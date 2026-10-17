Врачи назвали состояние пациентов с подозрением на оспу обезьян в Петербурге

У петербуржцев с подозрением на оспу обезьян исключили тяжелую форму болезни

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заболевание у пяти пациентов, госпитализированных с подозрением на оспу обезьян в Петербурге, протекает в легкой и среднетяжелой формах, передает РИА «Новости».

«Состояние пациентов характеризуется как среднее и легкое», – сообщил источник в городских медицинских кругах.

В пятницу межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщило о госпитализации пяти человек в связи с возможным случаем заболевания оспой обезьян. Ведомство организовало полный комплекс противоэпидемических мероприятий и выявление контактных лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге госпитализировали пять человек с подозрением на оспу обезьян.

В России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы для выявления этого заболевания.

В четверг в Подмосковье начали расследование из-за возможного случая заражения.