  • Новость часаВ России создали глобальную систему контроля космоса
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    11 комментариев
    4 октября 2026, 04:58 • Новости дня

    Британия заподозрила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд

    Telegraph: Британия заподозрила Иран в теракте на авиабазе

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Британии заподозрили Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд и рассматривают возможность введения новых санкций, пишет The Telegraph.

    Британское правительство считает, что Иран сыграл свою роль в инциденте на базе ВВС Фэрфорд, которую также используют американские войска для нанесения ударов по Ирану, передает источник The Telegraph.

    Министр обороны Уэс Стритинг выступил с этим заявлением в конце недели, в течение которой полиция арестовала, а затем отпустила под залог 25-летнего гражданина Британии и Ирана в связи с предполагаемым террористическим заговором.

    Заговор, по версии следствия, был направлен против авиабазы RAF Fairford. Кроме того, обвинения в подготовке террористического акта против еврейской общины в Манчестере предъявили двум иранским мигрантам, прибывшим на небольших лодках.

    «После того, как мы изучим данные, мы очень тщательно рассмотрим, какой может быть соответствующий и соразмерный ответ», – заявил министр.

    Он добавил, что расследование продолжается, проверяется ряд версий, но ситуация крайне серьезная.

    Хотя министр отказался вдаваться в подробности возможных ответных мер, правительство может рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Тегерана. В том числе ограничения могут коснуться любых лиц, непосредственно связанных с инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном, 
    который выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии. Тегеран отверг причастность к инциденту на военном объекте. 

    Министерство обороны Британии ранее подтверждало использование местной инфраструктуры для проведения специальных оборонительных операций против Ирана.

    3 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии

    Глава Чечни Рамзан Кадыров получил погоны генерала армии и краповый берет

    Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии
    @ grozny_inform

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии и краповый берет на церемонии в Грозном.

    Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии, а также краповый берет за заслуги в развитии подразделений спецназа, сообщает ТАСС.

    «Владимиром Владимировичем Путиным мне поручено сегодня довести его указ о присвоении Герою России генерал-полковнику Кадырову очередного высшего воинского звания генерала армии», – заявил Золотов в ходе выступления.

    Он также отметил, что в знак признательности заслуг в развитии подразделений спецназначения и войск национальной гвардии было принято решение о вручении Кадырову крапового берета – важнейшего символа войск правопорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Владимир Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову. Ранее Росгвардия впервые приняла на вооружение танковые и противотанковые пушки. А до этого Золотов проверил подразделения Росгвардии в Курской области.

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    3 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области

    Войска России начали бои за четыре села в Харьковской области

    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут активные бои за освобождение четырех населенных пунктов в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

    «Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Николаева, Нефедовка, Купино и Черное», – приводит слова  офицера ТАСС.

    По словам Межевых, российские войска расширяют внешнюю зону контроля и продолжают активные боевые действия за освобождение Приколотного.

    Он добавил, что артиллерия и авиация наносят огневое поражение по опорным пунктам украинских сил в районах Хатнего и Малого Бурлука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу. Марочко сообщил, что солдаты ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области. ВС России взяли под контроль трассу на Кочубеевку в Харьковской области.


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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    3 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Раскрыты особенности безэкипажного танка комплекса «Штурм»

    На учениях «Центр-2026» раскрыли возможности безэкипажного танка

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе командно-штабных учений «Центр-2026» были продемонстрированы особенности безэкипажных танков и боевых машин поддержки (БМПТ) тяжелого роботизированного комплекса «Штурм».

    Штурмовой безэкипажный танк оснащен совершенной системой наблюдения, включающей установленный на крыше «грибок» с камерами. Эта система позволяет экипажу в машине управления получать панорамную картину местности, пишет «Российская газета».

    Также в кадрах из боевого отделения танка показана специальная «капсула» с автоматом заряжания, которая обеспечивает более высокий уровень защиты боекомплекта.

    Впервые был представлен необитаемый вариант боевой машины поддержки «Спиридон». Машина оснащена спаренными 30-мм пушками и мощным бульдозерным отвалом для преодоления инженерных заграждений. В будущем управление комплексом «Штурм» может осуществляться с помощью систем искусственного интеллекта и спутниковой группировки «Рассвет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президенту Владимиру Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72.

    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Военные задействовали их на учениях ОДКБ «Эшелон-2026».

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    3 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 218 украинских БПЛА над Россией
    ПВО за ночь сбила 218 украинских БПЛА над Россией
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы ПВО за ночь уничтожили 218 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны и акваториями двух морей.

