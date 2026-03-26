Исследование показало накопление опасных мутаций у клонов

Двадцатилетний эксперимент показал накопление опасных мутаций у клонов
Длительный эксперимент с клонированием мышей выявил, что с каждым новым поколением клонов резко возрастает количество опасных генетических мутаций.
Двадцатилетнее исследование по клонированию мышей выявило неожиданные риски, пишет New Scientist.
Команда Терухико Вакаямы из Университета Яманаси обнаружила, что клоны накапливают дополнительные генетические сбои, а при повторном клонировании эти мутации достигают смертельного уровня.
«К сожалению, хотя когда-то считалось, что клоны идентичны оригиналу, теперь ясно, что это не так, и их применение может быть проблемным», – заявил Вакаяма.
Эксперименты начались в 2005 году, когда ученый решил «клонировать клонов», чтобы проверить пределы метода, созданного после появления овцы Долли в 1996 году и первой клонированной мыши Кумулины в 1997 году. В 2013 году его группа сообщила, что смогла получить более 500 мышей в 25 поколениях без видимых отклонений: животные жили столько же, сколько обычные, и выглядели здоровыми.
Однако при продолжении опыта эффективность падала, и к 58-му поколению ни один клон не выжил. Анализ генома десяти мышей из разных поколений показал, что в каждом новом поколении возникало в среднем более 70 мутаций – в три раза больше, чем у контрольных животных, размножавшихся естественным путем. После 27-го поколения начали накапливаться крупные перестройки ДНК, вплоть до потери целой Х-хромосомы.
Одно из объяснений ученые видят в том, что половые клетки эволюционно лучше защищены от мутаций, тогда как взрослые соматические клетки накапливают их больше, и это переносится в клон. Вакаяма считает, что дополнительный вклад вносит сам перенос ядра, который может механически повреждать ДНК, и полагает, что более мягкий метод снизил бы число сбоев, хотя решений пока нет.
Американский специалист Шухрат Миталипов настроен скептически и считает, что рост числа мутаций в большей степени отражает исходное состояние донорских клеток, а не универсальный эффект переноса ядра. Он подчеркивает, что для медицинских применений, включая создание тканей, органов и половых клеток, критически важно тщательно отбирать и проверять донорские клетки и при необходимости исправлять опасные варианты с помощью генной редакции.
Авторы работы отмечают, что уровень мутаций на поколение остается относительно низким и клоны можно дополнительно проверять, но технологии клонирования оказываются еще более проблемными, чем предполагалось, что осложняет их использование в сельском хозяйстве, сохранении редких видов и проектах по «воскрешению» вымерших животных.
