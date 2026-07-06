Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
Власти Крыма сообщили об ударе ВСУ по энергообъектам полуострова
ВСУ атаковали объекты энергоинфраструктуры Крыма, обесточено несколько районов, идут восстановительные работы, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Украинские военные нанесли удар по объектам энергоснабжения на территории Крымского полуострова, передает РИА «Новости». Сейчас специалисты уже приступили к ликвидации последствий и проведению необходимых восстановительных работ.
Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков подтвердил факт происшествия. «Ночью враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры полуострова. Без электроэнергии сейчас несколько районов Крыма», – сообщил чиновник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, третьего июля атаки украинских беспилотников обесточили более десяти районов Крыма.
Глава правительства республики Юрий Гоцанюк пообещал восстановить электроснабжение до конца суток.
На следующий день глава региона Сергей Аксенов проинформировал о гибели одного человека в результате ночного удара.
Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».