  • Новость часаФСБ предотвратила украинскую диверсию на НПЗ в Коми
    Центробанк пошел на компромисс с инфляцией
    Стрелок на ужине с Трампом критиковал Белый дом за отказ помогать Украине
    Лавров высмеял планы Зеленского возглавить европейский военный альянс
    Визит Карла III в США стал миссией по спасению атлантического альянса
    Иран предложил США сделку по открытию Ормузского пролива
    Трамп предупредил о риске взрывов на нефтепроводах Ирана
    Стрелок на ужине с Трампом назвал себя «дружелюбным федеральным убийцей»
    В Берлине допустили запрет на российскую символику 8-9 мая
    Суммарный долг российских регионов достиг 3,5 трлн рублей
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    27 апреля 2026, 10:46 • Новости дня

    Сотрудник Запорожской АЭС погиб при атаке украинского беспилотника

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал территорию транспортного цеха Запорожской атомной электростанции, в результате чего смертельные ранения получил один из работников предприятия.

    Трагический инцидент произошел на территории Запорожской атомной электростанции, где в результате атаки со стороны украинских вооруженных сил погиб человек, сообщает официальный канал станции на платформе Мах.

    «В результате удара ВСУ погиб сотрудник ЗАЭС. Сегодня в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции погиб водитель», – говорится в официальном заявлении предприятия. Удар пришелся непосредственно по объектам транспортной инфраструктуры станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил об увеличении количества украинских ударов по Запорожской АЭС для создания паники.

    Руководство станции предупредило о крайне высокой угрозе ядерной безопасности из-за постоянных обстрелов.

    Ранее вражеский беспилотник повредил служебный автомобиль сотрудников на гидротехнических сооружениях объекта.

    26 апреля 2026, 14:40 • Новости дня
    Орешкин назвал главные причины снижения экономики России

    Tекст: Ольга Иванова

    Замедление экономической динамики в России объясняется нехваткой трудовых ресурсов и медленным внедрением технологий, а не ограничениями в интернете, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    Отрицательный эффект в экономике России в начале года обусловлен более значимыми факторами, чем интернет-ограничения, передает РИА «Новости». По словам замглавы администрации президента Максима Орешкина, основное влияние оказывает дефицит кадров.

    «Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику», – отметил Орешкин, отвечая на вопрос о влиянии ограничений в Сети на экономический рост.

    Заместитель главы администрации президента добавил, что ситуация в экономике остается сложной. Он указал на нехватку ресурсов и кадров, а также на медленные темпы структурных изменений и внедрения новых технологий.

    По данным Минэкономразвития, ВВП России в феврале сократился на 1,5% в годовом выражении после январского снижения на 2,1%. В ведомстве подчеркнули, что такая динамика во многом связана с календарным фактором. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные меры для возобновления экономического роста и поддержки бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что прежние внутренние ресурсы роста экономики во многом исчерпаны, и бизнесу придется адаптироваться к новым условиям.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце апреля сообщила о возвращении отечественного рынка к росту весной.

    26 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    На Украине сообщили о ликвидации продюсера Квитки из бригады «Эдельвейс»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский кастинг-директор Виктория Боброва с позывным «Квитка», вступившая в ряды ВСУ, уничтожена в зоне боевых действий, сообщило украинское издание «Детектор медиа».

    В зоне проведения спецоперации ликвидирована украинская продюсер Виктория Боброва, служившая в десятой отдельной штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс», передает РИА «Новости». До начала службы она была известна как кастинг-директор.

    Боброва пополнила ряды украинской армии в июне 2024 года. Ее подразделение носит название «Эдельвейс», которое вызывает прямые исторические ассоциации.

    Во время Второй мировой войны имя «Эдельвейс» принадлежало первой горнопехотной дивизии нацистской Германии. Это формирование участвовало в депортации евреев, казнях военнопленных и карательных операциях против партизан в ряде европейских стран, включая Югославию и Италию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие уничтожили опорный пункт десятой горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс» в ДНР.

    В зоне проведения специальной военной операции бойцы ликвидировали медийную украинскую снайпершу Ангелину Васильченко.

