  • Новость часаСиловики сообщили о планах НАБУ арестовать Елену Зеленскую
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    Каллас заявила о желании США расколоть Евросоюз
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    Средства ПВО сбили украинские ракеты «Фламинго» и «Нептун-МД»
    При атаке дрона ВСУ в Подмосковье погиб гражданин Индии
    Путин назвал большим событием успешное испытание ракеты «Сармат»
    Советники Трампа спрогнозировали вторжение Китая на Тайвань
    Санду раскритиковала упрощение выдачи гражданства России жителям Приднестровья
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    4 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Леше был стержень.

    11 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    12 комментариев
    17 мая 2026, 17:52 • Новости дня

    Дрон атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны перехватили два ударных аппарата, однако третий смог прорваться и нанести удар по инфраструктуре ядерного объекта в районе Аль-Дафра.

    Атака на энергетический объект произошла со стороны западной границы, передает РИА «Новости». «Министерство обороны сообщило, что 17 мая 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили три беспилотника, проникших на территорию страны со стороны западной границы», – говорится в заявлении.

    Представители ведомства уточнили, что два дрона удалось успешно ликвидировать, тогда как третий аппарат попал в электрогенератор. Подчеркивается, что поврежденная установка находится за пределами внутреннего периметра станции Барака.

    Власти начали официальное расследование для выяснения точного источника нападения. Вся дополнительная информация об инциденте будет опубликована сразу после завершения следственных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ОАЭ начали установку массивных защитных экранов вокруг резервуаров с топливом для защиты от беспилотников.

    Министерство иностранных дел страны осудило недавние удары по гражданским объектам.

    Военные Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировали запуск нескольких крылатых ракет со стороны Ирана.

    16 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    Дуров заявил о тоске по «иранским фейерверкам» в ОАЭ

    Дуров иронично пожаловался на отсутствие атак Ирана на ОАЭ

    Дуров заявил о тоске по «иранским фейерверкам» в ОАЭ
    @ Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Создатель Telegram Павел Дуров с иронией заявил о тоске по иранским атакам на Эмираты и назвал атаки дронов способом избавить Дубай от автомобильных пробок.

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров признался в ностальгии по ударам беспилотников Ирана по Дубаю, которые помогали бороться с переполненными дорогами и толпами впечатлительных туристов в мегаполисе.

    В своем Telegram-канале Дуров пожаловался на возвращение пробок в Объединенные Арабские Эмираты. «Дубай снова переполнен трафиком и толпами. Уже скучаю по иранским фейерверкам – они помогли очистить город от легко впечатлимых людей», – написал он.

    Создатель платформы высоко оценил эффективность противовоздушной обороны ближневосточного государства в условиях угрозы. Бизнесмен подчеркнул, что при нулевых налогах уровень местной защиты значительно превосходит европейскую систему, где граждане отдают государству 50%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 мая системы перехвата успешно ликвидировали четыре иранские ракеты, три из которых сбили над территориальными водами, а одна рухнула в море.

    Ранее, 5 мая силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов также отразили удары иранских ракет и беспилотников. На фоне этих атак премьер-министр Израиля и президент ОАЭ обсудили укрепление двустороннего сотрудничества.

    Комментарии (6)
    16 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский конфликт и ближневосточный кризис

    Лидеры России и ОАЭ обсудили украинский конфликт и ближневосточный кризис

    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский конфликт и ближневосточный кризис
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе телефонных переговоров президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы урегулирования на Украине и Ближнем Востоке, а также развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

    Президент Владимир Путин пообщался по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает сайт Кремля. Стороны договорились продолжать активные двусторонние контакты.

    Политики также обсудили кризисную ситуацию вокруг Ирана и развитие политического взаимодействия. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договорённостей при должном учёте интересов всех государств региона. Выражено обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, говорится в сообщении.

    Кроме того, глава российского государства выразил признательность эмиратской стороне за регулярное содействие в решении гуманитарных вопросов в контексте ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Россия при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов вернула из украинского плена 175 военнослужащих. Ранее Путин на встрече с Аль Нахайяном отметил особый вклад Абу-Даби в организацию обменов удерживаемыми лицами.

    Позже, в конце марта лидеры двух стран по телефону обсудили ухудшение военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    Иран указал на завышенные амбиции Трампа

    Посол Ирана объяснил провал переговоров с США завышенными амбициями Трампа

    Иран указал на завышенные амбиции Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог между Тегераном и Вашингтоном зашел в тупик из-за нежелания американского руководства идти на компромисс и искать взаимовыгодные решения, заявил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

    По словам Санеи, главной преградой для успешного диалога стали завышенные ожидания американского лидера Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что президент США стремится извлечь исключительно одностороннюю выгоду, полностью игнорируя интересы партнеров.

