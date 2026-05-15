МИД заявил об отсутствии серьезного продвижения на экономическом треке с США
Москва не фиксирует позитивных сдвигов в двустороннем экономическом диалоге с Вашингтоном из-за постоянного ужесточения условий работы для отечественных предпринимателей, заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин.
Российская сторона пока не замечает серьезного развития на экономическом треке с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости». Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин объяснил это постоянными препятствиями, которые создаются для отечественного бизнеса.
«К сожалению, пока мы не видим какого-то серьезного продвижения на этом экономическом треке», – подчеркнул дипломат. По его словам, западные партнеры продолжают системно ужесточать подходы к российским компаниям.
Ограничения затрагивают экспортные операции, проведение международных платежей и логистику. Трудности возникают при транспортировке нефти и множества других категорий грузов. Замминистра также добавил, что предпочитает тихую дипломатию, так как излишняя публичность не всегда полезна в быстро меняющейся ситуации.
Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Панкин сообщил о наращивании Вашингтоном санкционного давления на Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал американскую сторону отказаться от искусственных политических барьеров для реализации совместных экономических инициатив.
До этого Панкин назвал высокую непредсказуемость политики США главной проблемой двусторонних отношений.