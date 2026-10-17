Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Врачи назвали состояние пациентов с подозрением на оспу обезьян в Петербурге
У петербуржцев с подозрением на оспу обезьян исключили тяжелую форму болезни
Заболевание у пяти человек, госпитализированных с подозрением на оспу обезьян в Петербурге, протекает в легкой форме и форме средней тяжести.
Заболевание у пяти пациентов, госпитализированных с подозрением на оспу обезьян в Петербурге, протекает в легкой и среднетяжелой формах, передает РИА «Новости».
«Состояние пациентов характеризуется как среднее и легкое», – сообщил источник в городских медицинских кругах.
В пятницу межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщило о госпитализации пяти человек в связи с возможным случаем заболевания оспой обезьян. Ведомство организовало полный комплекс противоэпидемических мероприятий и выявление контактных лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге госпитализировали пять человек с подозрением на оспу обезьян.
В России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы для выявления этого заболевания.
В четверг в Подмосковье начали расследование из-за возможного случая заражения.