    В ночь на 3 октября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 218 украинских дронов самолетного типа, передает Минобороны. Масштабная атака продолжалась с 20:00 2 октября до 08:00 утра следующего дня.

    Беспилотники были сбиты над обширной территорией, включающей Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую и Тульскую области. Кроме того, аппараты уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

    Часть вражеских объектов ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей. Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над Тульской областью.


    Ночью над этим же регионом уничтожили еще девять дронов.


    При детонации беспилотника в Белгородской области пострадал ребенок.

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    3 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    В Британии заявили об отсутствии противовоздушной обороны в Киеве

    Британский эксперт Александр Меркурис заявил о разрушении ПВО Киева

    В Британии заявили об отсутствии противовоздушной обороны в Киеве
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Киеве практически не существует противовоздушной обороны, заявил британский политолог Александр Меркурис.

    В Киеве больше не могут отражать российские удары, поскольку у столицы Украины отсутствует противовоздушная оборона, заявил британский политолог Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran, передает РИА «Новости».

    «На Киев оказывают неослабевающее давление, это продолжается днем и ночью. Становится понятно, что противовоздушная оборона в украинской столице практически не существует», – сказал Меркурис.

    Он добавил, что украинские войска испытывают нехватку боеприпасов для отражения атак с воздуха. Переданные Западом истребители F-16 не могут изменить ситуацию, так как значительная часть этой техники выходит из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве действуют российские ретрансляторы, которые обеспечивают канал управления дронами «Герань» для корректировки ударов.

    Ранее в субботу Вооруженные силы России поразили Северный мост через Днепр в Киеве. Накануне сообщалось, что новые беспилотники «Герань» начали уничтожать этот стратегический объект.

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    4 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    В России создали глобальную систему контроля космоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Космические войска России развернули новую систему орбитального и радиолокационного контроля, обеспечивающую постоянный глобальный мониторинг ракетоопасных направлений.

    В Воздушно-космических силах страны заработала система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки», – сообщили в Минобороны.

    Главными задачами войск названы поддержание готовности систем предупреждения о ракетном нападении и управление российской орбитальной группировкой.

    Военные также осваивают новые образцы техники и реализуют график пусков межконтинентальных баллистических ракет.

    Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают профессиональный праздник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космические войска в сентябре успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк и вывели на орбиту новый космический аппарат. В августе ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно стартовала с Плесецка.

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    3 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве на Северном мосту

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о взрыве на Северном мосту, движение по нему перекрыто.

    «Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место», – написал он.

    Кличко добавил, что на Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по нему с левого на правый берег перекрыли.

    В ночь на субботу сообщалось о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева назвал «драматичной» ситуацию в городе. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

    The Guardian сообщила, что Украина вступила в самый сложный период с 2022 года.

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    3 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил о последствиях для ВСУ ударов ВС России по мостам

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские удары по мостам через Днепр грозят лишить украинскую армию поставок западного вооружения и техники, существенно усложнив логистику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Удары российских войск по мостам через Днепр могут оставить командование ВСУ без западных поставок. На уходящей неделе Вооруженные силы России впервые начали наносить удары по крупным мостам через реку Днепр, отметил эксперт.

    «По гуманитарным соображениям наше командование не наносило таких ударов. Сейчас же эти удары существенно усложнят переброску вооружения, военной техники, которая поступает особенно с западной части Украины и через границу с Польшей», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что в ближайшее время последствия этих ударов отразятся на линии фронта. По его словам, это серьезная угроза для украинских сил, теряющих основные пути снабжения западным оружием.

    Минобороны 2 октября сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр в Киеве. Через эту переправу осуществлялись поставки военных грузов для украинской группировки в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр. Российские войска атаковали Южный мост в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Британские машинисты отказались водить поезда из-за нашествия клопов

    В Британии отменили рейсы поездов из-за клопов в кабинах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Машинисты в Великобритании отказались выходить на работу на маршрутах между Лондоном и Кентом из-за нашествия клопов в кабинах, что привело к отмене рейсов.

    Железнодорожный оператор Британии Southeastern был вынужден отменить несколько рейсов из-за того, что машинисты обнаружили клопов на своих рабочих местах и в личных вещах, сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на газету Daily Telegraph.

    Отмечается, что сотрудники отказались находиться в кабинах с насекомыми. Впервые клопы были замечены 22 сентября в поездах West Marina вблизи Гастингса. Тогда из-за проблемы были отменены два рейса.