    Французское издание Le Monde опубликовало расследование о сотнях симпатизирующих нацизму солдат в рядах украинской армии.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    26 апреля 2026, 20:18 • Новости дня
    Лавров сравнил политические амбиции Зеленского с поведением крыловской Моськи

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров высмеял планы украинского лидера Владимира Зеленского встать во главе нового европейского альянса, уподобив его персонажу басни Ивана Крылова «Слон и Моська».

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил планы Владимира Зеленского руководить европейским военным образованием, передает РИА «Новости». Дипломат провел параллель между действиями политика и сюжетом басни Ивана Крылова «Слон и Моська».

    В этом классическом произведении маленькая собака громко лает на крупное животное ради привлечения внимания. «Есть басня у нас такая: Иван Андреевич Крылов, «Слон и Моська», по-моему, она называется… При всех фактах, которые характеризуют этого персонажа, он, конечно, для себя принял какое-то решение. Хочет, видимо, возглавить европейское военное образование», – отметил министр.

    Ранее руководитель ведомства обращал внимание на кризисные явления внутри НАТО. По словам дипломата, в Европе все чаще обсуждается перспектива создания нового объединения, куда могут войти страны Евросоюза, Британия, Норвегия, а также Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России отметил удовольствие Владимира Зеленского от процесса возрождения нацизма.

    Ранее российский министр спрогнозировал скорое превращение союзников Киева в «коалицию отжелавших».

    До этого дипломат назвал шизофреническими идеи украинского лидера о вводе иностранных миротворцев.

    26 апреля 2026, 17:31 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине энергообъекты

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия должна вернуть Украине все ее энергообъекты.

    Он подчеркнул, что войска России должны быть немедленно выведены со всех украинских объектов энергетической инфраструктуры, а Украина должна получить полный контроль над ними, передает РИА «Новости».

    Министр также выступил за введение более жестких санкций в отношении российского энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к началу апреля на Украине смогли восстановить менее половины поврежденных мощностей электрогенерации.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    26 апреля 2026, 12:23 • Новости дня
    WP сообщила подробности стрельбы на ужине Трампа с прессой
    WP сообщила подробности стрельбы на ужине Трампа с прессой
    @ Agenzia Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов в Вашингтоне произошла стрельба, в результате чего Дональда Трампа и других высокопоставленных гостей экстренно эвакуировали из зала, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, вечером в субботу в отеле Washington Hilton проходил званый ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома – впервые за много лет с участием Трампа. Во время беседы Трампа с журналистом CBS Weijia Jiang, когда в зале находились тысячи гостей, из вестибюля донеслись громкие хлопки.

    «Я подумал, что это упал поднос», – позже прокомментировал Трамп. После первых выстрелов охрана немедленно эвакуировала вице-президента Джей Ди Вэнса, самого Трампа и других высокопоставленных лиц, включая госсекретаря Марко Рубио, министров и руководителей ведомств. Гости попадали на пол, многие прикрывались скатертями или прижимались к стенам, пока сотрудники Секретной службы перекрикивали толпу, требуя расчистить проход и выводя чиновников через столы.

    Несколько человек пострадали во время паники. Хармит Диллон, представитель Минюста, рассказала, что получила ушиб головы, когда агенты пробирались через ряды столов и стульев. Лишь спустя час после происшествия Трамп покинул гостиницу вместе с пресс-пулом и охраной.

    Позднее президент выступил с обращением к нации из Белого дома. «Это было очень неожиданно», – отметил он, поблагодарив сотрудников спецслужб за оперативную работу, а также раскритиковал систему безопасности отеля и напомнил о предыдущих инцидентах, когда его жизни угрожала опасность. Трамп заявил, что намерен вернуться на ужин, и пообещал, что мероприятие состоится вновь в течение месяца.

    Полиция задержала подозреваемого, которому предъявят обвинения в понедельник. Ужин корреспондентов в Washington Hilton проводится свыше 60 лет, однако, по словам очевидцев, в этом году система досмотра гостей была непоследовательной: кого-то просили выбросить предметы, других пропускали без тщательной проверки.

