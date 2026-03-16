В Москве байдарка с пассажирами врезалась в речное электросудно
В акватории причала «Парк Фили» в столице пассажиры гребной лодки нарушили правила движения и допустили столкновение с речным трамваем «Шмелевка», сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».
Аварийную ситуацию создали люди, управлявшие легкой гребной лодкой, пояснили в организации, передает ТАСС.
Представитель учреждения добавил, что граждане находились в судоходной зоне с нарушением установленных норм.
Опасные маневры гребцов, по предварительным данным, спровоцировали удар о борт транспорта. Сведения о состоянии здоровья участников происшествия на данный момент не поступали.
В 2025 году в Самарской области столкновение катера и баржи привело к гибели одного человека. В начале сентября в Петербурге теплоход «Метеор» столкнулся с катером в акватории Малой Невы.