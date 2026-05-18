Трамп заявил, что отложил военный удар США по Ирану
Трамп: США отложили удар по Ирану ради возможного достижения мирной сделки
Вашингтон планировал нанести удар по Ирану во вторник, однако изменил решение ради возможного мирного соглашения, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.
«Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросили меня отложить запланированную нами военную атаку на Исламскую Республику Иран, которая была назначена на завтра», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Он уточнил, что сейчас идут серьезные переговоры. По мнению союзников США, они приведут к выгодной для всех стран Ближнего Востока сделке. Главным условием договора станет полный отказ Тегерана от ядерного оружия, заявил Трамп.
При этом американские вооруженные силы, по его словам, остаются в состоянии повышенной готовности. Военному руководству отдан приказ немедленно осуществить полномасштабное нападение, если устраивающая Вашингтон сделка не состоится, сообщает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за нежелания идти на ядерные уступки. СМИ сообщали, что Пентагон разработал план ударов по Ирану.
В начале мая глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности американских войск к возобновлению крупных боевых операций.