый предупредил о росте смертности от супербактерий

    Ученый Калмыков предупредил о росте смертности от супербактерий

    Tекст: Катерина Туманова

    Через несколько десятилетий устойчивость бактерий к лекарствам станет более частой причиной гибели людей, чем рак, заявил вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Степан Калмыков.

    Устойчивость микроорганизмов к препаратам через 25-30 лет станет одним из главных факторов смертности в мире. Проблема приобрела глобальный масштаб из-за бесконтрольного использования лекарств в медицине и сельском хозяйстве, передает ТАСС.

    «Через 25-30 лет от антибиотикорезистентности <…> будет умирать больше, чем от онкологии», – заявил Калмыков на полях международной конференции SKIF-2026.

    Ученый отметил, что эта тема сейчас активно обсуждается национальными академиями государств БРИКС. Среди других серьезных угроз биобезопасности эксперт выделил неконтролируемое распространение новых вирусов и опасных бактерий.

    Дополнительными направлениями для международного сотрудничества исследователей выступают климат, энергетика и продовольственная безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав в 2024 году зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью. В России создали новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией.

    Российские ученые создали добавки для повышения эффективности антибиотиков.

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    17 октября 2026, 08:07 • Новости дня
    Педиатр назвал идеальный школьный перекус для детей

    Педиатр Казаков порекомендовал давать школьникам на перекус сырники и бутерброды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ребенку в школу необходимо давать перекус, богатый белком, клетчаткой и медленными углеводами, например, бутерброд из цельнозернового хлеба с мясом птицы, заявил врач-педиатр Дмитрий Казаков.

    «Если у ребенка, например, длинный учебный день или занятия в секциях после уроков, то домашнего завтрака и школьного обеда может быть недостаточно. В этом случае стоит положить ему с собой перекус в ланч-боксе. Рекомендуется выбирать варианты на основе белка, клетчатки и медленных углеводов, поскольку это надолго обеспечивает чувство сытости, поддерживает нормальную работу желудочно-кишечного тракта и дает энергию», – передает РИА «Новости» слова Казакова.

    В качестве хороших вариантов он назвал бутерброд из цельнозернового хлеба с ломтиками куриного филе или индейки и зеленью, цельнозерновой хлебец с сыром, ломтиком помидора и одним вареным яйцом, а также сырники, творожную запеканку, кисломолочный напиток и фрукты.

    Врач также подчеркнул важность температурного режима. Если в школе негде хранить еду, Казаков посоветовал использовать термосумку с хладоэлементом или давать продукты, которые не портятся при комнатной температуре – твердый сыр, орехи, сухофрукты без сахара, плотные овощи и фрукты.

    Педиатр порекомендовал родителям собирать ланч-бокс вместе с детьми, чтобы формировать у них здоровое пищевое поведение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор отчитался об эффективности оздоровления в лагерях. Кроме того, Следственный комитет России начал выяснять причину массовых жалоб школьников на здоровье в Калуге.

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    В этом году по Северному морскому пути будет поставлен абсолютный рекорд, кратно превышающий самые тучные советские годы, заявил глава Росатома. Этот маршрут уже облюбовал Китай, на подходе Южная Корея, Индия и Индонезия. Однако к историческому рекорду их транзит имеет мало отношения. Как же удалось этого добиться и что мешает дальнейшему росту грузооборота? Подробности

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    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    В Прибалтике готовятся выбирать между теплом, едой и лекарствами

    «Для значительной части жителей Прибалтики отопление перестало быть доступным благом и превратилось в статью расходов, угрожающую базовому потреблению». Такими словами политологи комментируют то, каким стрессом для граждан Латвии, Литвы и Эстонии становится начало отопительного сезона – прежде всего из-за коммунальных счетов. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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