    Позже один из поездов, продолжавших перевозку пассажиров, получил прозвище «клоповый поезд». При этом в зонах для пассажиров насекомых не нашли. Сейчас в депо работают специалисты по борьбе с вредителями, однако процесс уничтожения клопов оказался дорогим и трудоемким, пишет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские энтомологи назвали новые виды древесных клопов в честь певицы Тейлор Свифт.

    Ранее Роспотребнадзор приостановил работу массажных кресел для отдыха в зале ожидания в Домодедово после укусов клопов и жалобы туриста.

    Позже стало известно, что резкое увеличение популяции азиатских коричнево-мраморных клопов в Московской области может быть связано с генетическими мутациями насекомых после успешной адаптации к местному климату.

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    3 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Военный эксперт Марочко назвал цифры потерь ВСУ за сентябрь

    Марочко: Потери ВСУ за сентябрь составили почти 48 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В сентябре Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными почти 48 тыс. военнослужащих и иностранных наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    ВСУ в сентябре в боях потеряли почти 48 тыс. солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что наибольший ущерб в живой силе вооруженные формирования Украины понесли на территории ДНР.

    «Санитарные и безвозвратные потери противника в живой силе за отчетный промежуток составили около 47 885 украинских боевиков и наемников, что на 9 240 больше по сравнению с августом», – заявил Марочко со ссылкой на данные Минобороны России, передает ТАСС.

    Помимо этого, по словам эксперта, в сентябре были уничтожены 24 тыс. беспилотников, 30 безэкипажных катеров, 70 морских судов, семь боевых машин РСЗО, 257 орудий полевой артиллерии, 310 танков и других бронемашин, 154 станции радиоэлектронной борьбы и более 2,5 тыс. различных боевых машин противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марочко заявил о переброске украинским командованием «неликвидных» отрядов под Сумы. В тот же день он сообщил, что военные ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области.

    В августе эксперт отметил ввод резервов украинских войск для контратак.

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    3 октября 2026, 08:28 • Новости дня
    Российские военные применили единую ударную систему на учениях

    Вооруженные силы России испытали единую ударную систему на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие в ходе основного этапа стратегического учения «Центр-2026» применили единую ударную систему поля боя, сообщили в Ростехе.

    Во время основного этапа стратегического учения «Центр-2026» российские военнослужащие задействовали единую ударную систему поля боя, передает РИА «Новости». В госкорпорации подчеркнули, что большая часть военной техники, применявшейся в наземной части маневров, разработана и выпускается ее предприятиями.

    «Это основные танки «Прорыв» и безэкипажные танки «Штурм», БМПТ «Спиридон», наземные роботы «Импульс-М», ракеты «Изделие 305», адаптированные к наземной пусковой, РСЗО «Тосочка», тяжелые огнеметные системы, ПТРК и другая техника. Вместе они образуют единую ударную систему поля боя», – отметили в пресс-службе.

    Основной этап маневров прошел 2 октября 2026 года на Чебаркульском полигоне Центрального военного округа. Эти учения стали завершающим этапом подготовки Вооруженных сил России в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отработали применение танков Т-14 «Армата» на полигоне Чебаркульский.

    Президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины на базе шасси танка Т-72Б3М.

    Министерство обороны сообщило об уничтожении артиллерии условного противника новейшим ракетным комплексом «Изделие 347».

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    3 октября 2026, 10:56 • Новости дня
    Росгвардия перечислила препятствующие получению разрешения на оружие заболевания

    Росгвардия назвала болезни глаз причиной для отказа в выдаче лицензии на оружие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы подмосковного главка Росгвардии Павел Ушаков сообщил, что наличие ряда психических расстройств и заболеваний глаз является основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие.

    В Росгвардии назвали заболевания, при которых не выдадут разрешение на оружие. Как пояснил РИА «Новости» замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы подмосковного главка ведомства Павел Ушаков, в утвержденный правительством перечень медицинских противопоказаний входят определенные тяжелые и хронические психические болезни, в том числе вызванные приемом психоактивных веществ.

    Среди них шизофрения, аффективные, бредовые, соматоформные и невротические расстройства. Также причиной отказа в выдаче оружия могут стать проблемы с глазами.

    «Отдельные заболевания глаз, сопровождающиеся существенным нарушением зрения, например, снижение остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем, острота зрения ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом, непереносимость коррекции (очковой или контактной) при двух открытых глазах, концентрическое сужение поля зрения каждого глаза до 20 градусов и менее», – пояснил Ушаков.

