МККК ответил на 17 тыс. запросов о пропавших на Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

МККК обработал 17 тыс. обращений, связанных с поиском пропавших без вести в ходе конфликта на Украине, сказала Машлаб РИА «Новости».

Всего же в организацию поступило 243 тыс. обращений.

Специальное бюро центрального агентства по розыску МККК было открыто в Женеве в марте 2022 года. Оно выступает нейтральным посредником, собирая и передавая информацию о судьбе военных и гражданских лиц, разлученных с семьями или пропавших без вести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года количество разыскиваемых Красным Крестом на Украине людей увеличилось до 50 тысяч.

В мае того же года занимавшая тогда пост уполномоченного по правам человека Татьяна Москалькова рассказывала об обнаружении более 6 тыс. пропавших российских военнослужащих.