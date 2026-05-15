МККК ответил на 17 тыс. запросов о пропавших на Украине
Международный комитет Красного креста (МККК) обработал малую часть обращений по поиску людей, исчезнувших во время специальной военной операции, сообщила глава делегации организации в Москве Рания Машлаб.
МККК обработал 17 тыс. обращений, связанных с поиском пропавших без вести в ходе конфликта на Украине, сказала Машлаб РИА «Новости».
Всего же в организацию поступило 243 тыс. обращений.
Специальное бюро центрального агентства по розыску МККК было открыто в Женеве в марте 2022 года. Оно выступает нейтральным посредником, собирая и передавая информацию о судьбе военных и гражданских лиц, разлученных с семьями или пропавших без вести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года количество разыскиваемых Красным Крестом на Украине людей увеличилось до 50 тысяч.
В мае того же года занимавшая тогда пост уполномоченного по правам человека Татьяна Москалькова рассказывала об обнаружении более 6 тыс. пропавших российских военнослужащих.