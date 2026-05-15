Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленный иностранец Гуилиан Андреас Галльего Роско поделился подробностями инцидента на видео, передает ТАСС. Украинское командование отказало пострадавшему в эвакуации, намеренно оставив на позициях.

«Я сказал, что меня ранили, но старший группы сказал, что со мной все в порядке», – рассказал колумбиец. Он добавил, что сослуживцы просили командира помочь, однако тот приказал оставить раненого дожидаться украинских солдат. Вскоре рядом начали падать артиллерийские снаряды, выпущенные своими же.

Российские силовые структуры уточнили детали захвата. Бойцы седьмого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» взяли иностранца в плен около харьковского села Старица. Военнослужащие успешно отразили атаку смешанного подразделения, состоявшего из граждан Колумбии, Бразилии и Испании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные убили пожелавшего сдаться в плен колумбийца ударом беспилотника.

Накануне командование ВСУ перебросило иностранных бойцов в Сумскую область без базового обеспечения.

В начале мая президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия сограждан в боевых действиях на Украине.