    «Переговоры должны строиться так, чтобы быть выигрышными для обеих сторон. Но Трамп хочет просто получать все для себя. Он называет это переговорами, дипломатией и так далее. Это не дипломатия, это не переговоры», – заявил Санеи.

    Дипломат добавил, что в последнее время контакты двух стран не приносят никаких результатов. По его мнению, основная вина за это лежит на американской стороне из-за ее непомерных амбиций.

    Ранее американское издание Politico назвало эго президента США главным препятствием для сделки с Ираном.

    Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план без пунктов по ядерной программе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями американской стороны.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 23:51 • Новости дня
    Главы Минобороны 40 стран договорились разблокировать Ормузский пролив

    Международная коалиция согласовала военную миссию по разблокировке Ормуза

    Tекст: Вера Басилая

    Около 40 государств объединили усилия для возобновления коммерческого судоходства и проведения операций по разминированию в акватории заблокированного Ормузского пролива.

    Соответствующее решение приняли руководители оборонных ведомств под председательством Британии и Франции, передает РИА «Новости». В совместном заявлении участников подчеркивается: «Миссия будет проводиться в отдельности любой другой военной кампании и будет поддерживать четкие каналы связи для деэскалации со всеми соответствующими государствами и партнерами. Миссия дополнит текущие дипломатические усилия по взаимодействию и деэскалации».

    Новая структура займется защитой гражданского флота и ликвидацией минной угрозы. Как уточнили авторы документа, практические действия стартуют исключительно при благоприятных условиях, соблюдении норм международного права и национальных конституций стран-участниц. Декларацию поддержали 26 государств, включая Германию, Японию, Канаду и Австралию.

    Обострение ситуации в регионе произошло после ударов Соединенных Штатов и Израиля по иранской территории 28 февраля, унесших жизни более трех тыс. человек. Вашингтон и Тегеран восьмого апреля договорились о прекращении огня. Однако последующие мирные переговоры в Исламабаде провалились, а американская сторона инициировала блокаду портов Ирана.

    Эскалация конфликта привела к перекрытию Ормузского пролива, который является важнейшим маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного природного газа. Ограничение поставок из Персидского залива спровоцировало глобальный рост цен на топливо и промышленные товары во многих странах мира.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Ирану план создания международной миссии для обеспечения безопасности судоходства.

    Эстония прорабатывает возможность участия своих вооруженных сил в совместной миссии Франции и Британии, направленной на снижение напряженности на Ближнем Востоке.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода всех торговых судов, если они будут сотрудничать с ВМС Ирана.

    Комментарии (2)
    15 мая 2026, 02:07 • Новости дня
    Трамп анонсировал продолжение операции США против Ирана

    Трамп пообещал продолжить операцию против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп намекнул на продолжение операции в отношении Тегерана, упомянув военный разгром Ирана в числе достижений своей администрации.

    Президент США  прокомментировал текущий конфликт с Ираном, пообещав дальнейшие действия, передает РИА «Новости». Американский лидер не стал раскрывать подробности будущих шагов Вашингтона на Ближнем Востоке.

    «Соединенные Штаты продемонстрировали всему миру 16 впечатляющих месяцев работы администрации Трампа, включая рекордно высокие показатели фондовых рынков и пенсионных счетов 401K, военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, а также военный разгром Ирана (продолжение следует!)», – написал политик в социальной сети Truth Social.

    Незадолго до этого глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи подчеркнул, что любые новые атаки со стороны США не принесут результата. Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац на фоне визита президента США в Китай подтвердил готовность еврейского государства возобновить боевые действия против Ирана для нейтрализации угроз.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

    Позже американский лидер предупредил Тегеран о возможности нанесения новых масштабных ударов при провале переговорного процесса.

    Накануне американские СМИ сообщили о планах президента возобновить крупные боевые операции против исламской республики.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Эстония захотела отправить военных в Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Таллин прорабатывает возможность участия своих вооруженных сил в совместной миссии Франции и Британии, направленной на снижение напряженности на Ближнем Востоке, заявил министр обороны Ханно Певкур.

    Правительство Эстонии планирует направить военнослужащих в Ормузский пролив, рассматривая три варианта участия в миссии, передает «Интерфакс». Среди возможных сценариев – отправка штабных офицеров, групп подводных роботов или тральщика. В настоящее время власти оценивают стоимость каждого варианта и изучают фактические потребности союзников.

