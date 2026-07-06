Экс-посол Украины в ЕС Веселовский увидел перспективу появления ВМФ РФ на Дунае

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дипломат в интервью украинской прессе выразил уверенность в неизбежности продвижения российских сил вглубь континента при неблагоприятном для Киева развитии событий, передает «Газета.Ru».

«Я всегда говорю очень просто: русские военные корабли будут плыть по Дунаю, в Братиславу, в Вену и так далее. Вот и все», – отметил он.

Он подчеркнул, что европейские государства осознают эту угрозу.

По мнению бывшего посла, несмотря на критику действий Киева со стороны Венгрии или Польши, в этих странах понимают реальные последствия победы России.

Он отметил, что поражение украинской стороны создаст прямую угрозу безопасности европейских столиц.

Президент Чехии Петр Павел заявлял, что в случае поражения Украины соседние европейские страны испытают миграционный и экономический кризис.

Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ отмечал, что демографический кризис на Украине стремительно усугубляется из-за массовой миграции и высокой смертности, убыль населения составляет 800 тыс. человек в год.