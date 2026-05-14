Эстония захотела отправить военных в Ормузский пролив

Правительство Эстонии планирует направить военнослужащих в Ормузский пролив, рассматривая три варианта участия в миссии, передает «Интерфакс». Среди возможных сценариев – отправка штабных офицеров, групп подводных роботов или тральщика. В настоящее время власти оценивают стоимость каждого варианта и изучают фактические потребности союзников.

«Если речь идет о штабных офицерах, то их относительно немного. Если это экипаж подводного робота, то меньше десяти человек. Если же это экипаж корабля, то значительно больше, это целый корабль с обслуживающим персоналом, так что речь все еще идет о 40-60 людях. Многое зависит от окончательного решения», – заявил министр обороны Ханно Певкур.

Обсуждаемая миссия является совместной инициативой Франции и Британии. Она направлена на снижение напряженности в отношениях с США из-за конфликта с Ираном. Эксперты отмечают, что Эстония может предложить союзникам в основном возможности противоминной обороны. Ожидается, что миссия будет носить ротационный характер и начнется после завершения военных действий.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Ирану план создания франко-британской миссии.

Германия подготовила тральщик Fulda для возможной работы в Ормузском проливе.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода всех торговых судов, если они будут сотрудничать с ВМС Ирана.