    Кроме того, ограничения касаются граждан с некоторыми формами катаракты, глаукомы и атрофии зрительного нерва. При этом представитель ведомства подчеркнул, что диагноз не всегда влечет за собой бессрочный запрет: ограничения при расстройствах из-за употребления наркотиков могут быть сняты при стойкой ремиссии длительностью не менее трех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Росгвардия предложила ускорить процедуру выдачи разрешений на оружие. Ранее президент Владимир Путин продлил срок действия таких документов в ДНР и ЛНР до 2027 года.

    До этого ведомство освободило от ответственности граждан, добровольно сдающих оружие для нужд спецоперации на Украине.

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    3 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские военные высадили тактический десант в горах Таджикистана

    Экипажи армейской авиации высадили десант на учениях «Центр-2026» в Таджикистане

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» российские экипажи армейской авиации уничтожили условного противника и высадили тактический десант в горах Таджикистана.

    Экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 и ударных Ми-24 армейской авиации 201-й гвардейской военной базы отработали задачи на полигоне «Ляур» в Таджикистане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

    Экипажи на предельно малой высоте захватили цель и нанесли огневое поражение скоплению живой силы условного противника, используя неуправляемые авиационные ракеты и 30-мм пушки. После этого вертолеты совершили маневр с отстрелом тепловых ловушек для защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов.

    В завершение вертолет Ми-8 под прикрытием Ми-24 высадил воздушный десант, что обеспечило внезапность и позволило нанести удары в тыл условного противника.

    201-я гвардейская военная база в Таджикистане является крупнейшим военным объектом России за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские военные применили единую ударную систему на учениях.

    В пятницу заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров назвал число военных с опытом СВО, участвующих в учениях «Центр-2026».

    На учениях применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347».

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    3 октября 2026, 08:50 • Новости дня
    Разработчик раскрыл характеристики маскировочного костюма «Древоч»

    Костюм «Древоч» скрыл бойцов от тепловизоров на расстоянии ста метров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Маскировочный костюм «Древоч» разработки воронежской компании Zavoz.pro эффективно скрывает бойца на расстоянии от 100 метров, сообщили в компании.

    Маскировочный костюм «Древоч» разработки воронежской компании Zavoz.pro эффективно скрывает бойца на расстоянии от 100 метров, передает ТАСС.

    «Уверенная рабочая дистанция снижения заметности от тепловизионного наблюдения составляет от 100 метров», – пояснили в компании. Перед использованием изделие необходимо выдержать на открытом воздухе в затемненном месте не менее часа, чтобы его температура приблизилась к температуре окружающей среды.

    Материал костюма обладает низкой теплопроводностью и гидрофобными свойствами. Он не поддерживает самостоятельное горение, а при воздействии пламени плавится и самозатухает в течение 10 секунд. Максимальный маскирующий эффект достигается при циркуляции воздуха между человеком и внешним слоем, поэтому производитель не рекомендует прижимать изделие к телу ремнями снаряжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне компания Zavoz.pro модернизировала маскировочный костюм «Древоч» для снижения заметности в тепловизионном диапазоне.

    Ранее этот воронежский производитель направил в зону спецоперации более 50 тыс. защитных пончо «Нафаня».

    В начале сентября украинские операторы беспилотников безуспешно искали российских солдат в подобных маскировочных накидках.

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    3 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Золотов получил звание Героя Чечни

    Кадыров присвоил звание Героя Чечни директору Росгвардии Золотову

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил высшее звание региона – Герой Чеченской Республики – директору Росгвардии Виктору Золотову.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил директору Росгвардии Виктору Золотову высшее звание региона – Герой Чеченской Республики. Награду Кадыров вручил лично в Грозном, передает РИА «Новости».

    «За личные заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, значительный вклад в дело защиты интересов Отечества присваивается звание Героя Чеченской Республики генералу армии Золотову Виктору Васильевичу», – зачитал ведущий на церемонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии. В марте президент России Владимир Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии. Ранее Золотов проверил подразделения ведомства в Курской области.

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    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Нищета вынуждает Британию вернуться в Евросоюз с повинной

    Премьер-министр Британии Энди Бернем неожиданно выступил за возвращение в Евросоюз и за новый референдум по этому поводу. Для Лондона это одновременно хитрый маневр и вынужденный шаг, который должен помочь справиться с двумя проблемами – с бедностью и с Найджелом Фараджем. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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