  • Новость часаПри атаке БПЛА на Рязань погибли три человека
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули
    Российские военные начали зачистку лесополос на пути к Славянску
    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов пересел с Mercedes на Lada Aura
    Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике
    Пушилин: Российские войска ведут охват Красного Лимана
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    Нетаньяху процитировал неизвестного российского мыслителя о «маленькой сверхдержаве»
    Сын Мадуро рассказал о наказе отца народу Венесуэлы
    Академик Онищенко не смог сдать ЕГЭ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    21 комментарий
    15 мая 2026, 06:48 • Новости дня

    NHK: Японии изучает передачу Филиппинам противокорабельных ракет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японские власти рассматривают возможность передачи Филиппинам противокорабельных ракет «Тип-88», которые Токио планирует заменить в своих вооруженных силах на более современные аналоги, сообщают японские телеканалы.

    Правительство Японии обсуждает вопрос о предоставлении Филиппинам противокорабельных ракет «Тип-88» с дальностью действия в несколько десятков километров, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

    Японская армия намерена заменить эти комплексы на более современные образцы вооружений.

    Филиппинская сторона проявляет живой интерес к японским ракетам. Военные из Японии уже провели учебные пуски на территории Филиппин во время многосторонних учений Balikatan, которые проходили с 20 апреля по 8 мая. За испытаниями наблюдали представители филиппинского министерства обороны.

    Глава японского военного ведомства Синдзиро Коидзуми заявил, что вопрос о поставках ракет пока не решен, но в скором времени его обсудят с властями Филиппин.

    Кроме того, интерес к японскому вооружению проявляют и другие страны. Индонезия готова обсудить получение подержанных эсминцев и подводных лодок. Токио также ведет переговоры о продаже ракетных фрегатов Австралии и Новой Зеландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Японии, США и Филиппин применили противокорабельные ракеты в ходе недавних совместных учений Balikatan. В апреле японское правительство отменило жесткие ограничения на экспорт вооружений. Месяцем ранее оборонное ведомство Японии завершило развертывание новых дальнобойных ракетных комплексов.

    14 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    «Единая Россия» защитила работников от скрытых увольнений

    Tекст: Дарья Григоренко

    «Единая Россия» добилась снятия с рассмотрения поправки об электронном уведомлении об увольнении.

    Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс рассматривается во втором чтении 14 мая. Из документа убрали положения об электронном информировании о грядущем сокращении и цифровых подписях для инструктажей по безопасности, говорится в сообщении на сайте «Единая Россия».

    «Сохраняется существующий порядок уведомлений», – сообщил заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

    При этом основная часть инициативы посвящена оплате сверхурочного труда. Предельное количество часов переработок планируется увеличить со 120 до 240 за год.

    Депутат пояснил, что труд сверх установленной нормы возможен исключительно с согласия сотрудника. Первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, а вторые два – в двойном. Начиная со 121 часа ставка удваивается.

    Граждане, трудящиеся сверхурочно более 120 часов ежегодно, получат один оплачиваемый выходной для диспансеризации. Подобный график ожидается преимущественно на предприятиях оборонной промышленности из-за специфики работы в три смены.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    NYT: Си Цзиньпин сделал прямое предупреждение Трампу
    NYT: Си Цзиньпин сделал прямое предупреждение Трампу
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель КНР в ходе переговоров с американским президентом заявил о риске столкновения двух стран при неправильном подходе к тайваньскому вопросу.

    Лидер Китая Си Цзиньпин вынес прямое предупреждение президенту США Дональду Трампу во время их первого раунда переговоров. Как передает The New York Times, китайский руководитель дал понять, что будет оказывать давление на Вашингтон по вопросу Тайваня, который Пекин считает своей территорией.

    «Тайваньский вопрос – самый критический в китайско-американских отношениях», – заявил Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что при правильном подходе отношения между странами могут оставаться стабильными, однако в противном случае ситуация станет крайне опасной.