    «Если речь идет о штабных офицерах, то их относительно немного. Если это экипаж подводного робота, то меньше десяти человек. Если же это экипаж корабля, то значительно больше, это целый корабль с обслуживающим персоналом, так что речь все еще идет о 40-60 людях. Многое зависит от окончательного решения», – заявил министр обороны Ханно Певкур.

    Обсуждаемая миссия является совместной инициативой Франции и Британии. Она направлена на снижение напряженности в отношениях с США из-за конфликта с Ираном. Эксперты отмечают, что Эстония может предложить союзникам в основном возможности противоминной обороны. Ожидается, что миссия будет носить ротационный характер и начнется после завершения военных действий.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Ирану план создания франко-британской миссии.

    Германия подготовила тральщик Fulda для возможной работы в Ормузском проливе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода всех торговых судов, если они будут сотрудничать с ВМС Ирана.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 06:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану уничтожением при отсутствии сделки с США

    Трамп допустил удары по ядерным объектам Ирана при отсутствии сделки с США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану полным уничтожением в случае отказа от заключения соглашения с Вашингтоном, отметив готовность нанести повторные удары по ядерным объектам.

    Президент США предупредил о возможности повторных бомбардировок иранских ядерных объектов для предотвращения доступа к урану, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон круглосуточно следит за объектами, которые уже подвергались атакам.

    Политик заявил о готовности применить силу, если Тегеран попытается вывезти ядерные материалы. «Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», – отметил он в интервью телеканалу Fox News.

    Президент США подчеркнул, что в результате предыдущих ударов американские бомбы разрушили вентиляционные шахты, обрушив гору на ядерный объект. Несмотря на то что уран оказался погребен глубоко под землей, президент США выразил желание забрать его, пояснив, что так ему было бы спокойнее.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

    Президент США намекнул на продолжение операции в отношении Тегерана, упомянув военный разгром Ирана в числе достижений своей администрации.

    В конце апреля президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    В середине апреля американский лидер анонсировал планы совместного с Тегераном вывоза обогащенного урана.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 01:30 • Новости дня
    NYT узнала об усиленной подготовке Трампа к продолжению войны с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    После возвращения из Китая президент США Дональд Трамп должен принять решение о возобновлении ударов по Ирану, так как основные его советники разработали планы боевых действий из-за того, что мирные переговоры зашли в тупик.

    «В пятницу президент Трамп вернулся из Китая, где ему предстояло принять важные решения по Ирану, поскольку его ближайшие помощники разработали планы возобновления военных ударов на случай, если Трамп решит попытаться выйти из тупика с помощью новых бомбардировок», – пишет New York Times (NYT).

    По словам помощников, Трампу еще предстоит принять решение о дальнейших шагах. Официальные лица из заинтересованных стран пытаются достичь компромисса, который побудил бы Иран вновь открыть Ормузский пролив и позволил бы Трампу объявить о победе, а также попытаться убедить скептически настроенных американских избирателей в том, что дорогостоящая и смертоносная военная вылазка в Иран увенчалась успехом, говорится в статье.

    При этом Трамп повторил журналистам на борту президентского самолета вскоре после того, как покинул Пекин, что последнее мирное предложение от Ирана неприемлемо.

    «Я просмотрел это, и если мне не нравится первое предложение, я просто выбрасываю это», –  сказал он.

    Трамп сказал, что обсуждал Иран с председателем КНР Си Цзиньпином, стратегическим партнером Тегерана, который зависит от нефти и газа, поставляемых через пролив. Но он не просил господина Си оказывать давление на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер допустил окончание военной операции «Эпическая ярость» после достижения соглашения с Тегераном. А в середине мая намекнул на продолжение боевых действий против Ирана. По пути из КНР он пообещал довести до конца военную операцию в Иране, в очередной раз заявив о полной победе США над Ираном.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Лавров назвал простенькой комбинацией требования США к Китаю по Ормузу

    Лавров оценил призывы США к Китаю повлиять на открытие Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Стремление Вашингтона заставить Пекин повлиять на позицию Тегерана по Ормузскому проливу было охарактеризовано главой МИД Сергеем Лавровым как примитивная комбинация, недостойная служить примером для мировой дипломатии.

    Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал ситуацию по итогам визита в Индию, передает РИА «Новости».

    Дипломат счел сомнительной тактику американской стороны.

