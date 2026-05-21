  • Новость часаТрамп объявил о решении направить 5 тыс. американских солдат в Польшу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны
    Путин наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО
    Россиянин Рустам Набиев первым в мире на одних руках покорил Эверест
    Лукашенко заявил о готовности встретиться с Зеленским
    Медведев назвал семь аргументов в пользу необратимого распада Украины
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери
    Бабкина: Кому не нравится Россия – пускай отравится
    ФРГ заявила о готовности возглавить НАТО
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    12 комментариев
    21 мая 2026, 23:25 • Новости дня

    ЦБ Германии спрогнозировал стагнацию экономики из-за конфликта вокруг Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике Германии, вызвав стагнацию в нынешнем квартале, говорится в ежемесячном отчете ЦБ Германии.

    Немецкий федеральный банк ожидает стагнации из-за последствий конфликта вокруг Ирана, передает ТАСС.

    «Во втором квартале последствия войны на Ближнем Востоке, вероятно, окажут более широкое и заметное негативное влияние на экономику Германии», – констатировали в Центробанке. Эксперты подчеркивают, что степень ущерба будет напрямую зависеть от продолжительности противостояния.

    Кроме того, Бундесбанк представил прогноз по потребительским ценам. По оценкам аналитиков, уровень инфляции в Германии останется повышенным в течение ближайших месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты института IFO спрогнозировали спад экономики Германии из-за конфликта в Иране. Индекс доверия инвесторов к немецкой экономике снизился на фоне ближневосточного кризиса.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил США в непродуманных действиях против Тегерана.

    21 мая 2026, 20:10 • Новости дня
    ФРГ заявила о готовности возглавить НАТО

    ФРГ заявила о готовности стать лидером в НАТО и тратить 5% ВВП на оборону

    ФРГ заявила о готовности возглавить НАТО
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии выразили готовность увеличить оборонные расходы до 5% ВВП и взять на себя ведущую роль в Североатлантическом альянсе.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что Берлин готов взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО, передает ТАСС.

    «Приняв в прошлом году исторические решения на саммите в Гааге, союзники по НАТО убедительно подтвердили свою приверженность трансатлантическому альянсу и наметили курс на создание «НАТО 3.0»», – отметил Вадефуль перед встречей глав МИД стран альянса в Швеции и форумом GLOBSEC в Праге.

    Политик подчеркнул стремление укрепить НАТО и усилить роль Европы, объединив потенциалы промышленных секторов для более тесного сотрудничества в сфере вооружений. Он добавил, что Германия намерена в кратчайшие сроки достичь цели в 5% ВВП на оборону.

    По мнению главы МИД, рост европейского потенциала требует перераспределения задач внутри альянса. Новое разделение бремени должно соответствовать экономическим и военным возможностям Германии и Европы.

    Кроме того, на встрече в Швеции обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Берлин вместе с более чем 30 государствами готов участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе для беспрепятственного прохода судов, резюмировал министр.

    Ранее Вадефуль поддержал американскую инициативу о повышении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Канцлер Фридрих Мерц также подтвердил планы направить 3,5% ВВП на военные закупки и 1,5% на инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Борис Писториус назвал ожидаемым решение США о выводе пяти тысяч военнослужащих с немецкой территории.

    Комментарии (14)
    21 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Axios узнал о вставших дыбом волосах Нетаньяху при разговоре с Трампом об Иране

    Axios узнал о напряженных переговорах Трампа и Нетаньяху об Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Новое мирное предложение по Ирану вызвало напряженный телефонный разговор между американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник, сообщили источники.

    «Президент Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили новые попытки достичь соглашения с Ираном во время сложного телефонного разговора, сообщили три источника, при этом один из них отметил, что от этого разговора у Нетаньяху «волосы встали дыбом», – пишет Axios.

    По словам источников портала, Катар и Пакистан с участием других региональных посредников подготовили пересмотренный мирный меморандум, чтобы попытаться преодолеть разногласия между США и Ираном.

    Это происходит на фоне колебаний Трампа между приказом о массированном ударе по Ирану и его стремлением к заключению сделки.

    Нетаньяху крайне скептически относится к переговорам и хочет возобновить войну, чтобы еще больше подорвать военный потенциал Ирана и ослабить режим, разрушив его критически важную инфраструктуру.

    «Вопрос только в том, пойдем ли мы до конца или они подпишут документ. Посмотрим, что будет», – сказал Трамп в среду на выпускном в Академии береговой охраны.