    По словам китайского лидера, неправильное решение этой проблемы может привести к столкновению государств. При этом в официальном отчете не уточняется, поднималась ли напрямую тема поставок американского оружия на остров.

    В настоящее время администрация США рассматривает возможность одобрения продажи оружия Тайваню на сумму около 14 млрд долларов. В конце прошлого года уже была согласована сделка на 11 млрд долларов, а недавно тайваньский парламент выделил 25 млрд долларов на закупку американских ракет и вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин указал президенту США на необходимость максимально взвешенного подхода к проблеме Тайваня.

    Ранее глава Белого дома пообещал в скором времени решить вопрос будущих поставок американских вооружений острову. В конце прошлого года Госдепартамент США согласовал продажу Тайбэю военной техники на 11 млрд долларов.

    Комментарии (8)
    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 18:17 • Новости дня
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Армении не видят поводов для беспокойства в связи с новым российским законом о защите граждан за рубежом.

    Глава армянского правительства Никол Пашинян прокомментировал недавние законодательные инициативы Москвы, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что присутствие 102-й российской военной базы на территории республики не вызывает тревоги у Еревана.

    «У меня нет обеспокоенности, так как 102-я военная база независимо от того, какие законы действуют в РФ, должна действовать в рамках законодательства и правомочий Армении. Обеспокоенности быть не может», – заявил премьер-министр в беседе с журналистами.

    Накануне депутаты Госдумы приняли законопроект, разрешающий использовать армию для защиты россиян в случае их преследования иностранными судами. Документ вступит в силу через десять дней после подписания президентом России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Госдума одобрила применение армии для защиты арестованных за рубежом россиян.

    В конце прошлого года власти Армении исключили вывод российской военной базы из Гюмри.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отсутствие официальных запросов об уходе военных со стороны Еревана.

    Комментарии (4)
    14 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли мощные ракетные удары по Киеву, поразив ряд важных объектов, сообщили СМИ.

    «Прямое попадание ракеты в АЗС БРСМ», – сообщил Telegram-канал «Киiв Оперативний», передает Lenta.Ru.

    В результате атаки в городе возникли пожары. Среди поврежденных объектов оказался бизнес-центр, который, по предварительным данным, использовался для производства беспилотных летательных аппаратов.

    Помимо столицы, серия взрывов зафиксирована в Харькове. Местные власти подтвердили удары по Новобаварскому и Основянскому районам города. В ночь на 14 мая украинские мониторинговые ресурсы также зафиксировали массовый запуск российских дронов-камикадзе «Герань-2» с нескольких направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заранее предупредило о возможности массированного ракетного удара по центру Киева.

    Накануне Вооруженные силы провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и других городах.

    В этот же день украинские СМИ зафиксировали запуск российской стороной сотен беспилотников по западным регионам страны.

    Комментарии (4)
    14 мая 2026, 17:29 • Новости дня
    Эксперт: Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике

    Политолог Ухов: Фильм «Проект «Конец света» показал Россию великой космической державой

    Эксперт: Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике
    @ Kichul Shin/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Вышедший в Голливуде фильм «Проект «Конец света» показал Россию как одну из ведущих космических держав и важного участника глобального научного сотрудничества. Такой подход может позитивно повлиять на западную аудиторию, относящуюся со скепсисом к нашей стране, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Ранее в западных СМИ обратили внимание на то, что создатели голливудского блокбастера отвели в нем важную роль российским ученым.

    «В фильме «Проект «Конец света» русские показаны в позитивном ключе – что, прямо скажем, редкость для американских блокбастеров. Рад, что создатели ушли от изображения плавающих в невесомости балалаек и ушанок», – отметил политолог Илья Ухов.

    Спикер напомнил, что после премьеры журналисты попытались «прижать» режиссера Фила Лорда якобы неудобным вопросом: «Почему в картине столько русского?» «Он ответил, что это дань вкладу СССР и России в развитие космонавтики. А если эти факты не может принять какая-то часть зрителей, то это не проблемы создателей картины», – привел собеседник слова Лорда.

