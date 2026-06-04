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Сорвавшаяся с поводка собака напала на школьника в Подмосковье
В подмосковном Дмитрове агрессивное животное набросилось на проезжавшего мимо девятилетнего велосипедиста, она покусала ребенка за шею, ухо и плечо, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону.
Инцидент произошел 3 июня вблизи одного из частных домов, в Дмитрове, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Женщина выгуливала питомца без намордника, животное сорвалось с поводка и атаковало мальчика. Пострадавшего экстренно госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело.
Специалисты осмотрели место происшествия и допросили очевидцев случившегося. Вскоре следователи назначат судебно-медицинскую, биологическую и молекулярно-генетическую экспертизы.
Прокуратура взяла ситуацию под свой контроль. Ведомство рассматривает возможность подачи судебного иска к владелице собаки для взыскания компенсации морального вреда и возмещения затрат на лечение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд взыскал с властей муниципального округа в Красноярском крае 3,6 млн рублей за гибель ребенка от бродячих собак. В Томской области домашний алабай напал на 11-летнюю школьницу.