    Напомним, президент США был экстренно выведен с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале. Позже в Сети были опубликованы кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

    Американский лидер заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    26 апреля 2026, 16:15 • Новости дня
    Губернатор Севастополя назвал цель массированной атаки украинских беспилотников
    Губернатор Севастополя назвал цель массированной атаки украинских беспилотников
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина пыталась запугать жителей Севастополя массированной атакой беспилотников в ночь на воскресенье, заявил губернатор Михаил Развожаев.

    «Конечно, одна из главных целей сегодня у врага – запугать севастопольцев. Уверен, что это не получится. Потому что севастопольцы таким вызовам противостоять умеют», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

    По словам губернатора, в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины в Севастополе четверо человек получили ранения средней тяжести. Развожаев пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

    Напомним, в ходе массированного ночного налета на Севастополь была сбита 71 воздушная цель, погиб один человек, еще четверо получили ранения.

    26 апреля 2026, 11:36 • Новости дня
    Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками
    Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками
    @ Oleg V. Belyakov/airliners.net/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский самолет Ан-28 получил возможность запускать два типа перехватчиков-дронов для борьбы с российскими беспилотниками, пишет The War Zone.

    Украинские турбовинтовые самолеты Ан-28 начали запускать перехватывающие беспилотники непосредственно с борта для борьбы с российскими дронами, сообщает The War Zone. Ранее была обнародована видеозапись Ан-28 с подфюзеляжными кронштейнами для двух типов дронов – украинских SkyFall P1-Sun и американских Merops AS-3 Surveyor.

    Оба типа перехватчиков представляют собой небольшие и относительно недорогие дроны, способные преследовать и поражать цели, аналогичные российским «Гераням».

    P1-Sun используют модульный 3D-печатный корпус, могут работать на высоте до 5 тыс. метров и развивать скорость до 450 км/ч.

    Merops AS-3 Surveyor подходит для борьбы с более сложными целями и может работать автономно либо под дистанционным управлением. Дрон несет боевую часть, поражая цель либо прямым столкновением, либо подрывом на близком расстоянии. По данным армии США, стоимость одного такого аппарата около 15 тыс. долларов, но при увеличении выпуска может снизиться до 3–5 тыс. долларов.

    Запуск перехватчиков с борта самолета имеет ряд преимуществ: минимальное время реагирования, увеличенная дальность и высота полета, а также возможность выбора типа вооружения под конкретную угрозу. Малые размеры перехватчиков позволяют вооружать ими легкие самолеты и даже вертолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные приспособили транспортные самолеты Ан-28 с пулеметами для ночного перехвата российских беспилотников. Глава Армии США Дэниел Дрисколл отметил эффективность недорогих дронов-перехватчиков Merops на украинском театре военных действий. Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о запусках аппаратов P1-Sun с бортов Ан-28 для противодействия российским «Гераням».

    26 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Доброполью в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление, продвигаясь по трассе в районе Новоалександровки и на славянском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские подразделения развивают успех в Донецкой народной республике, продвигаясь к Доброполью, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава региона Денис Пушилин.

    «На добропольско-красноармейском направлении также наши военнослужащие продвигаются в направлении Доброполье по трассе в районе Новоалександровки», – сообщил он.

    Кроме того, глава ДНР сообщил об успехах на славянском направлении. По его словам, бойцы продвигаются в районе села Рай-Александровка, а также зафиксированы успехи около Калеников. При этом тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Кривые Луки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые подразделения зашли на окраины населенного пункта Белицкое в ДНР.

    Вооруженные силы России улучшили свои позиции в районе Нового Донбасса.

    После освобождения Павловки и Александровки российская армия продвинулась в сторону Доброполья и Оскольского водохранилища.

    26 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Пангаев

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 74 лет ушел из жизни актер и каскадер Александр Пангаев, снявшийся в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей».

    О кончине Александра Пангаева сообщается на портале Кино-театр.ру, где отмечаются годы его жизни: с 22 декабря 1951 года по 21 апреля 2026 года.

    Пангаев был известен как актер и каскадер, работал на киностудии «Ленфильм» с 1984 года, где не только исполнял роли, но и занимался трюками и спецэффектами.

    Дебют Пангаева на экране состоялся в 1986 году в двухсерийной картине «Как стать звездой».

    За свою карьеру он поучаствовал в 74 проектах. Самыми заметными работами стали сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», а также фильмы «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето» и «Сталинград» Федора Бондарчука.

    Александр Пангаев также был мастером спорта по спортивной гимнастике, что помогло ему в профессии каскадера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Игорь Алексеев скончался на 60-м году жизни. Актер сериала «Реальные пацаны» Рамиль Мубинов умер в возрасте 40 лет.

    Актер Алексей Наумов, известный по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», также ушел из жизни на 66-м году.

    26 апреля 2026, 13:48 • Новости дня
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нацизм снова поднимает голову, и Владимир Зеленский, ощущая себя во главе этого процесса, получает удовольствие, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью информационной службе «Вести».

    По словам Лаврова, «Зеленский, по-моему, получает огромное удовольствие, ощущая себя во главе этого процесса», передает РИА «Новости».

    Министр также выразил мнение, что заявления Зеленского о защите Европы не принесут положительных результатов. Он отметил, что Зеленский открыто говорит о наличии самой крупной армии в Европе, но, по мнению Лаврова, подобные амбиции могут плохо закончиться.

    Лавров обратил внимание, что киевский режим требует от Евросоюза немедленно назвать дату вступления Украины в ЕС. Министр подчеркнул, что речь идет о государстве, возглавляемом, по его словам, нацистским режимом, который полностью запретил русскую культуру и каноническую православную церковь.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил усиление идеологии нацизма в ряде европейских стран, включая Германию, Прибалтику и Финляндию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил о возрождении нацистской философии в нескольких европейских странах.

    26 апреля 2026, 15:52 • Новости дня
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    Британский король намерен остановить исторический разрыв с США
    @ i-Images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Король Карл III готовится к четырехдневному визиту в Вашингтон на фоне резкого охлаждения отношений Лондона и Вашингтона до минимума со времен Суэцкого кризиса, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, семидесятисемилетний монарх прибудет в Вашингтон в понедельник, когда отношения Британии и США находятся на самом низком уровне со времен Суэцкого кризиса 1950-х годов. Визит приурочен к 250-летию Декларации независимости США, однако проходит на фоне резкой критики президента США премьер-министра Британии Кира Стармера за отказ участвовать в первых ударах по Ирану.

    Лидер США, который называет Карла III «фантастическим человеком», обрушился на британского премьера, называя его слабым и ненадежным. Президент пригрозил пересмотреть торговое соглашение, подписанное год назад, и отказался поддержать план Лондона отказаться от стратегической цепочки островов в Индийском океане, заявив, что Британии, возможно, придется «научиться сражаться самой» даже на фоне вылетов американских самолетов с английских баз на Ближний Восток.

    Монарха ждут двусторонняя встреча с президентом США, банкет в Белом доме и выступление на совместном заседании Конгресса, при том что король по конституционной традиции обязан держаться выше политики. Лидер США, которому сейчас семьдесят девять лет, во втором сроке демонстративно игнорирует протокол, нападая даже на папу римского, что повышает риск неловких эпизодов.

    Визит состоится спустя несколько дней после перестрелки в отеле, где проходил ужин корреспондентов Белого дома, когда президента США пришлось экстренно уводить со сцены. Лондон и Вашингтон, как сообщил министр в правительстве Стармера Даррен Джонс, тесно согласуют вопросы безопасности поездки. На фоне перепалки с премьером лидер США сравнил его не в пользу Уинстона Черчилля, поставив в один ряд с Невиллом Чемберленом и его политикой умиротворения.

    Американский лидер также не раз рассуждал о присоединении Канады, где Карл III является главой государства, а решение короля лишить принца Эндрю титулов из-за связи с Джеффри Эпштейном контрастирует с обвинениями в адрес президента США, будто он тормозил усилия по достижению справедливости для жертв Эпштейна. Король при этом отказался встречаться с пострадавшими во время нынешней поездки. Стармер выразил надежду, что монархия поможет «протянуть мост через десятилетия» и подчеркнуть устойчивость союза, напомнив о прошлых кризисах вроде войны во Вьетнаме и Суэцкого дела 1956 года.