    Ухов также обратил внимание, что по сюжету фильма и книги-первоисточника Энди Вейера «Проект Аве Мария» цепочку одноклеточных астрофагов между Солнцем и Венерой открыла именно российский астроном Ирина Петрова. Кроме того, космическая миссия для исследования «линии Петровой» состояла из китайского астронавта Яо Ли Джи, российского бортинженера Олеси Илюхиной и американского ученого Мартина Дюбуа. «Это очевидное признание присутствия России в эксклюзивном клубе великих космических держав», – подчеркнул эксперт.

    По мнению Ухова, фантастические блокбастеры подобного уровня сегодня являются уже не просто фильмами для развлечения, но социально-программирующими проектами. «Думаю, картина сможет заставить задуматься ту часть американской и европейской общественности, которая со скепсисом относится ко всему русскому. Вероятно, кто-то из них станет воспринимать нашу страну более конструктивно и благосклонно», – указал он.

    «Фильм замечателен в целом тем, что показывает Россию неотъемлемой частью мировой истории, прогресса и науки. Создатели напомнили: космос – это сфера, в которой государства должны сотрудничать между собой. Эта линия пролегает в ряду других всеобщих мировых вызовов, вроде экологии и борьбы с пандемиями», – подчеркнул политолог.

    «Кроме того, фильм популяризирует математику и другие науки и предлагает один из сценариев того, как прошел бы в реальности контакт человека с представителем инопланетной цивилизации, обладающим иной логикой мышления», – детализировал собеседник.

    Напомним, в голливудском блокбастере «Проект «Конец света» важную роль создатели фильма уделили ученым и космическим специалистам из России. Российский научный и отраслевой вклад показан как неотъемлемая часть глобального сотрудничества во имя спасения человечества. В публичных комментариях создатели фильма подчеркивают уважение к вкладу России в исследование космоса и объясняют, что без России невозможно представить реальное мировое космическое сотрудничество.

    «Мы не могли не учесть вклад, который был сделан СССР и Роскосмосом, начиная с первого полета человека и первого спутника Земли. Их космонавты участвуют в миссиях Space-X. Они создали самую большую научную лабораторию на орбите, напечатали органы, хрящевую ткань в космосе и сняли первый фильм в космосе, а мы пока нет. Мы верим в их космический потенциал и выразили свое уважение таким образом», – отмечал Лорд.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия запустила с Байконура новую ракету-носитель «Союз-5» – «рабочую лошадку» для достижения страной полноценного космического суверенитета.

    Комментарии (10)
    14 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    Направлявшийся в Бразилию путешественник Саша Конь погиб от удара дрона ВСУ
    Направлявшийся в Бразилию путешественник Саша Конь погиб от удара дрона ВСУ
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жертвой атаки украинского дрона в Брянской области, предположительно, стал мужчина, совершавший пешее путешествие в Бразилию с самодельной повозкой, известный как Саша Конь.

    Жертвой налета украинского беспилотника, предположительно, стал 37-летний житель Ставрополья, известный как Саша Конь, передает ТАСС. Мужчина шел пешком в Бразилию, преодолевая ежедневно около 30 километров. Свои вещи он тянул на тросе в самодельной повозке, благодаря чему получил необычное прозвище.

    Накануне, 13 мая, бывший губернатор региона Александр Богомаз сообщил об ударе дрона-камикадзе по селу Старая Погощь Суземского района. В результате атаки погиб мирный житель. Оперативные службы пока не могут окончательно подтвердить личность жертвы из-за отсутствия бумаг.

    «У погибшего не было документов с собой. К сожалению, точно не можем сказать. Предположительно, погиб путешественник», – заявил представитель экстренных служб. Собеседник агентства также уточнил, что рядом с телом обнаружили характерную тележку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля жертвой атаки украинского беспилотника в Климовском районе стал сотрудник местного предприятия.

