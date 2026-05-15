Украина передала России искалеченных военнопленных в критическом состоянии
Во время последнего обмена украинская сторона выдала несколько российских бойцов, находящихся на грани жизни и смерти из-за тяжелейших увечий и ампутаций. заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По словам Мирошника, Киев вернул российской стороне военнослужащих с серьезными ранениями, речь идет о десятках бойцов с ампутированными конечностями, передает РИА «Новости».
«Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и смерти», – заявил дипломат.
Мирошник добавил, что причины появления столь тяжелых увечий предстоит выяснить медикам. Специалисты должны установить, стали ли ампутации следствием боевых действий или результатом жестокого обращения в плену. По словам посла, возвращение десятков искалеченных солдат выглядит весьма многозначительно.
Ранее Мирошник заявил, что украинские военные применяют к российским пленным пытки электричеством и водой.
Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.
В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.