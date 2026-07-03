  • Новость часаПутин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России
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    Путин подчеркнул особую важность освобождения Константиновки
    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    Путин сообщил о создании полосы безопасности в трех областях Украины
    Путин: Российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    3 июля 2026, 23:37 • Новости дня

    Путин сообщил о создании полосы безопасности в трех областях Украины

    Президент России Владимир Путин заявил, что в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины планово создается полоса безопасности. Об этом глава государства сообщил на совещании в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

    На совещании с руководством Генерального штаба, состоявшемся на одном из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск, президент России Владимир Путин заявил, что формирование полосы безопасности является одним из ключевых направлений текущей боевой работы подразделений в зоне проведенияСВО, сообщает официальный сайт Кремля.

    Президент также отметил, что глубина буферной зоны будет определяться характером действий украинской стороны: чем интенсивнее будут удары ВСУ по российским объектам инфраструктуры, тем шире окажется создаваемая полоса безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.

    3 июля 2026, 02:05 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Помимо автобуса, маршрутом Минск – Гомель – Анапа, дроны ВСУ ударили по трем белорусским фурам.

    «По имеющейся информации, во время атаки дрона, кроме автобуса с пассажирами, пострадали и три белорусские фуры, одна из которых сгорела полностью», – сообщил телеканал «Первый информационный».

    Напомним, украинский беспилотник 2 июля врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус на территории Брянской области. Трех пострадавших при атаке дрона госпитализировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук  назвал удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу целенаправленным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Белорусам рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные с Украиной регионы России.

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    3 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР
    ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции заместителя начальника 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины полковника Александра Желтова.

    Также ликвидирован майор Главного управления разведки украинского Минобороны, передает ТАСС. Информацию об успешных действиях военных подтвердили в силовых структурах.

    «В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич, занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья. 1 июля на херсонском направлении ликвидирован офицер ГУР МО Украины майор Б. И. Поляк», – уточнил представитель ведомства. Собеседник агентства добавил, что Желтов родился 8 июля 1977 года.

    В конце июня российские военнослужащие уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» ССО Украины Павла Антоненко.

    Неделей ранее ВС России ликвидировали двух украинских командиров в Запорожской области.

    В январе текущего года армия России поразила пятерых офицеров ВСУ на различных участках фронта.

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    3 июля 2026, 21:20 • Видео
    ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

    «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

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    3 июля 2026, 08:07 • Новости дня
    ВСУ понесли большие потери при обороне харьковского Белого Колодезя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские боевики из состава 159-й бригады ВСУ понесли большие потери в поселке Белый Колодезь на волчанском направлении и продолжают перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области для его удержания, сообщили в российских силовых структурах.

    Противник понес серьезные потери в районе поселка Белый Колодезь на волчанском направлении, передает РИА «Новости». Для удержания позиций командование продолжает перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что большинство украинских националистов из состава 159-й бригады ВСУ были уничтожены российскими войсками именно в поселке Белый Колодезь в Волчанском районе, для удержания которого противник постоянно перебрасывает резервы из тыловых районов Харьковской области», – рассказали представители силовых структур. За прошедшие сутки подтвержденные потери украинской стороны превысили 220 человек.

    Из них более 160 военных ликвидированы в Сумской области, а свыше 60 – в Харьковской. Населенный пункт Белый Колодезь служит значимым центром снабжения группировки восточнее Волчанска. Его освобождение позволит перерезать пути сообщения, нарушить логистику и серьезно осложнить переброску дополнительных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля подразделения группировки «Север» нанесли поражение украинским войскам около Белого Колодезя.

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    3 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    В Запорожской области намерены объявить траур в связи с ударом по Токмаку

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Запорожской области намерены почтить память мирных жителей, ставших жертвами атаки украинских войск на городской рынок.

    День траура будет объявлен в Токмаке Запорожской области по погибшим в результате удара ВСУ по рынку, передает ТАСС. Во всех организациях муниципального округа приспустят государственные флаги.