    Комментарии (3)
    14 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа

    Востоковед Маслов: Переговоры Си Цзиньпина и Трампа были крайне тяжелыми

    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа
    @ Xinhua/Li Xiang/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прорыва на переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа не случилось. Китай считает, что можно иметь серьезные политические противоречия и споры, например, по ядерному вооружению или по Тайваню, но это не должно никак мешать экономическим отношениям. Американская же позиция с учетом того, что США увязли в Иране, оказалась весьма слабой, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа едва ли можно назвать победной или успешной для американской стороны», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он назвал показательным, что многие вопросы остались за кадром и без публичных комментариев. «Это значит, что переговоры были крайне тяжелыми», – добавил собеседник.

    Так, Пекин заявил жесткую позицию по Тайваню, указал политолог. «Главное требование руководства КНР состоит в том, чтобы Вашингтон прекратил поддержку острова, в том числе в военном плане: речь о передаче вооружений и выделении средств на их закупку», – уточнил Маслов. Другой вопрос, пойдет ли американская администрация на уступки, ведь Тайвань – рычаг давления на Китай.

    Также, продолжил востоковед, Си и Трамп обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. «США пытались надавить на Китай, чтобы тот в свою очередь повлиял на позицию Ирана», – указал аналитик, напомнив, что Тегеран – важный союзник Пекина, и дестабилизация режима в Исламской республике невыгодна КНР.

    Кроме того, затрагивался и украинский кризис, потому что это вопрос глобальной безопасности, отметил собеседник. Он упомянул последние заявления президента России о том, что Москва готова к переговорам с Владимиром Зеленским – было бы, о чем говорить. «То есть, просить Пекин подталкивать российское руководство к диалогу сейчас бессмысленно, потому что и так у нас есть согласие», – заметил спикер.

    «Впрочем, Китай никогда и не оказывал давление на Москву. Россия – очень стабильный партнер для республики. Причем, события в ближневосточном регионе, которые привели к дефициту энергоресурсов, показали, что РФ готова резко увеличивать поставки по разумной цене», – добавил Маслов.

    Наконец, Си и Трамп обсудили экономическое сотрудничество. «США хотят расширить продажи Китаю целого ряда сельскохозяйственной продукции – это прежде всего ячмень, соя, зерно. А Пекин всегда позитивно относится к любым экономическим взаимодействиям», – напомнил политолог. В то же время, заметил аналитик, стороны пока не объявляли, будут ли полностью или частично сняты санкции с более чем тысячи китайских компаний или уменьшены тарифы.

    «Формально повышенные пошлины на товары из Китая в размере 145% сейчас заморожены. Я думаю, через какое-то время – после консультаций китайского и американского министров экономики – может быть объявлено решение о пересмотре ограничительных мер», – допустил спикер.

    «В КНР никогда не отказывались сотрудничать на равных условиях, что подразумевает взаимный допуск технологий на рынки, отсутствие изоляции, блокировки поставок отдельной продукции и санкций в отношении компаний. Позиция Пекина заключается в том, что хорошая торговля – это залог нормальных отношений. Поэтому ключевой вопрос в данном случае – будут ли подвижки со стороны США», – детализировал специалист.

    На этом фоне Малов обратил внимание на публикацию The New York Times, в которой стратегию Си Цзиньпина на переговорах с Трампом охарактеризовали так: выиграть для Китая время для лучшей подготовки к неизбежному конфликту. «Поднебесная занимается технологическим перевооружением. В том, что китайское руководство стремится «выиграть время», – есть толика правды. Но Китай меньше всего хочет столкновения», – рассуждает политолог.

    «Ловушка Фукидида», согласно которой две великие страны обязательно должны столкнуться, – американский теоретический концепт, который был разработан для другой эпохи и для других стран. Китай же считает, что можно иметь серьезные политические противоречия и споры, например, по ядерному вооружению или по Тайваню, но это не должно никак мешать экономическим отношениям и конструктивному диалогу по целому ряду вопросов», – пояснил востоковед.

