Трамп заявил, что отложил военный удар США по Ирану

Трамп: США отложили удар по Ирану ради возможного достижения мирной сделки

Tекст: Антон Антонов

«Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросили меня отложить запланированную нами военную атаку на Исламскую Республику Иран, которая была назначена на завтра», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Он уточнил, что сейчас идут серьезные переговоры. По мнению союзников США, они приведут к выгодной для всех стран Ближнего Востока сделке. Главным условием договора станет полный отказ Тегерана от ядерного оружия, заявил Трамп.

При этом американские вооруженные силы, по его словам, остаются в состоянии повышенной готовности. Военному руководству отдан приказ немедленно осуществить полномасштабное нападение, если устраивающая Вашингтон сделка не состоится, сообщает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за нежелания идти на ядерные уступки. СМИ сообщали, что Пентагон разработал план ударов по Ирану.

В начале мая глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности американских войск к возобновлению крупных боевых операций.