    Позже в тот же день он заявил, что США и Иран «находятся на грани» между заключением сделки и возобновлением войны.

    Трамп также заявил, что Нетаньяху «сделает все, что я от него потребую» в отношении Ирана, хотя добавил.

    Иран подтвердил, что рассматривает обновленное предложение, но пока не проявил никаких признаков гибкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отвергли предыдущее предложение Ирана из-за разногласий по ядерной программе. В Иране предупредили о готовности применить новейшее секретное оружие.

    Комментарии (2)
    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 10:07 • Новости дня
    AP: Иранский генерал Вахиди стал ключевой фигурой переговоров с США
    AP: Иранский генерал Вахиди стал ключевой фигурой переговоров с США
    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Корпуса стражей исламской революции Ахмад Вахиди взял под контроль формирование жесткой позиции Тегерана на переговорах о завершении конфликта с Вашингтоном, отмечает Associated Press.

    Генерал Ахмад Вахиди, возглавляющий иранские военизированные формирования, стал главным участником переговоров с Соединенными Штатами, передает Associated Press. Эксперты считают, что он входит в узкий круг лиц, имеющих прямой контакт с Верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи.

    «Вахиди и члены его ближайшего окружения, вероятно, консолидировали контроль не только над военным ответом Ирана в конфликте, но и над переговорной политикой», – заявили в Институте изучения войны. Стратегия Тегерана заключается в блокировании Ормузского пролива, что вызывает глобальный энергетический кризис.

    На переговорах Иран отказывается выполнять требования США о сдаче запасов высокообогащенного урана. Тегеран рассчитывает, что сможет переждать противостояние, а президент Дональд Трамп не решится на возобновление полномасштабной войны. В апреле в Пакистане прошли переговоры между делегациями двух стран, но они завершились безрезультатно.

    Вахиди, назначенный командующим КСИР в 2026 году, известен своей жесткой позицией. Ранее он возглавлял спецподразделение «Кудс» и был министром внутренних дел Ирана. По мнению аналитиков, фигура Вахиди усложняет для Вашингтона достижение соглашения с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реальная власть в Иране сконцентрировалась в руках сторонников жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции. Командующий этой структурой генерал Ахмад Вахиди отверг многие условия мирного соглашения на переговорах в Исламабаде.

    Президент США временно отложил планы военных ударов по исламской республике ради продолжения диалога.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 17:44 • Новости дня
    Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана

    Reuters: Верховный лидер Ирана запретил вывозить обогащенный уран

    Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана
    @ Iranian Government/Office Of/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал директиву, запрещающую экспорт высокообогащенного урана, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника.

    «Директива верховного лидера и консенсус внутри руководства заключаются в том, что запасы обогащенного урана не должны покидать страну», – приводит агентство слова одного из собеседников, передает РИА «Новости».

    По данным источников, высшие чиновники государства считают недопустимым вывоз стратегических материалов за границу. Они уверены, что такой шаг сделает страну более уязвимой для потенциальных атак со стороны США и Израиля в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России предложил Тегерану и Вашингтону помощь в решении урановой проблемы.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс исключил возможность отправки иранских ядерных материалов на российскую территорию.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал консультации с Москвой о судьбе обогащенного урана.

    Комментарии (3)
    21 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз

    Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена ЕС без права голоса

    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает нереалистичным скорое присоединение Киева к европейскому сообществу, и предложил дать Украине статус ассоциированного члена без права голоса.

    Немецкий лидер направил письмо руководству объединения, передает ТАСС.

    В послании отмечается невозможность быстрого завершения переговоров об интеграции. «Очевидно, что в краткосрочной перспективе завершить процесс присоединения невозможно», – говорится в обращении политика.

    Фридрих Мерц указал на наличие бесчисленных преград для полноценного членства, включая долгую процедуру одобрения национальными парламентами.

    Выходом из ситуации, по словам Мерца, может стать специальный формат сотрудничества, позволяющий украинским представителям работать в ключевых институтах без права голоса.

    Подобный шаг призван стать сильным политическим сигналом и поддержать мирные переговоры при посредничестве Вашингтона. Политик подчеркнул, что инициатива выходит за рамки действующего договора об ассоциации и призвана ускорить дальнейшее сближение сторон.

    В апреле канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский союз.

    Мерц допустил вероятность территориальных уступок со стороны Киева ради европейской интеграции.

    Европейские страны подготовили пакет краткосрочных экономических привилегий для Украины.

