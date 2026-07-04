«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.5 комментариев
МИД назвал провокацией планы Латвии построить завод БПЛА на границе
Россия считает провокацией планы Латвии построить на общей границе завод БПЛА для Украины, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин прокомментировал инициативу соседнего государства, передает РИА «Новости». Москва считает откровенной провокацией планы Латвии построить на общей границе завод по производству беспилотников для нужд армии противника.
«Планы Латвии вполне вписываются в проводимую прибалтийскими республиками последовательно враждебную линию в отношении нашей страны», – подчеркнул высокопоставленный дипломат. Он пояснил, что перенос украинских военных производств за рубеж выглядит логично на фоне успешного уничтожения инфраструктуры на Украине российской армией.
Прибалтийские страны преследуют корыстные интересы, стремясь освоить европейские военные бюджеты и повысить свою значимость на восточном фланге НАТО. Однако западные союзники в кулуарах относятся к Прибалтике пренебрежительно, считая эти государства лишь буферной зоной и расходным материалом в случае потенциального столкновения с Россией, резюмировал замглавы ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о планах строительства совместного с Украиной завода беспилотников вблизи российской границы.
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