Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Стубб не смог ответить на вопрос о сроках восстановления диалога с Россией
Стубб: У Европы нет единого понимания в вопросе диалога с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб уклонился от прогноза по возобновлению диалога с Россией, отметив, что на данный момент у Европы нет единого понимания в данном вопросе.
На пресс-конференции в понедельник Стубба попросили объяснить, почему в июне он говорил о необходимости в течение двух месяцев установить контакт с Москвой и как продвигается открытие канала связи, передает РИА «Новости».
«Мы должны задаться вопросом: соответствует ли политика в отношении России, которую сейчас проводит США, интересам Европы. И если она напрямую не соответствует нашим интересам, то в таком случае очень важно, чтобы и Европа сохраняла каналы для диалога открытыми», – заявил финский президент.
Стубб подчеркнул, что Финляндия поддерживает контакты с Россией на уровне пограничных ведомств, а также в рамках существующих дипломатических отношений. По его словам, на определенном этапе Европа должна открыть более широкие каналы для общения с Москвой.
Он отметил, что ключевую роль в этом могут сыграть страны, имеющие общую границу с Россией. При этом, по оценке Стубба, у Европы сейчас нет единого понимания по вопросу того, каким должен быть будущий диалог с Москвой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб призвал европейские страны в течение ближайших двух месяцев восстановить дипломатические контакты с Россией.
В июне финский лидер признал необходимость поддержания политических отношений с Россией и назвал диалог неизбежным из-за общей границы.
В мае Стубб в интервью итальянской прессе заявил о начале самостоятельных переговоров Европы с Россией без опоры на США.