    Комментарии (6)
    21 мая 2026, 10:37 • Новости дня
    Тегеран раскрыл точные границы зоны контроля в Ормузском проливе
    Тегеран раскрыл точные границы зоны контроля в Ормузском проливе
    @ Us Navy/Planet Pix/ZUMA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исламская республика Иран зафиксировала четкие морские рубежи для надзора за судоходством, обозначив пределы своего влияния вплоть до побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

    Специальное ведомство по делам Персидского залива разместило схему подконтрольных акваторий в социальной сети X, передает агентство Anadolu. Данная структура была специально создана для тщательного контроля за навигацией в стратегически важном регионе.

    Восточная граница обозначенной территории проходит от иранской горы Мубарак до линии Южной Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах. Западный рубеж закреплен между островом Кешм и городом Умм-эль-Кувейн.

    Аналогичные координаты ранее уже фигурировали в официальных сообщениях военного руководства страны. Четвертого мая командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции показывало идентичную карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран десятикратно увеличил зону своих операций в Ормузском проливе.

    Тегеран подготовил специальный маршрут для регулирования судоходства.

    Накануне более двух десятков торговых судов благополучно пересекли эту акваторию под контролем элитных подразделений иранских вооруженных сил.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    В Иране предупредили о готовности применить новейшее секретное оружие

    Иран заявил о готовности применить новейшее оружие

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран планирует задействовать ранее не применявшиеся в боевых условиях современные вооружения в случае эскалации конфликта с американскими и израильскими войсками, сообщил иранский военный источник.

    «Мы произвели современное оружие внутри страны, которое пока не было задействовано на поле боя и фактически не было протестировано», – сказал он РИА «Новости».

    Информатор подчеркнул, что Тегеран обладает достаточными ресурсами для обороны и в этот раз не намерен проявлять сдержанность. Ранее телеканал CNN сообщал о подготовке Пентагоном списка целей для возможных ударов по иранской территории, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ.

    В понедельник глава Белого дома подтвердил планы атаковать республику, однако наступление отложили по просьбе арабских стран ради мирного соглашения. При этом агентство Fars уточнило, что Вашингтон выдвинул пять неприемлемых для иранской стороны условий, отвергнув предложения о снятии санкций и прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала об усиленной подготовке президента США к продолжению войны с Ираном. По пути из КНР он пообещал довести до конца военную операцию в Иране. KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран.


    Комментарии (12989)
    21 мая 2026, 03:17 • Новости дня
    TWZ сообщил о лазерном оружии на эсминцах США на Ближнем Востоке

    Tекст: Катерина Туманова

    ВМС США на девяти боевых надводных кораблях лазерные установки и планируют расширить испытания и развертывание аналогичных систем на всем флоте.

    «Вооруженные силы США активно работают над сокращением зависимости от дорогостоящих одноразовых боеприпасов, и лазерное оружие часто рассматривается как часть долгосрочного решения», –  пишет портал The War Zone.

    Недавно опубликованный бюджет на 2027 финансовый год отражает срочность, с которой       миллиарды долларов выделены на масштабные программы исследований и разработок в области направленной энергии.

    «Возможности направленной энергии предлагают недорогую альтернативу традиционным системам с точки зрения стоимости выстрела, увеличенную глубину магазина и улучшенную эшелонированную оборону», – говорится в бюджетных документах.

    По данным портала, корабли USS Spruance и USS John Finn, которые несут боевое дежурство в Индийском океане и на Ближнем Востоке, получили передовую лазерную систему ODIN.

    «Это первая система оптического прицеливания, масштабированная для нескольких эсминцев, оснащена маломощным лазером, предназначенным для работы в качестве «ослепляющего» устройства , чтобы ослепить или дезориентировать электрооптические и/или инфракрасные системы наведения приближающегося оружия, такого как односторонние ударные беспилотники», – сказано в статье.

    Этот комплекс предназначен для дезориентации беспилотных аппаратов противника. Кроме того, установка способна нейтрализовать камеры и чувствительные датчики на вражеских подлодках, самолетах и надводных кораблях.

    Эсминец USS Spruance выполняет задачи в составе авианосной ударной группы Abraham Lincoln в Индийском океане. Всего американское военное ведомство разместило оружие направленной энергии на девяти своих кораблях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авианосец США USS Preble в феврале уничтожил четыре дрона лазером HELIOS. ВМС США в марте возобновили испытания электромагнитного рельсотрона после многолетнего перерыва. В апреле TWZ сообщил о первом испытании боевого лазера LOCUST на авианосце.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Наполовину завершено строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива

    В ОАЭ наполовину завершили строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенные Арабские Эмираты ускорили возведение нефтяной магистрали, которая позволит ежедневно транспортировать до трех млн баррелей сырья в обход Ормузского пролива, на данный момент новый трубопровод готов на 50%, сообщили власти страны.