    «Таким образом, говорить о прорыве после переговоров Си и Трампа нельзя. Более того, на мой взгляд, американская позиция в нынешней ситуации весьма слаба, учитывая, что США увязли в Иране. Возможно, для поездки главы Белого дома в Пекин было выбрано не самое подходящее время», – отметил спикер. По его оценкам, для России встреча китайского и американского лидеров ничего не несет в практической области.

    «Мы поставляем Китаю сельхозпродукцию. Если американские поставки расширятся, это не станет для Москвы критичным – мы найдем свою нишу», – считает Маслов. Он предположил, что потенциально речь может пойти о «формировании треугольника» – Россия, Китай, США. «Такие случаи известны: например, когда-то в лучшие годы мы совместно работали над нефтяными проектами. Я думаю, в конце концов мы придем к восстановлению такого формата», – заключил востоковед.

    В четверг в Пекине состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Встреча продлилась более двух часов. Рукопожатие лидеров длилось 14 секунд, обратило внимание РИА «Новости». Трамп протянул руку ладонью вверх и приветствовал Си, притянув его к себе, но тот не дал главе Белого дома перехватить инициативу.

    В ходе переговоров стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе экономическое сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис. Президент США в начале встречи назвал честью свой визит в Китай. Он также выразил надежду на то, что у двух стран будет «фантастическое будущее».

    «Вы великий лидер. Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», – обратился Трамп к Си. Американский лидер заявил, что Вашингтон намерен вести с Пекином торговлю на основе принципа взаимности. Он напомнил, что в составе своей делегации привез в КНР топ-менеджеров крупнейших компаний США.

    Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – отметил он.

    Напомним, термином «ловушка Фукидида» ученые называют стремление новой укрепляющей свои силы державы вытеснить с позиции международного гегемона существующую великую державу. Си назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе.

    Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов». По его словам, факты неоднократно доказывали, что в торговых войнах нет победителей. «Суть китайско-американских экономических и торговых отношений заключается во взаимной выгоде и взаимовыгодном сотрудничестве», – заявил председатель КНР.

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. Отметим, Трамп 13 мая прибыл в Пекин с первым визитом с 2017 года. Ожидается, что в пятницу американский и китайский лидеры проведут неформальные переговоры за чаем и рабочим ланчем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    Комментарии (2)
    14 мая 2026, 13:21 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по военным аэродромам, используемым в интересах ВСУ объектам топливной и транспортной инфраструктуры.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки, хранения, запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 390 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 145 958 беспилотников, 661 ЗРК, 29 288 танков и других бронемашин, 1 718 боевых машин РСЗО, 34 917 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 567 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    До этого ВС России поразили военные аэродромы ВСУ.

    В течение недели до перемирия ВС России нанесли шесть групповых ударов по ВСУ.

    Комментарии (10)
    14 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Академик Онищенко не смог сдать ЕГЭ
    Академик Онищенко не смог сдать ЕГЭ
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель президента Российской академии образования принял участие в эксперименте по сдаче единого государственного экзамена, но не справился с заданиями, о чем сам и сообщил журналистам.

    Академик РАН Геннадий Онищенко попытался написать единый госэкзамен по личной просьбе министра просвещения, но не справился с заданием.

    «Экзамен – это всегда стресс, но раньше мы сдавали по-человечески, был знакомый наш учитель. Мы писали сочинения, изложения, примеры решали, а теперь в ЕГЭ "крестики-нолики"», – заявил Онищенко в интервью НСН.

    Заместитель президента РАО признался, что получив экзаменационный бланк, совершенно ничего в нем не понял. Формат с выбором правильного варианта напомнил ему теоретическую часть тестирования на водительские права, где нужно просто угадать ответ.

