Исследование показало накопление опасных мутаций у клонов

Двадцатилетний эксперимент показал накопление опасных мутаций у клонов

Tекст: Мария Иванова

Двадцатилетнее исследование по клонированию мышей выявило неожиданные риски, пишет New Scientist.

Команда Терухико Вакаямы из Университета Яманаси обнаружила, что клоны накапливают дополнительные генетические сбои, а при повторном клонировании эти мутации достигают смертельного уровня.

«К сожалению, хотя когда-то считалось, что клоны идентичны оригиналу, теперь ясно, что это не так, и их применение может быть проблемным», – заявил Вакаяма.

Эксперименты начались в 2005 году, когда ученый решил «клонировать клонов», чтобы проверить пределы метода, созданного после появления овцы Долли в 1996 году и первой клонированной мыши Кумулины в 1997 году. В 2013 году его группа сообщила, что смогла получить более 500 мышей в 25 поколениях без видимых отклонений: животные жили столько же, сколько обычные, и выглядели здоровыми.

Однако при продолжении опыта эффективность падала, и к 58-му поколению ни один клон не выжил. Анализ генома десяти мышей из разных поколений показал, что в каждом новом поколении возникало в среднем более 70 мутаций – в три раза больше, чем у контрольных животных, размножавшихся естественным путем. После 27-го поколения начали накапливаться крупные перестройки ДНК, вплоть до потери целой Х-хромосомы.

Одно из объяснений ученые видят в том, что половые клетки эволюционно лучше защищены от мутаций, тогда как взрослые соматические клетки накапливают их больше, и это переносится в клон. Вакаяма считает, что дополнительный вклад вносит сам перенос ядра, который может механически повреждать ДНК, и полагает, что более мягкий метод снизил бы число сбоев, хотя решений пока нет.

Американский специалист Шухрат Миталипов настроен скептически и считает, что рост числа мутаций в большей степени отражает исходное состояние донорских клеток, а не универсальный эффект переноса ядра. Он подчеркивает, что для медицинских применений, включая создание тканей, органов и половых клеток, критически важно тщательно отбирать и проверять донорские клетки и при необходимости исправлять опасные варианты с помощью генной редакции.

Авторы работы отмечают, что уровень мутаций на поколение остается относительно низким и клоны можно дополнительно проверять, но технологии клонирования оказываются еще более проблемными, чем предполагалось, что осложняет их использование в сельском хозяйстве, сохранении редких видов и проектах по «воскрешению» вымерших животных.