    Лидер США заявил BBC, что визит короля способен «абсолютно» восстановить отношения, и это будет первый государственный визит британского монарха со времени поездки Елизаветы II в 2007 году. Согласно опросу более 2 тыс. американских избирателей, около 60% считают важным хорошее отношение к Британии, а США остаются крупнейшим отдельным торговым партнером Лондона с почти 145 млрд долларов двустороннего оборота в прошлом году. Раннее приглашение на визит от имени короля, театрально предъявленное Стармером в Овальном кабинете, помогло сгладить старт отношений, но уже в сентябре президент США обвинил премьера в мягкости по миграции и в блокировании добычи нефти и газа в Северном море.

    Бывший британский дипломат Филипп Дикинсон отметил, что Лондон пытается разыграть «козырь» в лице монархии, рассчитывая на перезагрузку личной динамики с лидером США, хотя, по его словам, эффект от таких ходов снижается. Сам президент охотно эксплуатирует королевскую символику, публикуя фотографии в короне, размещая свой портрет на памятных монетах и провоцируя акции протеста под лозунгом «No Kings». Связи президента США с Британией усиливают его шотландские корни и принадлежащие ему гольф-поля, а замок Балморал находится всего примерно в 97 км от Trump International в Абердиншире.

    Карл III рассчитывает воспользоваться этим личным интересом, чтобы мягко подтолкнуть президента США к более благожелательной позиции по Европе в менее политизированной обстановке. За долгие годы в статусе принца Уэльского он посетил США 19 раз, но нынешняя поездка станет первой с момента восшествия на престол в 2022 году. Представительница Белого дома Анна Келли подчеркнула, что лидер США всегда уважительно относился к королю и с нетерпением ждет «особого визита» с торжественным ужином и серией мероприятий.

    В январе лидер США даже пришлось скорректировать собственные слова о вкладе Британии и союзников в военные операции в Афганистане, после того как до Белого дома, по данным прессы, дошли озабоченности короля. В прошлом году Карл III во время визита лидера США в Лондон тонко призвал к продолжению военной поддержки Украины, заявив перед высокопоставленными представителями администрации США: «Когда тирания вновь угрожает Европе, мы и наши союзники стоим вместе в поддержке Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир».

    Принц Уильям и его супруга Кэтрин в поездку не поедут, хотя в прошлый визит президента США в Британию активно участвовали в программе. Сам король, известный своей экологической повесткой, проявляет большую готовность, чем Елизавета II, к участию в острых сюжетах: в прошлом году он отправился в Оттаву читать тронную речь на фоне шуток главы Белого дома о превращении Канады в «51-й штат», впервые с 1977 года. Дипломаты, тем не менее, ожидают, что в США король будет осторожен и постарается избежать любых шагов, которые можно воспринять как упрек в адрес президента.

    Эксперт Бен Джуда полагает, что визит не остановит атаки президента США на Стармера, поскольку президент действует вне привычных рамок внешней политики. Однако, по его словам, поездка способна хотя бы на несколько дней притормозить обострение трансатлантического конфликта и дать шанс на стабилизацию одного из ключевых союзов Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США намерен пригласить короля Карла III на празднование 250-летия независимости США.

    Во время встречи с Фридрихом Мерцем глава Белого дома заявил, что британский премьер Кеир Стармер «это не Уинстон Черчилль» и выразил недовольство позицией Лондона по острову Диего-Гарсия.

    Во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton произошла стрельба, после которой лидера США и других высокопоставленных гостей экстренно эвакуировали.

    26 апреля 2026, 16:38 • Новости дня
    Партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» объявили о слиянии
    Партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» объявили о слиянии

    Tекст: Ольга Иванова

    Одобренное 150 делегатами съезда слияние двух политических сил «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» позволит объединенным экологам выдвигать своих кандидатов в Госдуму без предварительного сбора подписей.