    «Знаете, такая простенькая комбинация, конечно. Я не думаю, что это тот пример, на который должна равняться международная дипломатия», – заявил Сергей Лавров журналистам. Речь идет о попытках Вашингтона заставить китайское руководство повлиять на решения Ирана касательно открытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США и Китая договорились сохранить Ормузский пролив открытым для транзита энергоресурсов.

    Иранские военные десятикратно увеличили зону своих операций в этой акватории.

    Пекин ранее выразил готовность содействовать запуску мирных переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 05:25 • Новости дня
    В Госдепартаменте заявили о продлении перемирия между Ливаном и Израилем

    Tекст: Катерина Туманова

    Как заявил спикер Госдепартамента США Томми Пиготт, израильские и ливанские представители провели «высокопродуктивные переговоры» в Вашингтоне 14 и 15 мая, поэтому ранее заключенное между странами перемирие будет продлено.

    «Перемирие, объявленное 16 апреля, будет продлено на 45 дней для обеспечения дальнейшего прогресса. Государственный департамент возобновит политический этап переговоров 2 и 3 июня. Кроме того, 29 мая в Пентагоне будет запущен этап переговоров по вопросам безопасности с участием военных делегаций обеих стран», – написал он в соцсети Х.

    Пиготт выразил надежду, что эти дискуссии будут способствовать установлению прочного мира между двумя странами, полному признанию суверенитета и территориальной целостности, а также помогут обеспечить безопасность вдоль их общей границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался прекращать войну в Ливане ради соглашения США с Ираном. Главы МИД стран БРИКС потребовали от Израиля покинуть Ливан. Израильская авиация нанесла удар возле больницы в ливанском Тире.


    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Европа начала переговоры с Ираном о разблокировке Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Представители европейских государств инициировали диалог с военно-морскими силами Ирана для возобновления безопасного движения торговых судов по ключевому нефтяному маршруту, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

    Консультации с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции касаются транзита через Ормузский пролив, передает РИА «Новости». Этот маршрут имеет критическое значение для мировых поставок нефти и сжиженного газа из Персидского залива.

    Иранская гостелерадиокомпания подтвердила факт контактов. «Сегодня, после прохода судов из стран Восточной Азии, в частности из Китая, Японии и Пакистана, появилась новость о том, что европейцы также вступили в переговоры с ВМС КСИР», – говорится в заявлении.

    Обострение ситуации в регионе произошло после того, как 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон договорились о постепенном снятии ограничений на судоходство. Вскоре после этого Катар провел первый танкер со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.

    Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи назвал обязательным условием для безопасного транзита сотрудничество торгового флота с иранскими военно-морскими силами.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 02:52 • Новости дня
    Рубио исключил влияние рекордных цен на бензин на сделку с Ираном

    Госсекретарь США Рубио исключил уступки Ирану из-за рекордных цен на бензин

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не позволит Тегерану использовать недовольство американцев рекордной стоимостью бензина как рычаг давления для заключения выгодного соглашения, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эскалация в Персидском заливе и рост цен на топливо не помогут иранским властям добиться уступок от Вашингтона, передает РИА «Новости». По его словам, администрация президента США не пойдет на невыгодные условия.

    «Если иранцы думают, что смогут использовать нашу внутреннюю политику, чтобы заставить его пойти на плохую сделку, этого не произойдет», – подчеркнул Рубио. Он добавил, что американские власти приняли чрезвычайные меры для удержания стоимости бензина на более низком уровне, чем в других странах, и прогнозируют ее снижение.

    По данным Американской автомобильной ассоциации, к 14 мая средняя цена за 3,8 литра бензина в США достигла 4,53 доллара, увеличившись на четыре цента за два дня. Ранее Трамп пообещал продолжение действий в отношении Ирана, не уточнив деталей.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о росте преимущества Вашингтона над Тегераном.


    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Главы МИД стран БРИКС потребовали от Израиля покинуть Ливан

    Страны БРИКС призвали Израиль вывести войска из Ливана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министры иностранных дел стран БРИКС по итогам саммита в Нью-Дели выступили с совместным требованием к израильской стороне о полном выводе вооруженных сил из Ливана.

    Руководители внешнеполитических ведомств государств БРИКС призвали израильские власти освободить ливанские земли. Соответствующее заявление было сделано по результатам встречи в Нью-Дели, пишет РИА «Новости» .

    В документе подчеркивается необходимость соблюдения ранее достигнутых соглашений. «Они призвали Израиль соблюдать договоренности, достигнутые с правительством Ливана, и вывести свои оккупационные силы со всей ливанской территории, включая пять районов на юге Ливана, где они продолжают находиться», – отмечается в тексте заявления.

