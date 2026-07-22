Лантратова заявила о ежедневных ударах ВСУ по мирным гражданам

Tекст: Антон Антонов

«Сейчас, если вы посмотрите тактику, которую избрали с той стороны, это каждодневные атаки просто на мирных жителей, на детские площадки, на автобусы с детьми», – заявила Лантратова в интервью ТАСС.

В качестве примера она напомнила об атаке на автобус с белорусскими детьми, которые ехали на отдых в Геленджик.

Лантратова добавила, что удары приходятся не только по транспорту и детским площадкам, но и по жилым домам и объектам культурного наследия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский БПЛА атаковал двухэтажный автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

Позже украинский беспилотник врезался в пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минск – Гомель – Анапа в Брянской области.

После удара по пассажирскому транспорту под Белгородом Лантратова направила обращения в ООН о нападениях ВСУ на мирных жителей и детей.