    При этом академик обратил внимание на нехватку опытных педагогов. По его словам, учителей, способных принимать традиционные экзамены, в школах почти не осталось, так как большинство из них уже вышли на пенсию. Какой именно школьный предмет он взялся сдавать в рамках эксперимента, не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Онищенко рассказал о вариантах переименования среднего профессионального образования. До этого он заявил о невозможности отмены школьных домашних заданий. Также академик выступил за введение оценок по поведению для учеников.

    Комментарии (10)
    14 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Ожесточенные бои на дальних подступах к Славянску сейчас сосредоточены в районе Рай-Александровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». По его словам, именно это направление остается одним из наиболее напряженных участков фронта.

    «Касаемо данного направления, здесь мы видим, что основные боевые действия идут все-таки на дальних подступах к Славянску, сконцентрированы в районе Рай-Александровки сейчас, ожесточенные боестолкновения», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российские бойцы заняли новые рубежи на северо-восточных окраинах Рай-Александровки. В начале мая войска России закрепились на востоке данного населенного пункта. Спустя несколько дней украинская армия потеряла контроль над северо-западной частью этого поселка.

    Комментарии (5)
    14 мая 2026, 09:26 • Новости дня
    Экс-главу офиса Зеленского Ермака арестовали
    Экс-главу офиса Зеленского Ермака арестовали
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение об аресте бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по делу о легализации денежных средств.

    Ермака обвиняют в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, передает РИА «Новости».

    Также ему избрали залог в 140 млн гривен (3,1 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранители предъявили бывшему главе офиса президента обвинения в отмывании денег.

    Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала заключения политика под стражу.

    Комментарии (8)
    14 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Арестованный Ермак понадеялся на помощь друзей с залогом
    Арестованный Ермак понадеялся на помощь друзей с залогом
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у него нет денег для внесения залога, но пояснил, что рассчитывает собрать необходимую сумму через знакомых.

    «Я уже говорил, у меня нет таких денег. Я не готовился к этому. Я думаю, что достаточно есть знакомых, друзей, надеюсь, что они смогут помочь в этом», – сказал Ермак, передает ТАСС.

    Защита Ермака намерена подать апелляцию на решение о заключении под стражу. Сам фигурант дела полностью отрицает любые выдвинутые против него обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста бывшего руководителя офиса президента.

    Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака и назначил ему залог в 3,1 млн долларов.

    Комментарии (4)
    14 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки российскими БПЛА в украинской столице разрушен офис местного разработчика беспилотных летательных аппаратов, компания планирует перенести производство за границу, об этом она сообщила в соцсетях.

    Офис украинской компании Skyeton, специализирующейся на производстве беспилотников, был уничтожен в Киеве в результате серии взрывов. Об инциденте представители разработчика сообщили на своей странице в социальных сетях, пишет ТАСС.

    Сейчас руководство предприятия готовится перенести производственные мощности за пределы страны. Днем ранее, 13 мая, поступали сообщения о многочисленных взрывах в украинской столице.

    Как пишет военкор Александр Коц, офис разработчика дальнобойных дронов Skyteon был уничтожен российскими «Геранями». По его словам, у Skyteon производственные мощности распределены по разным регионам страны, и за ее пределами. Таким образом, предприятие пыталось снизить возможные последствия ударов.

    «Даже если это правда и противник не преуменьшает нанесенный ущерб, то почин все равно хороший. Чтобы лишить противника «малого воздуха», надо не дроны сбивать, а валить идеологов, разработчиков и производителей беспилотия», – подчеркнул Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК. Кроме того, российские военные уничтожили 15 станций Starlink под Харьковом.

    Комментарии (5)
    14 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Ученые раскрыли тайну расположения древнего Аркаима

    Ученые ЧелГУ объяснили загадку места возникновения Аркаима

    Ученые раскрыли тайну расположения древнего Аркаима
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Древние люди строили города на левом берегу реки Синташта из-за благоприятного рельефа, защищавшего скот от ветра и разделявшего пастбища, пишут ученые Челябинского государственного университета в статье, опубликованной в Magistra Vitae.

