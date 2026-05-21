ЦБ Германии спрогнозировал стагнацию экономики из-за конфликта вокруг Ирана
Обострение ситуации на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике Германии, вызвав стагнацию в нынешнем квартале, говорится в ежемесячном отчете ЦБ Германии.
Немецкий федеральный банк ожидает стагнации из-за последствий конфликта вокруг Ирана, передает ТАСС.
«Во втором квартале последствия войны на Ближнем Востоке, вероятно, окажут более широкое и заметное негативное влияние на экономику Германии», – констатировали в Центробанке. Эксперты подчеркивают, что степень ущерба будет напрямую зависеть от продолжительности противостояния.
Кроме того, Бундесбанк представил прогноз по потребительским ценам. По оценкам аналитиков, уровень инфляции в Германии останется повышенным в течение ближайших месяцев.