    В ближайшее время начнется процесс интеграции региональных отделений и партийного актива. Объединенная структура сохранит название «Зеленые». Это позволит представителям «Зеленой альтернативы», утратившей в 2025 году парламентскую льготу, выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей.

    Исполнительный секретарь Константин Атаян призвал активно развивать отделения в регионах. «Зелёное движение в России накопило колоссальный опыт в самых разных областях – и в охране и восстановлении природных территорий, и в зоозащите, и в сфере раздельного сбора и переработки отходов», – заявил он.

    Бывший глава «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов подчеркнул, что политические силы объединяет прочное единство подходов. Сопредседатель «Зеленых» Александра Кудзагова назвала слияние мощным стартом федеральной кампании, отметив готовность выводить экологическую повестку на новый уровень.

    Решение поддержали представители Общественной палаты России и лидеры профильных движений стран СНГ. Эксперты считают, что консолидация дает экологам серьезные шансы на преодоление пятипроцентного барьера на выборах.

    26 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Американист назвал политические последствия стрельбы в отеле с Трампом
    Американист назвал политические последствия стрельбы в отеле с Трампом
    @ Agenzia Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Новое покушение на Дональда Трампа не станет резонансным. Скорее всего, рейтинг главы Белого дома слегка подрастет, но лишь за счет скромной мобилизации сторонников, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

    «В Дональда Трампа стреляют не в первый раз. Покушение в Пенсильвании в 2024 году во многом обернулось для американского лидера политической победой: оно укрепило его образ борца с системой и наделило в общественном сознании такими качествами, как стойкость и храбрость. Сегодняшние события, вероятно, такого эффекта не возымеют», – сказал американист Борис Межуев.

    «Важно помнить, что тогда на Дональда Трампа действительно давили все возможные фигуры. Против него активно выступали ведущие СМИ страны, голливудские знаменитости, соцсети. Сегодня такого нет. За ошибки в Иране главу Белого дома корят будто бы даже меньше, чем в свое время Джорджа Буша – младшего», – отмечает он.

    «То есть ощущение тотальности противостояния Трампа с либералами исчезло. Соответственно, преподнести произошедшее населению как результат разжигания ненависти со стороны демократов по отношению к президенту вряд ли получится. Кого-то такой логический конструкт и убедит отказаться от поддержки оппонентов республиканцев, но это незначительные величины», – акцентирует собеседник.

    «Таким образом и для сторонников Трампа это покушение не станет фактором безусловной мобилизации. Конечно, оно сумеет замедлить падение рейтинга президента. Может быть, даже позволит нарастить его на несколько пунктов. Но новых сторонников это точно не принесет. То есть ситуация накануне парламентских выборов останется неизменной», – рассуждает эксперт.

    «Но, думаю, последствия покушения окажутся чувствительными для взаимоотношений между членами администрации Трампа. В Сеть утекло видео, на котором охрана сначала спасает вице-президента Джей Ди Вэнса и только потом берется за президента. Не думаю, что это было намеренно. Скорее всего, такой порядок был продиктован возрастной разницей политиков», – полагает он.

    «Однако Дональд Трамп очень не любит, когда в общественном пространстве его кто-либо выставляет относительно слабым персонажем. То есть между ним и Вэнсом на фоне произошедшего могут начаться какие-либо разногласия, что осложнит работу Белого дома», – заключил Межуев.

    Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение. В момент происшествия президент и члены его администрации находились на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, проходившего в отеле Washington Hilton. Некоторые свидетели сообщали, что слышали от пяти до восьми выстрелов.

    Между тем, как сообщил глава Белого дома в Truth Social, преступник уже задержан. Им стал 31-летний житель Южной Калифорнии Аллен Коул. Как сообщает издание News Sky, он был постояльцем гостиницы, в которой проходила встреча президента Трампа с журналистами, но не имел пригласительного билета на это мероприятие. Нападавший действовал, предположительно, в одиночку.