    Ранее в пятницу участники саммита БРИКС в Нью-Дели также выступили за немедленное снятие всех ограничений с Гаваны. Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана.

    До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался прекращать войну в Ливане ради соглашения США с Ираном.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    План Трампа по страхованию судов в Ормузе потерпел крах

    Американские компании отказались страховать проходящие через Ормуз суда

    Tекст: Мария Иванова

    Американская инициатива по страхованию морских перевозок стоимостью 40 млрд долларов оказалась невостребованной из-за невыполненных обещаний Вашингтона обеспечить танкерам военное сопровождение, отмечает Financial Times.

    Американский бизнес проигнорировал проект президента США, передает РИА «Новости». В марте глава государства обещал организовать военное сопровождение танкеров в Ормузском проливе и предоставить им недорогую страховку. Для реализации задумки власти привлекли две профильные компании.

    Газета Financial Times отмечает полное отсутствие спроса на предложенную услугу. «К программе, стоимость которой достигает 40 млрд долларов, до сих пор вообще не прибегали..., хотя страховые ставки остаются на уровне, многократно превышающем довоенный», – говорится в публикации.

    Брокеры объясняют неудачу несоответствием инициативы строгим критериям транзита. Кроме того, обещанный военный эскорт торговых кораблей так и не заработал в полную силу.

    В конце февраля Вашингтон наносил удары по иранской территории. 8 апреля стороны объявили о прекращении огня, однако Соединенные Штаты начали блокаду портов, а Тегеран ввел особые правила судоходства в проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент США анонсировал операцию по выводу заблокированных в Ормузском проливе судов. При этом американские военные корабли не планировали в обязательном порядке сопровождать коммерческие рейсы.

    Позже Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на проход танкеров.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 20:41 • Новости дня
    Прибыль немецкой Lufthansa Cargo выросла на 33% из-за ближневосточного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Массовый перевод срочных грузов на авиацию из-за блокады Ормузского пролива позволил немецкому перевозчику Lufthansa Cargo увеличить квартальную прибыль на треть, несмотря на двукратное удорожание керосина.

    Операционная прибыль немецкой грузовой авиакомпании Lufthansa Cargo по итогам первых трех месяцев 2026 года увеличилась примерно на 33%, несмотря на двукратное удорожание авиатоплива. Об этом сообщил операционный директор компании Франк Бауэр, передает РИА «Новости».

    «С марта цены на керосин выросли вдвое», – отметил топ-менеджер в интервью газете Welt.

    По его словам, одной из главных причин взрывного роста заказов стала блокировка Ормузского пролива, из-за которой бизнес начал массово перенаправлять срочные грузы по воздуху. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке временно снизил мощности авиаперевозчиков из стран Персидского залива, что также сыграло на руку немецкой компании.

    Бауэр также исключил риск дефицита керосина в европейских хабах до середины июня включительно, даже если блокировка пролива затянется. Однако он признал возможное возникновение топливного дефицита и падение объемов авиаперевозок на 10-20% на некоторых зарубежных направлениях, в первую очередь в Азии. При этом стабильность работы самой Lufthansa Cargo гарантирована долгосрочными контрактами с поставщиками.

    Блокада морского трафика в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ, была начата ВМС США 13 апреля. Американская сторона утверждает, что суда, не связанные с Ираном, могут свободно проходить через пролив, если не платят за это иранским властям, которые ранее заявляли о планах ввести такую плату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Lufthansa отменила около 20 тыс. рейсов для экономии авиационного топлива.

    На фоне глобальной нехватки керосина немецкий перевозчик рассматривал варианты промежуточных посадок в Москве.

    Позже Иран и США достигли договоренности о постепенном открытии Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    Главное
    Крупный пожар парализовал Северо-Восточную хорду в Москве
    Дрон атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ
    Партия АдГ потребовала проведения досрочных выборов в Германии
    Politico: Польша узнала об отмене переброски войск США из прессы
    Американские пенсионеры лишили молодые семьи просторных домов
    Прокурор Парижа допустила выдачу ордера на арест Илона Маска
    Назван победитель «Евровидения»

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    Саммит в Китае стал для США актом смирения со своей слабостью

    Гуляя по саду «нового тайного города» – квартала высшей власти Китая, президент США Дональд Трамп спросил у председателя КНР Си Цзиньпина, бывали ли там другие лидеры. Хозяин ответил, что президент России Владимир Путин уже бывал. А через несколько дней, вероятно, еще раз побывает. Учитывая тягу Трампа к уникальности, тот наверняка огорчен. По сути, весь план Вашингтона провален. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации