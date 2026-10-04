Telegraph: Британия заподозрила Иран в теракте на авиабазе

Tекст: Катерина Туманова

Британское правительство считает, что Иран сыграл свою роль в инциденте на базе ВВС Фэрфорд, которую также используют американские войска для нанесения ударов по Ирану, передает источник The Telegraph.

Министр обороны Уэс Стритинг выступил с этим заявлением в конце недели, в течение которой полиция арестовала, а затем отпустила под залог 25-летнего гражданина Британии и Ирана в связи с предполагаемым террористическим заговором.

Заговор, по версии следствия, был направлен против авиабазы RAF Fairford. Кроме того, обвинения в подготовке террористического акта против еврейской общины в Манчестере предъявили двум иранским мигрантам, прибывшим на небольших лодках.

«После того, как мы изучим данные, мы очень тщательно рассмотрим, какой может быть соответствующий и соразмерный ответ», – заявил министр.

Он добавил, что расследование продолжается, проверяется ряд версий, но ситуация крайне серьезная.

Хотя министр отказался вдаваться в подробности возможных ответных мер, правительство может рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Тегерана. В том числе ограничения могут коснуться любых лиц, непосредственно связанных с инцидентом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном,

который выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии. Тегеран отверг причастность к инциденту на военном объекте.

Министерство обороны Британии ранее подтверждало использование местной инфраструктуры для проведения специальных оборонительных операций против Ирана.