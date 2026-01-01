Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».29 комментариев
Протестующие в Иране сожгли Коран и попытались напасть на мечеть
В ходе беспорядков в иранском Хамадане была предпринята попытка атаки на мечеть, сожжены Коран и другие религиозные книги, сообщило Tasnim.
В четверг вечером в районе Садаф протестующие сожгли несколько религиозных книг, среди которых был Коран. По данным Tasnim, другая группа приблизительно из 20 человек предприняла попытку нападения на мечеть, однако этому воспрепятствовали прибывшие сотрудники правопорядка, передает ТАСС.
В последние дни Иран охватили масштабные протесты, которые начались из-за резкого падения курса иранского риала. Наиболее активно протесты проявились в Тегеране, где предприниматели призывали к забастовке, а затем к ним присоединились студенты столичных университетов. Между тем, как пишет агентство Fars, в городе Фес на юге страны неизвестные напали на здание городской администрации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году в Иране также произошли массовые беспорядки после смерти студентки Махсы Амини в отделении полиции Тегерана. Столкновения сопровождались стрельбой и привели к жертвам.