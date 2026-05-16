Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.
Аэропорт Жуковский перешел на режим работы по согласованию
Представитель Росавиации проинформировал о работе столичного аэропорта Жуковский в ограниченном режиме.
«Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», – написал он в Max-канале ведомства.
В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Внуково частично возобновил прием и отправку рейсов, работая по согласованию. Кроме того, с начала субботы на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ, это число к вечеру увеличилось.