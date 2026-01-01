Протестующие в Иране сожгли Коран и попытались напасть на мечеть

Tекст: Антон Антонов

В четверг вечером в районе Садаф протестующие сожгли несколько религиозных книг, среди которых был Коран. По данным Tasnim, другая группа приблизительно из 20 человек предприняла попытку нападения на мечеть, однако этому воспрепятствовали прибывшие сотрудники правопорядка, передает ТАСС.

В последние дни Иран охватили масштабные протесты, которые начались из-за резкого падения курса иранского риала. Наиболее активно протесты проявились в Тегеране, где предприниматели призывали к забастовке, а затем к ним присоединились студенты столичных университетов. Между тем, как пишет агентство Fars, в городе Фес на юге страны неизвестные напали на здание городской администрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году в Иране также произошли массовые беспорядки после смерти студентки Махсы Амини в отделении полиции Тегерана. Столкновения сопровождались стрельбой и привели к жертвам.