    В результате покушения был ранен один агент Секретной службы. Его травмы, однако, оказались несерьезными, поскольку пуля попала в бронежилет. Позже Трамп оценил его состояние и форму как «отличные». Он также поблагодарил свою охрану за быструю и эффективную реакцию. При этом президент считает, что покушение не связано с войной в Иране.

    Коллеги Трампа из других стран уже шлют ему слова поддержки. Например, премьер-министр Нарендра Моди пожелал ему здоровья. «Насилие недопустимо в демократическом обществе и должно быть решительно осуждено», – отметил индийский лидер. Напомним, данное покушение стало четвертым в политической карьере Трампа.

    Наиболее громким инцидентом стала стрельба на предвыборном митинге в Батлере в 2024 году. Тогда американский лидер получил ранение уха. Результаты данного события оказались по-настоящему грандиозными. Как отмечали эксперты, покушение помогло лидеру Республиканской партии заручиться большей поддержкой электората.

    27 апреля 2026, 00:34 • Новости дня
    Песков сообщил о приглашении ряда иностранных лидеров на парад 9 Мая

    Tекст: Денис Тельманов

    В этом году на параде Победы на Красной площади ожидается присутствие ряда зарубежных лидеров, выразивших желание посетить Москву 9 мая.

    Россия ожидает визит зарубежных лидеров на параде Победы 9 Мая, заяавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что для России День Победы остается одним из самых значимых праздников, поэтому традиционно на Красной площади принимают гостей из разных стран.

    «И в этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности приглашения глав недружественных государств.

    Он отметил, что несколько зарубежных лидеров выразили желание «разделить» с Россией радость праздника, и российская сторона будет рада их встретить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит о гостях парада Победы в столице в установленные сроки. Помощник президента Юрий Ушаков также отмечал, что несколько государственных деятелей выразили намерение прибыть в Москву на 9 Мая.

    В центре российской столицы началась подготовка к торжественным мероприятиям, посвященным 9 Мая, рабочие возводят зрительские места и праздничные декорации.

    Власти Польши намерены запретить правительственному самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пересекать свое воздушное пространство на пути в Москву на торжества 9 Мая.

    26 апреля 2026, 13:32 • Новости дня
    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе

    Песков: Россия является неотъемлемой частью Европы

    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия является неотъемлемой частью Европы, поэтому не может быть главной угрозой для нее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

    «Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, она, будучи евразийской страной, все-таки это неотъемлемая составляющая часть Европы», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что власти европейских стран делают Россию «образцовым внешним врагом» с точки зрения пропаганды, однако, по его мнению, списать на нее все внутренние проблемы вряд ли удастся. «Приведет ли это к чему-то хорошему? Удастся ли им все списать на нас? Вряд ли, конечно», – подчеркнул он.

    Комментируя принятую в Германии военную стратегию, где Россия названа «главной угрозой», Песков назвал такой подход неразумным и ошибочным. Он подчеркнул, что нынешние европейские политики избрали «линию тотальной русофобии» в качестве основного политического курса.

    По словам пресс-секретаря президента, кризис в Европе только усугубляется: речь идет не только о проблемах в экономике и безопасности, но и о глубоком экзистенциальном кризисе, связанном с утратой понимания собственных ориентиров.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что российская сторона открыта для восстановления сотрудничества с Германией, однако будет исходить из собственных национальных интересов и не планирует навязывать взаимодействие.

    Напомним, Германия представила новую стратегию по укреплению своих вооруженных сил. Власти ФРГ планируют к 2039 году создать самую сильную армию в Европе, Россия в документе названа «главной угрозой».

    Банк России опустил ключевую ставку на полпроцента – до 14,5% годовых. Хотя обсуждался вариант сохранить ставку на уровне 15% и не предпринимать никаких действий. Почему регулятор все-таки решился на восьмое подряд снижение ставки и что его все еще сдерживает от более решительных шагов? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа

    Жизнь Дональда Трампа вновь попала под угрозу: против главы Белого дома было организовано уже четвертое покушение. Между тем эксперты отмечают, что использовать произошедшее в своих целях у президента США не выйдет: его рейтинг чрезмерно низок для манипуляции общественным мнением. Тем не менее неудавшееся убийство наверняка придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