    Второй трубопровод в обход Ормузского пролива уже сделан на 50%. Реализация масштабного энергетического проекта идет с опережением графика, сообщил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан аль-Джабер. Он подчеркнул стратегическую важность новой инфраструктуры, отмечает РИА «Новости».

    «В настоящее время слишком большая часть мировых энергоносителей по-прежнему проходит через слишком малое количество узких мест», – объяснил глава национальной нефтяной компании.

    По словам аль-Джабера, уязвимость существующих маршрутов заставила страну инвестировать в альтернативные пути. Строительство второй ветки началось в 2025 году, а ее полноценный ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год. Ожидается, что магистраль обеспечит бесперебойную доставку сырья до порта Фуджейра.

    Новый объект увеличит пропускную способность маршрута до трех млн баррелей в сутки. Сейчас в государстве уже функционирует один нефтепровод аналогичного назначения мощностью полтора млн баррелей. Ранее эксперты подсчитали, что перебои в Ормузском проливе стоили мировому рынку более одного млрд баррелей нефти.

    Ранее правительство Абу-Даби поручило ускорить темпы возведения трубопровода в обход Ормузского пролива. Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за перекрытия данного маршрута апрельский экспорт нефти из Ирака рухнул в девять раз. Для обхода заблокированных логистических путей Япония согласовала с ОАЭ дополнительные поставки сырья.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 13:09 • Новости дня
    Иран запросил время для оценки американских условий урегулирования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Ирана обратились к пакистанским посредникам с просьбой предоставить дополнительное время для детального анализа предложений США по урегулированию ситуации в Персидском заливе, сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на пакистанский источник.

    Официальные представители Тегерана запросили паузу для изучения американских условий по деэскалации конфликта в зоне Персидского залива, передает РИА «Новости».

    Информацию предоставил источник из Пакистана, выступающего посредником в непрямых переговорах.

    «Иранские официальные лица попросили у Пакистана время для оценки и изучения американских условий», – сообщил собеседник катарского телеканала.

    По данным источника, ключевой проблемой в диалоге между Вашингтоном и Тегераном остается вопрос иранской ядерной программы. Главным препятствием на пути к соглашению назван обогащенный уран, находящийся на территории Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран через пакистанских посредников направил американскому руководству скорректированные мирные инициативы.

    Глава Корпуса стражей исламской революции Ахмад Вахиди взял под контроль формирование жесткой переговорной позиции.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия предупредил о готовности открыть новые фронты в случае повторной агрессии.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Трамп заявил о планах уничтожить полученный от Ирана уран

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Соединенных Штатов планируют уничтожить запасы высокообогащенного урана в случае их передачи Тегераном.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, уничтожат высокообогащенный уран, если Иран согласится передать свои запасы ядерного топлива, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о том, согласится ли администрация оставить ядерное топливо у Тегерана, глава государства ответил отрицательно.

    «Нет, это мы его получим. Нам это не нужно, мы этого не хотим. Вероятно, мы уничтожим его после того, как получим, но мы не позволим им владеть им», – сказал американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил экспорт высокообогащенного урана.

    Ранее власти Исламской республики отказались передавать этот стратегический материал Вашингтону.

    При отсутствии сделки американский президент Дональд Трамп допустил повторные удары по иранским ядерным объектам.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 13:55 • Новости дня
    Junge Welt: Стратегия Европы против России рухнет без поддержки США

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный вывод американских войск из ФРГ грозит тотальным крушением текущего антироссийского курса Европейского союза и серьезными проблемами для немецкого руководства, пишет Junge Welt.

    Издание Junge Welt пишет, что ослабление военной помощи со стороны Вашингтона приведет к окончательному провалу планов Евросоюза, передает РИА «Новости».

    В начале мая президент США пообещал в течение года вывести из Германии пять тыс. американских солдат.

    Официальный представитель Пентагона подтвердил данное решение, однако глава немецкого Минобороны Борис Писториус отметил отсутствие конкретных планов. При этом журналист Арнольд Шёльцель подчеркнул критическую зависимость нынешнего курса от финансов Берлина.