    В результате жестокой атаки украинских вооруженных формирований на городской рынок погибли пять человек. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 18 мирных жителей.

    «Сейчас делаем постановление о дне траура, который, еще решаем, будет завтра или послезавтра, чтобы люди пришли в себя. Приспустим флаги, обратимся ко всем организациям, которые у нас на территории», – заявил представитель местной администрации. Он подчеркнул, что таким образом власти отдадут дань памяти погибшим и поблагодарят горожан за мужество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинских военных по рынку Токмака погибли пять человек.

    Четверых тяжелораненых пострадавших доставили в Мелитопольскую областную больницу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту атаку очередным гнусным военным преступлением киевского режима.

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    3 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    ВС России полностью освободили Константиновку

    Российские войска освободили город Константиновка в ДНР

    ВС России полностью освободили Константиновку
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный командный пункт объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Он сообщил, что Путин заслушал доклады командиров штурмовых подразделений, которые с места, из центра Константиновки, по видеосвязи докладывали президенту о том, что сейчас происходит в городе.

    «Во время этих докладов президент попросил показать ему картинку города с наших дронов-разведчиков, что и было сделано, – сказал он.

    Президент выразил благодарность бойцам за проявленный героизм и успешное выполнение боевых задач.

    Также с докладом выступил начальник Генштаба Валерий Герасимов и рассказал о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. На встрече было отмечено, что стратегическая инициатива на фронте полностью принадлежит Вооруженным силам России: помимо полного освобождения ЛНР значительного продвижения российских сил в ДНР, идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

    В завершение заседания, которое длилось более часа, Путин обсудил с военными задачи на летний период, включая более активные наступательные действия.

    Константиновка – один из промышленных городов Донбасса, чья история началась в XIX веке. Основанная Пантелеймоном Номикосовым Сантуриновка постепенно слилась с соседним поселением Константиновка, получившим имя в честь его сына. Уже к концу XIX века территория перешла к бельгийским инвесторам, которые построили здесь металлургический и стекольный заводы, превратив поселение в один из ключевых индустриальных центров региона.

    В советский период, как писала газета ВЗГЛЯД,  этот промышленный потенциал был не только сохранен, но и усилен – Константиновка стала «стекольной столицей» страны, обеспечивая значительную долю производства оконного и бутылочного стекла, а также зеркальной продукции. Местные предприятия, включая знаменитое «Автостекло», играли важную роль в индустрии СССР, а город сформировался как крупный промышленный узел с развитой химической и металлургической базой.

    Именно эта плотная промышленная и городская структура впоследствии стала фактором, определившим военное значение Константиновки. За годы конфликта город был превращен в один из наиболее укрепленных районов обороны ВСУ. Вместе с Авдеевкой и Часовым Яром он входил в так называемый «пояс крепостей Донбасса». Причем укрепления создавались не только на территории бывших промышленных предприятий, но и в жилой застройке, включая частный сектор. По оценкам военных, здесь была развернута сеть стационарных бетонных бункеров и подземных укрытий, рассчитанных на длительную автономную оборону. Предполагалось, что после потери наземной логистики такие опорные пункты смогут снабжаться тяжелыми беспилотниками, что позволило бы гарнизонам удерживать позиции в течение нескольких недель.

    Однако российские войска сделали ставку не на штурм каждого укрепления в лоб, а на окружение и нарушение снабжения противника. Именно такая тактика охвата с флангов применялась при освобождении Авдеевки и других крупных укрепрайонов, а теперь используется и в Константиновке.

    После потери промышленных зон подразделения ВСУ были вынуждены отходить сначала в кварталы многоэтажной застройки, а затем в частный сектор, однако постепенное перекрытие путей снабжения лишило даже хорошо подготовленные бункеры возможности длительного сопротивления. По данным российских военных, в последние дни отдельные гарнизоны начали сдаваться именно из-за нехватки боеприпасов и продовольствия.

    В прошедшее воскресенье Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал, что российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около пять тыс. человек в районе Рубцов. «Это важнейший укрепрайон создавался вооруженными силами Украины на протяжении почти десяти лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино», – подчеркнул президент.

    Контроль над Константиновкой открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, которая является последним крупным узлом обороны ВСУ в Донбассе.

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    3 июля 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровскую Александровку
    Российские войска освободили днепропетровскую Александровку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Восток» взяла под контроль Александровку в Днепропетровской области, всего же за минувшую неделю ВС России освободили 11 сел.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия и освободили Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровку в Днепропетровской области, а также Новоселовку, Ровное, Лесное и Копани в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А за прошедшие сутки была освобождена Александровка в Днепропетровской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки при этом составили свыше 3140 военнослужащих, 17 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Север» установили контроль над Украинским в Харьковской области. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки войск противник за этот период потерял свыше 1485 военнослужащих, восемь бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Параллельно подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Малиновку и Пискуновку в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю ВСУ потеряли свыше 1405 военнослужащих, два танка, 22 бронемашины, 22 орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 1490 военнослужащих, 27 бронемашин и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, нацгвардии и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили более 2160 военнослужащих, 20 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад беспилотных систем ВСУ и морской пехоты.

    За минувшую неделю на этом направлении противник потерял более 425 военнослужащих, две бронемашины и 15 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Пискуновку в ДНР.

    До этого они освободили запорожские Копани и харьковское Украинское.

    За день до того ВС России зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.

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    3 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    МИД назвал абсурдным призыв Киева к переговорам

    Tекст: Катерина Туманова

    Заявление украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги о необходимости начать диалог с Москвой противоречит действующему запрету Киева на подобные контакты, заметил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    «Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России «сесть за стол переговоров». Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», – напомнил дипломат в комментарии РИА «Новости».

    Галузин отметил, что прямые контакты между представителями двух стран проходили в 2025 году в Стамбуле. Однако в конце 2025 года именно Сибига объявил об одностороннем выходе украинской стороны из переговорного процесса.

    Представитель МИД указал на то, что Москва никогда не отказывалась от диалога, в то время как Киев неоднократно прерывал контакты.

    Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к мирному диалогу с Киевом. В качестве основы для обсуждения предлагаются договоренности, которые были достигнуты сторонами в Стамбуле. Глава МИД Сергей Лавров подтверждал готовность российской стороны возобновить переговорный процесс в любой момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Gallup выяснила, что большинство украинцев выступают за переговоры с Россией. Рютте заявил о планах НАТО усилить Киев перед переговорами. Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по украинскому конфликту.

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    3 июля 2026, 20:02 • Новости дня
    На Украине уничтожены несколько АЗС в трех областях
    На Украине уничтожены несколько АЗС в трех областях
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях зафиксированы удары по автозаправочным станциям и бензовозам, пишут украинские СМИ. Все объекты уничтожены огнем.

    Две автозаправочные станции были уничтожены на Криворожской трассе в Днепропетровской области, сообщает издание «Страна» со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. В результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.

    Помимо этого, на той же трассе был атакован и сгорел бензовоз. Информацию об атаке на транспортное средство распространили местные паблики в социальных сетях.

    Кроме того, зафиксированы удары по инфраструктуре в других регионах. В частности, появились кадры горящей АЗС в Киевском районе Харькова, которая пострадала после атаки беспилотника. Также сообщается об ударе по заправке на территории Николаевской области – как следует их опубликованных очевидцами видео, она выгорела полностью и более непригодна для обслуживания автомобилей.

    В ночь на 1 июля российские войска уничтожили автозаправочные станции сразу в пяти регионах Украины. После этого топливная сеть WOG объявила о временном закрытии своих комплексов.

    Эксперты назвали такие объекты законной военной целью из-за действий украинской армии.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    3 июля 2026, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Успехи ВС России в Константиновке ломают пропагандистские планы Запада

    Эксперт Куликов: Освобождение Константиновки поменяет лицо войны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Успешные действия российских войск в Константиновке оказывают влияние не только на ситуацию на линии боевого соприкосновения, но и на информационную повестку, которую пытались сформировать западные страны вокруг украинского конфликта, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Куликов.