    Особенности рельефа местности стали главной причиной расселения древних людей на левом берегу реки Синташта, где был построен Аркаим, передает РИА «Новости».

    Исследователи Челябинского государственного университета опубликовали результаты своей работы в научном журнале Magistra Vitae.

    Поселения синташтинской культуры, известные как «Страна городов», относятся к бронзовому веку. В Зауральской степи археологи обнаружили более 20 свидетельств миграции индоевропейцев на участке протяженностью около 50 километров. Высокая плотность застройки в XX–XIX – XI веках до нашей эры считается необычной.

    «Мы рассмотрели расположение древних поселений со спутниковых снимков и убедились, что единственным значимым отличием берегов была пересеченность местности – богатые пастбища были во всей долине. А вот естественные «разграничители» полей и укрытия от ветра для скота – только на левом берегу», – рассказал преподаватель ЧелГУ Николай Петров.

    Специалист отметил, что из 12 изученных поселений десять находились именно на левом берегу. Такая концентрация объясняется тем, что рельеф этой территории лучше подходил для скотоводства, что способствовало развитию экономики и культуры древнего общества.

    Ранее в Китае назвали десять самых «загадочных» мест России, в их числе древний город Аркаим в Челябинской области.

    Комментарии (2)
    14 мая 2026, 07:09 • Новости дня
    Авиационный двигатель ПД-8 прошел все испытания
    Авиационный двигатель ПД-8 прошел все испытания
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) завершила серию сертификационных испытаний отечественного авиационного двигателя ПД-8, наработавшего более 6,5 тыс. часов, сообщили в госкорпорации.

    В ближайшее время планируется получение сертификата типа на силовую установку, пояснили в Ростехе, передает ТАСС.

    Двигатель проверяли в составе самолетов и на испытательных стендах, испытания подтвердили правильность конструкторских решений.

    Силовая установка продемонстрировала высокую надежность и готовность к эксплуатации в сложных условиях.

    В ходе проверок ПД-8 тестировали в условиях обледенения, а также в составе SJ-100 во время полетов в Архангельской области. Двигатель успешно прошел 150-часовые испытания, имитирующие длительную работу, и выдержал экстремальные проверки, включая попадание птиц, воды и имитацию облака града на стенде в апреле.

    Заместитель директора по продажам ОДК Федор Миронов сообщил, что с 2025 года общая наработка составила 6 590 часов. Пакет документов по итогам испытаний направят в Росавиацию. При создании двигателя внедрили 25 критических технологий, 17 из которых являются абсолютно новыми.

    Генеральный директор «ОДК-Сатурна» Илья Конюхов подчеркнул, что ПД-8 разрабатывался по современным требованиям и является самым передовым в своем классе. Специалисты компании более сотни раз разбирали двигатель для детального анализа после экстремальных нагрузок, что необходимо для получения сертификата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года лайнер с российскими двигателями выполнил 10-й испытательный полет. В феврале 2026 года Объединенная двигателестроительная корпорация провела длительные 150-часовые испытания агрегата. В конце апреля силовая установка выдержала проверки в условиях экстремального шквалистого града.

    Комментарии (14)
    Главное
    Дроны ВСУ ранили двух сотрудников Запорожской АЭС в 100 метрах от станции
    Направлявшийся в Бразилию путешественник Саша Конь погиб от удара дрона ВСУ
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    Роскачество ввело мусульманский стандарт для клиник и санаториев
    Кличко заявил о встрече в четверг с погибшим год назад бойцом ВСУ
    Член ОП Гриб призвал не запрещать мем «67» среди школьников
    Крымские ученые создали повышающий рождаемость кроликов корм

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке

    Прокси-война Франции в странах Сахеля вступила в новую фазу. Париж привлек в регион украинских наемников, на плечи которых публично возлагают ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали. Эксперты предупреждают: случаев использования ВСУ западными странами в других точках мира будет только больше. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации