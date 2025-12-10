Западные СМИ запугивают африканцев в Мали «страшными русскими»

Tекст: Валерия Городецкая

AP опубликовало материал о том, что бойцы Африканского корпуса России якобы участвуют в расправах над мирными жителями. В качестве доказательств приводятся анонимные рассказы 34 малийских беженцев, прибывших в Мавританию. По словам авторов этого расследования, их собеседники описывали «белых мужчин», «белых мужчин в масках» или «людей, говоривших на непонятном языке». Отдельные беженцы утверждали, что слышали от нападавших слово «pes» (пес – прим. ВЗГЛЯД), интерпретированное AP как русское оскорбление.

Российское иформационное агентство «Африканская инициатива» отмечает, что доказательства AP выглядят неубедительно: «Если «pes» – главное доказательство причастности российских специалистов, то у нас для авторов Associated Press плохие новости: так и школьник из Техаса может сыграть русского в триллере». Похожие по звучанию слова есть во многих славянских языках.

Возникают вопросы и к авторам расследования Associated Press. Так, одна из авторов материала – журналистка Кейтлин Келли – ранее работала на телеканал France24, принадлежащий французскому государству. При этом Франция в последние годы утратила значительное влияние в Мали и Сахеле, откуда ее военные были вынуждены уйти. Эта параллель, по мнению критиков, ставит под сомнение нейтральность публикации, особенно на фоне недавних заявлений Парижа о намерении усилить свое присутствие в странах региона.

При этом отмечается, что в публикации AP есть слова представителей управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, что «трудно определить, кто является виновником», поскольку в регионе действует множество вооруженных группировок, в том числе связанных с террористическими организациями. Но американское агентство лишь вскользь отмечает этот факт и затем приводит несколько мнений экспертов американских организаций, таких как ACLED, созданного во времена холодной войны American Enterprise Institute, а также UC Berkeley Human Rights Center.

При этом мнений независимых специалистов в материале нет. «Кого уважаемые журналисты решили обойти стороной? Только навскидку: можно было опросить африканские исследовательские центры, малийских аналитиков, независимых экспертов по Сахелю. Но зачем это делать, когда можно позвонить старому знакомому в Беркли?» – отмечает российское издание. В расследовании AP также отсутствуют проверяемые доказательства: геолокационные данные, визуальные подтверждения, документы или свидетели, чьи личности установлены.

Согласно публикации Associated Press, российское подразделение «Африканский корпус» якобы проводит в Мали тактику «выжженной земли». AP также возлагает на Москву прямую ответственность за происходящее в регионе и обвиняет власти России и Мали в том, что они якобы блокируют доступ независимых наблюдателей в зону конфликта.