    Бои за Константиновку имеют стратегическое значение, подчеркивает Куликов. «Это серьезная операция, меняющая лицо войны. Константиновка является ключом к Славянско-Краматорской агломерации и, значит, к достижению одной из самых важных целей СВО – освобождению Донбасса», – заявил эксперт.

    «Конечно же, эта операция проходит под пристальным вниманием Верховного Главнокомандующего. Президент России демонстрирует блестящее владение ситуацией на линии боевого соприкосновения», – добавил он.

    Отдельно политолог указал на информационный эффект от ситуации на фронте. По его мнению, продвижение российских подразделений разрушает попытки западных стран представить ситуацию на фронте в выгодном для Киева свете.

    «Важно отметить и то, что успехи наших военных на этом направлении под руководством Владимира Путина сорвали план Запада по информационно-психологическому воздействию на граждан нашей страны: говорить о том, что Украина чего-то добивается на фоне явных и однозначных успехов ВС РФ на линии фронта – это по меньшей мере смешно. Даже западные СМИ начали признавать, что их самые негативные сценарии – продвижение наших войск на Донбассе – осуществились», – подчеркнул Куликов.

    Схожую оценку дал командир отряда БАРС-21, заместитель командира 10-й разведывательно-штурмовой бригады «Дон» Андрей Сапрыкин, принимавший участие в боевых действиях на Луганском и Харьковском направлениях.

    По его словам, российские подразделения продолжают развивать наступление сразу на нескольких участках фронта. «ВС РФ нарастили темпы продвижения по всей линии боевого соприкосновения и безоговорочно владеют стратегической инициативой. Мы контролируем более 96% территории Константиновки. Практически все 11 тысяч строений – наши, остались лишь единицы», – сказал Сапрыкин.

    Он также отметил, что руководство страны получает полную информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения: «Главное – Верховный Главнокомандующий Владимир Путин все видит, слышит и понимает».

    Кроме того, Сапрыкин обратил внимание на комплексный характер действий российских сил. По его словам, «задача по уничтожению противника сегодня решается комплексно – от глубоких тылов и логистики до топливных хранилищ, энергообъектов, дорог, мостов».

    Ранее Владимир Путин заявил о взятии под контроль 96% территории Константиновки.

    Министерство обороны сообщило об уничтожении до 95 украинских военных в юго-западной части города за одни сутки. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о безуспешных контратаках противника на этом направлении.

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    3 июля 2026, 09:06 • Новости дня
    Участники «Артподготовки» намеревались сбросить бомбу на поезд с продукцией ВПК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участники запрещенной экстремистской и террористической организации «Артподготовка» планировали сбросить с моста в Оренбургской области самодельное взрывное устройство (СВУ) на железнодорожный состав, перевозящий продукцию военно-промышленного комплекса, говорится в материалах дела.

    Злоумышленники собирались атаковать железнодорожный состав самодельным взрывным устройством, передает ТАСС.

    «Планировали скинуть с моста самодельное взрывное устройство на проходящий железнодорожный состав, перевозящий продукцию военно-промышленного комплекса», – отмечается в материалах дела.

    Судебные слушания начнутся 7 июля.

    Следственный комитет завершил расследование дела в отношении восьми фигурантов, среди которых двое сотрудников РЖД. Обвинительное заключение направлено во Второй Западный окружной военный суд. Глава запрещенной организации Вячеслав Мальцев объявлен в международный розыск и арестован заочно.

    С апреля по июнь 2024 года радикальная группа готовила теракт. Сотрудники РЖД передавали информацию об уязвимых участках инфраструктуры, а остальные участники изготовили взрывчатку. Преступление удалось предотвратить благодаря своевременному вмешательству сотрудников ФСБ и МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители арестовали заместителя начальника инспекции РЖД Юрия Мартьянова за участие в террористической организации «Артподготовка».

    Следователи предъявили бывшему московскому диспетчеру Татьяне Шуваловой обвинение в финансировании этой запрещенной структуры.

    В июне текущего года сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожного состава с горюче-смазочными материалами в Подмосковье.

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    3 июля 2026, 08:55 • Новости дня
    Завод загорелся под Смоленском после атаки украинских дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА, в результате которой произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона, огонь локализован, сообщил губернатор Василий Анохин.

    В результате налета возникло возгорание на территории одного из местных заводов, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем канале на платформе Max.

    «Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА. В результате произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона. К счастью, никто из жителей не пострадал», – написал глава области.

    В настоящее время сотрудники МЧС полностью локализовали огонь. Угроза для мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры полностью отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года силы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Смоленской области.

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    3 июля 2026, 23:12 • Новости дня
    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки

    Путин призвал вывезти мирных жителей из Константиновки

    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе заседания с руководством Генштаба президент России Владимир Путин подчеркнул важность эвакуации мирных жителей, остающихся в Константиновке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент обратил внимание на то, что в зоне находятся мирные жители и сказал, что нужно сделать все возможное и необходимое для обеспечения эвакуации мирных жителей», – цитирует его РИА «Новости».

    Вечером в пятницу Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.

    На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.


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    3 июля 2026, 11:19 • Новости дня
    Ракетный удар по Белгороду унес жизнь мирной жительницы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять многоквартирных домов, 20 автомобилей и объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Белгороде после обстрела ВСУ, сообщил оперштаб Белгородской области.

    В результате утренней атаки на Белгород и прилегающий округ погибла мирная жительница, еще одна женщина получила ранения, передает оперштаб в Max. На территории одного из инфраструктурных объектов возник пожар.

    «Повреждены 20 транспортных средств, 24 квартиры в пяти МКД, объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения», – отмечается в заявлении.

    Специалисты экстренных служб и аварийные бригады продолжают восстановительные работы на местах происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате массированных ударов украинских войск по Белгородской области погибли два человека.

    В середине мая атака вражеского беспилотника повредила более 70 квартир в многоэтажном доме Белгорода.

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    3 июля 2026, 22:59 • Новости дня
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    @ РИА Новости

    Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками.

    Глава государства отметил, что начальник Генштаба практически ежедневно докладывает о ситуации, а соединения и части действуют в соответствии с замыслом военного руководства, сообщает официальный сайт Кремля. По его словам, полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики, продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, планово создаётся полоса безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.

    Президент заявил, что подразделения противника пытаются удерживать позиции, однако под натиском российских войск отступают с большими потерями. Он сообщил, что с начала года российскими войсками освобождено 133 населённых пункта и взято под контроль более трех тыс. кв. км земли в Донбассе и Новороссии.

    Отдельное внимание на совещании было уделено развитию ситуации в зонах ответственности группировок «Север» и «Юг», а также вопросам обеспечения дальнейших наступательных действий в летний период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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    3 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    Жители Черниговской области отказались отдавать дома бойцам ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители двух приграничных сел Чайкино и Карабани в Черниговской области отказались эвакуироваться и освобождать собственные дома для нужд ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    Люди в приграничных территориях не стали выполнять требования командования и освобождать жилье, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    «В Черниговской области все жители приграничных сел Чайкино и Карабани отказались от обязательной эвакуации и освобождения своих домов для нужд ВСУ», – заявили представители ведомства.

    Старосте указанных населенных пунктов Василию Шавше пришлось собирать с людей письменные отказы. Таким образом местные жители официально подтвердили нежелание подчиняться приказам об обязательной эвакуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Черниговской области объявили об обязательной эвакуации жителей 12 приграничных сел.

    Местные чиновники запланировали принудительный вывоз около 1200 человек ради размещения военных.

    Украинская полиция приступила к зачистке жилых помещений под предлогом спасения населения.

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