    По его словам, европейские члены НАТО с трудом поддерживают линию против России, главным образом за счет немецких денежных вливаний. «Если сокращение поддержки со стороны США продолжится, военной стратегии против России и Китая придет конец», – написал обозреватель.

    В сложившихся условиях Берлину придется приложить огромные усилия для сохранения лидерства в Европе. По мнению автора статьи, местная элита одержима идеей победы над Москвой и доводит страну до саморазрушения.

    Пентагон подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Президент США пообещал значительно увеличить число возвращаемых домой солдат. Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич допустил дополнительное сокращение американского военного контингента.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    Нетаньяху назвал ошибкой отсрочку ударов США по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил разочарование решением Вашингтона отложить ожидавшиеся удары по Ирану, посчитав это ошибкой, передает канал CNN со ссылкой на американских и израильских чиновников.

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил разочарование решением Вашингтона отложить ожидавшиеся удары по Ирану, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Израильский лидер счел такую отсрочку ошибочной.

    «Нетаньяху во вторник выразил свое разочарование, заявив Трампу, что считает отсрочку ожидаемых ударов ошибкой», – говорится в публикации американских журналистов. Трамп планировал нанести удары во вторник, но позднее изменил планы по просьбе союзников США в Персидском заливе.

    По данным источников, израильский премьер настаивает на продолжении запланированных военных действий, так как отсрочка выгодна только Тегерану. Разговор лидеров длился один час. Американский президент намерен попытаться заключить сделку, однако Нетаньяху настаивает на силовом сценарии.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами стали более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, при этом Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели напряженный телефонный разговор из-за нового мирного предложения по Ирану.

    Американский лидер отложил запланированную военную атаку по просьбе союзников из стран Персидского залива.

    До этого глава государства рассматривал возможность возобновления крупных боевых операций против исламской республики.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 18:12 • Новости дня
    Песков: США пока не приняли идею России хранить иранский уран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон пока не согласился на российское предложение о вывозе обогащенного ядерного топлива из Исламской республики для последующего хранения на территории РФ, сообщили в Кремле.

    Американская сторона пока не поддерживает инициативу Москвы по перемещению обогащенного урана из Ирана в Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров лидеров Китая и России Владимира Путина и Си Цзиньпина, передает РИА «Новости».

    «Это же тема, которую должны принять в Иране и в Америке, если это востребованное предложение. Вашингтон этого пока не принимает», – отметил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Ранее в мае глава Белого дома Дональд Трамп говорил о готовности согласиться на 20-летнюю заморозку иранской ядерной программы. В ответ внешнеполитическое ведомство в Тегеране подчеркнуло нежелание отказываться от законных прав в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о намерении Москвы содействовать решению урановой проблемы. Однако верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи вообще запретил экспорт высокообогащенного ядерного материала из страны.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 13:07 • Новости дня
    Россия вызвалась помочь Ирану и США с решением вопроса обогащенного урана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва готова оказать необходимую поддержку Тегерану и Вашингтону в реализации договоренностей по вопросам обогащенного урана, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о намерении страны содействовать решению урановой проблемы, передает ТАСС.

    На прошедшем брифинге она подчеркнула, что российская сторона настроена на помощь в реализации любых соглашений, которые могут быть достигнуты в ходе двусторонних переговоров.

    «Хочу напомнить принципиальную позицию России о незыблемости права Ирана на развитие мирной атомной программы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия», – отметила дипломат.

    По ее словам, решения о том, как распоряжаться этим правом и накопленным ядерным материалом, должен принимать исключительно иранский народ.

    Представитель ведомства добавила, что урегулирование сложившейся ситуации возможно лишь политико-дипломатическим путем. Она уточнила, что процесс должен опираться на нормы международного права и учитывать интересы Исламской Республики. Детали текущих переговоров пока остаются закрытыми для широкой общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран согласился на экспорт обогащенного урана российской стороне.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал обсуждение данной темы с Москвой.

    Вашингтон и Тегеран ведут консультации о введении долгосрочного моратория на обогащение урана.

    Комментарии (0)
    Главное
    Суд в Казахстане обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» 1,4 млрд долларов
    Минск обвинил Литву в открытии неба для украинских дронов
    Российские компании попали под американские пошлины на палладий
    Буданов назвал Украину «прародительницей» Руси
    Рубио допустил пересмотр участия США в НАТО
    Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана
    В гибридных Hyundai Elantra обнаружен приводящий к пожару дефект

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    Перейти в раздел

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Перейти в раздел

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    Перейти в раздел

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации